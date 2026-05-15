В Бийске водитель наехал на женщину на зебре
В результате происшествия горожанка получила травмы
15 мая 2026, 13:46, ИА Амител
В Бийске ранним утром произошло ДТП с участием пешехода. На улице Васильева легковой автомобиль сбил женщину, когда она переходила проезжую часть. Пострадавшую с травмами доставили в больницу, сообщили в Станции скорой медицинской помощи Бийска.
По данным медиков, авария произошла во время поворота автомобиля с трамвайного переезда. В этот момент машина наехала на женщину, переходившую дорогу.
В результате происшествия горожанка получила травмы.
«Пострадавшей на месте оказали необходимую медицинскую помощь. Женщину в состоянии средней степени тяжести доставили в травмпункт городской больницы № 2», — сообщил главный врач станции скорой помощи Алексей Карнаухов.
14:19:12 15-05-2026
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