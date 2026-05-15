В Бийске водитель наехал на женщину на зебре

В результате происшествия горожанка получила травмы

15 мая 2026, 13:46, ИА Амител

Момент происшествия / Скриншот видео "Бийск 22"

В Бийске ранним утром произошло ДТП с участием пешехода. На улице Васильева легковой автомобиль сбил женщину, когда она переходила проезжую часть. Пострадавшую с травмами доставили в больницу, сообщили в Станции скорой медицинской помощи Бийска.

По данным медиков, авария произошла во время поворота автомобиля с трамвайного переезда. В этот момент машина наехала на женщину, переходившую дорогу.

В результате происшествия горожанка получила травмы.