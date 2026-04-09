В Новосибирске юные самокатчицы сбили коляску с ребенком

От удара коляска перевернулась, у нее отлетело колесо

09 апреля 2026, 13:37, ИА Амител

В Новосибирске школьницы на электросамокате сбили коляску с ребенком. Инцидент произошел днем 2 апреля в Чистой Слободе, сообщает "КП-Новосибирск".

По данным издания, женщина с коляской шла по улице Титова и поворачивала к пешеходному переходу, когда в нее врезались две девочки на самокате. От удара коляска перевернулась, у нее отлетело колесо. Ребенок находился внутри, однако не пострадал — девочка была пристегнута.

Очевидцы помогли женщине, после чего она обратилась за записями с камер видеонаблюдения в торговом центре и вызвала сотрудников ДПС. По словам свидетелей, сами школьницы также не получили травм и поначалу отказывались называть свои данные и контакты родителей.

«В итоге школьницы позвонили родителям, вскоре приехали их мамы. Начали обвинять пострадавшую женщину с ребенком, что она сама виновата, так как не пропустила самокат, а девочки ехали по тротуару», — рассказал очевидец.

В МВД по Новосибирской области сообщили, что по факту происшествия возбуждено административное дело по части 2 статьи 12.29 КоАП РФ — нарушение ПДД лицом, управляющим электросамокатом. Проводится разбирательство.

Как отмечают юристы, если участницам происшествия менее 16 лет, они не подлежат административной ответственности — в таком случае меры могут быть применены к их родителям за ненадлежащее воспитание.

Ранее сообщалось, что в Москве две школьницы на электросамокате сбили пенсионера во дворе района Чертаново. Инцидент произошел 4 апреля. По предварительным данным, мужчина получил серьезную травму.