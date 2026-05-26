В Бийске пожилая женщина вместо оплаты показала деньги фармацевту и ушла с товаром

Сотрудники уголовного розыска быстро установили личность подозреваемой

26 мая 2026, 22:33, ИА Амител

Аптека / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В Бийске сотрудники полиции задержали 67-летнюю местную жительницу, подозреваемую в мошенничестве в одной из аптек. Об этом сообщили в МУ МВД "Бийское".

По данным правоохранителей, в полицию обратилась сотрудница аптеки в районе Заречье. Она рассказала, что пожилая покупательница выбрала недорогой препарат и попыталась расплатиться пятитысячной купюрой. Поскольку в кассе не оказалось сдачи, фармацевт ненадолго ушла в служебное помещение за разменом.

Во время отсутствия сотрудницы посетительница забрала свою купюру обратно. Когда фармацевт вернулась, она, не заметив подвоха, передала женщине сдачу и лекарство. После этого пенсионерка спокойно покинула аптеку.

Сотрудники уголовного розыска быстро установили личность подозреваемой. В полиции 67-летняя бийчанка призналась, что заранее спрятала купюру в карман и намеренно провернула схему.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ — мошенничество. На время расследования ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.