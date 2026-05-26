В Бийске пожилая женщина вместо оплаты показала деньги фармацевту и ушла с товаром
Сотрудники уголовного розыска быстро установили личность подозреваемой
26 мая 2026, 22:33, ИА Амител
В Бийске сотрудники полиции задержали 67-летнюю местную жительницу, подозреваемую в мошенничестве в одной из аптек. Об этом сообщили в МУ МВД "Бийское".
По данным правоохранителей, в полицию обратилась сотрудница аптеки в районе Заречье. Она рассказала, что пожилая покупательница выбрала недорогой препарат и попыталась расплатиться пятитысячной купюрой. Поскольку в кассе не оказалось сдачи, фармацевт ненадолго ушла в служебное помещение за разменом.
Во время отсутствия сотрудницы посетительница забрала свою купюру обратно. Когда фармацевт вернулась, она, не заметив подвоха, передала женщине сдачу и лекарство. После этого пенсионерка спокойно покинула аптеку.
Сотрудники уголовного розыска быстро установили личность подозреваемой. В полиции 67-летняя бийчанка призналась, что заранее спрятала купюру в карман и намеренно провернула схему.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ — мошенничество. На время расследования ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
22:41:56 26-05-2026
Иначе на пенсию не проживёшь
23:10:29 26-05-2026
Хищника авантюристка, пенсии ей мало, понимаешь!
06:22:55 27-05-2026
Бабка правильно сделала. Дрянные копеешные лекарства а цены огроменные...
07:50:29 27-05-2026
Посадить бабку. в тюрьме бесплатно вылечат.
08:52:03 27-05-2026
Это не Схема). Это кто-то ушами прохлопал.
10:48:55 27-05-2026
бабульки расширяют ассортимент: "схема Долиной", теперь лекарства. А еще можно с таким "проездным" в транспорте кататься
14:03:52 27-05-2026
С опытом бабушка!!!
15:32:37 27-05-2026
это старинный цыганский метод развода.