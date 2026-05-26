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В Бийске пожилая женщина вместо оплаты показала деньги фармацевту и ушла с товаром

Сотрудники уголовного розыска быстро установили личность подозреваемой

26 мая 2026, 22:33, ИА Амител

Аптека / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru
Аптека / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В Бийске сотрудники полиции задержали 67-летнюю местную жительницу, подозреваемую в мошенничестве в одной из аптек. Об этом сообщили в МУ МВД "Бийское".

По данным правоохранителей, в полицию обратилась сотрудница аптеки в районе Заречье. Она рассказала, что пожилая покупательница выбрала недорогой препарат и попыталась расплатиться пятитысячной купюрой. Поскольку в кассе не оказалось сдачи, фармацевт ненадолго ушла в служебное помещение за разменом.

Во время отсутствия сотрудницы посетительница забрала свою купюру обратно. Когда фармацевт вернулась, она, не заметив подвоха, передала женщине сдачу и лекарство. После этого пенсионерка спокойно покинула аптеку.

Сотрудники уголовного розыска быстро установили личность подозреваемой. В полиции 67-летняя бийчанка призналась, что заранее спрятала купюру в карман и намеренно провернула схему.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ — мошенничество. На время расследования ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Бийск полиция
       

Комментарии 8

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Гость

22:41:56 26-05-2026

Иначе на пенсию не проживёшь

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Musik

23:10:29 26-05-2026

Хищника авантюристка, пенсии ей мало, понимаешь!

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Кость

06:22:55 27-05-2026

Бабка правильно сделала. Дрянные копеешные лекарства а цены огроменные...

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Гость

07:50:29 27-05-2026

Посадить бабку. в тюрьме бесплатно вылечат.

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Гость

08:52:03 27-05-2026

Это не Схема). Это кто-то ушами прохлопал.

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Гость

10:48:55 27-05-2026

бабульки расширяют ассортимент: "схема Долиной", теперь лекарства. А еще можно с таким "проездным" в транспорте кататься

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гость

14:03:52 27-05-2026

С опытом бабушка!!!

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Гость

15:32:37 27-05-2026

это старинный цыганский метод развода.

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