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В Бийске водитель наехал на женщину на зебре

В результате происшествия горожанка получила травмы

15 мая 2026, 13:46, ИА Амител

Момент происшествия / Скриншот видео "Бийск 22"
Момент происшествия / Скриншот видео "Бийск 22"

В Бийске ранним утром произошло ДТП с участием пешехода. На улице Васильева легковой автомобиль сбил женщину, когда она переходила проезжую часть. Пострадавшую с травмами доставили в больницу, сообщили в Станции скорой медицинской помощи Бийска.

По данным медиков, авария произошла во время поворота автомобиля с трамвайного переезда. В этот момент машина наехала на женщину, переходившую дорогу.

В результате происшествия горожанка получила травмы.

«Пострадавшей на месте оказали необходимую медицинскую помощь. Женщину в состоянии средней степени тяжести доставили в травмпункт городской больницы № 2», — сообщил главный врач станции скорой помощи Алексей Карнаухов.

Бийск ДТП
       

Комментарии 1

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Гость

14:19:12 15-05-2026

слепошарый водила

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