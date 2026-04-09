В Новосибирске юные самокатчицы сбили коляску с ребенком
От удара коляска перевернулась, у нее отлетело колесо
09 апреля 2026, 13:37, ИА Амител
В Новосибирске школьницы на электросамокате сбили коляску с ребенком. Инцидент произошел днем 2 апреля в Чистой Слободе, сообщает "КП-Новосибирск".
По данным издания, женщина с коляской шла по улице Титова и поворачивала к пешеходному переходу, когда в нее врезались две девочки на самокате. От удара коляска перевернулась, у нее отлетело колесо. Ребенок находился внутри, однако не пострадал — девочка была пристегнута.
Очевидцы помогли женщине, после чего она обратилась за записями с камер видеонаблюдения в торговом центре и вызвала сотрудников ДПС. По словам свидетелей, сами школьницы также не получили травм и поначалу отказывались называть свои данные и контакты родителей.
«В итоге школьницы позвонили родителям, вскоре приехали их мамы. Начали обвинять пострадавшую женщину с ребенком, что она сама виновата, так как не пропустила самокат, а девочки ехали по тротуару», — рассказал очевидец.
В МВД по Новосибирской области сообщили, что по факту происшествия возбуждено административное дело по части 2 статьи 12.29 КоАП РФ — нарушение ПДД лицом, управляющим электросамокатом. Проводится разбирательство.
Как отмечают юристы, если участницам происшествия менее 16 лет, они не подлежат административной ответственности — в таком случае меры могут быть применены к их родителям за ненадлежащее воспитание.
Ранее сообщалось, что в Москве две школьницы на электросамокате сбили пенсионера во дворе района Чертаново. Инцидент произошел 4 апреля. По предварительным данным, мужчина получил серьезную травму.
13:56:33 09-04-2026
я бы предложила таких "самокатчиц" и "самокатчиков" лишать водительских прав на всю жизнь. Т.е. понятно, что сейчас прав еще нету, но заносить их в реестр и права не выдавать никогда. Может это будет повод задуматься и начать учить правила.
14:05:03 09-04-2026
Гость (13:56:33 09-04-2026) я бы предложила таких "самокатчиц" и "самокатчиков" лишать в... Думаешь у этих девочек были права? Однако!
14:45:05 09-04-2026
Психиатр (14:05:03 09-04-2026) Думаешь у этих девочек были права? Однако!... Писатель? Не читатель?
14:11:59 09-04-2026
Гость (13:56:33 09-04-2026) я бы предложила таких "самокатчиц" и "самокатчиков" лишать в... там и мамаш надо лишать прав (явно они у них есть) на авто за такое:
приехали их мамы. Начали обвинять пострадавшую женщину с ребенком, что она сама виновата, так как не пропустила самокат
14:11:14 09-04-2026
Не самокатчиков надо наказывать, а убрать нафиг все эти свистоперделки с тротуаров. Ходить невозможно. Носятся не только глупые подростки, но и взрослые жирные лбы по 150 кг и от него не увернешься. Это ведь до первого смертельного исхода. Владельцы этих самокатов-падлюки...Уже бы их самих посбивали эти самокаты-убийцы. Ну нет условий у нас на дорогах для них. Не должны они носиться по тротуарам.
14:34:16 09-04-2026
Владельцы этих самокатов-падлюки...Уже бы их самих посбивали эти самокаты-убийцы. ---
Они по тротуарам не ходят, их возят в премиальных авто.
14:46:41 09-04-2026
ВВП (14:34:16 09-04-2026) Владельцы этих самокатов-падлюки...Уже бы их самих посбивали... Они заносят куда надо. В Перми уже не один год нет электросамокатов прокатных, ничего - живут
16:50:26 09-04-2026
Гость (14:46:41 09-04-2026) Они заносят куда надо. В Перми уже не один год нет электроса... так нужно предъявлять претензии к алтайской власти, которая не хочет защищать людей. Случился подобный наезд электросамоката - сразу иск к краевой власти.
Кому ещё непонятно, что электросамокат - это опасный для пешеходов транспорт, и он не должен ездить в пешеходных зонах, в общественных местах.
14:49:45 09-04-2026
Объективности ради, не самокатчицы виноваты, а мама с коляской, которая повернула коляску на перерез движению самоката.
15:01:52 09-04-2026
Гость (14:49:45 09-04-2026) Объективности ради, не самокатчицы виноваты, а мама с коляс... Я Вам больше скажу: коляска сама виновата. Чего уж мелочиться. Тротуар для пешеходов!
15:21:04 09-04-2026
Гость (14:49:45 09-04-2026) Объективности ради, не самокатчицы виноваты, а мама с коляс... Тротуар - приоритет для пешеходов. А если на тротуаре ребенок маленький бегает, тоже виноват он будет? Давайте поменяем действующих лиц - допустим, коляску, или вот этого ребенка, покусала собака (ну ее школьница выгуливала, не досмотрела), и вот тут объективности ради, тоже пострадавшие виноваты будут - не увернулись от собаки?
15:22:46 09-04-2026
Гость (14:49:45 09-04-2026) Объективности ради, не самокатчицы виноваты, а мама с коляс... еще и поворотник не включила, лишить ее прав пешехода
16:43:00 09-04-2026
Гость (14:49:45 09-04-2026) Объективности ради, не самокатчицы виноваты, а мама с коляс... точно также и про тебя можно сказать это не киллер виноват что замочил тебя а ты виновата что повернула не туда и тебя завалили а самокатчиков реально начнут убивать и если бы в коляске был твой ребенок то чтобы вы сделали милый человек простили бы сявкам смерть своего ребенка или собственно ручно свернули бы им обеим шеи? что для вас лучше жить без возможности забеременеть и всю жизнь ходить на могилку к ребенку или отсидеть за двойной убой наблюдая из клетки как рыдают яжемамки тех самокатчиц?
15:58:16 09-04-2026
А теперь представим такую ситуацию. По тротуару бежит человек (опаздывает например), видит перед собой женщину с коляской, которая движется в попутном направлении, он хочет оббежать ее слева, но как только он с ней почти поровнялся, женщина вдруг резко поворачивает коляску налево, из-за внезапно возникшего препятствия бегун не успевает остановится и сбивает коляску. Кто в этом случае будет виноват? Женщина, которая, как это принято у водителей, не убедилась в безопасности маневра и повернула. Здесь такая же ситуация.
На пешеходной дорожке также действуют гласные и негласные правила движения (держаться правой стороны, внезапно не останавливаться и пр.). Тем более, с ребенком в коляске нужно смотреть во все стороны.
16:15:41 09-04-2026
Гость (15:58:16 09-04-2026) А теперь представим такую ситуацию. По тротуару бежит челове... давайте представим ситуацию-у пешеходов нет глаз на затылке,а , значит, бегуну нужно перейти на шаг, обойти женщину с коляской и продолжать бег.
и еще представим ситуацию-тротуар-не дорога, у него нет полос движения, встречки. и ,соответственно, правил, действующих для авто на дороге-тоже нет. а значит учите и соблюдайте правила, и прекращайте нести свой выдуманный бред в массы
16:55:09 09-04-2026
Гость (15:58:16 09-04-2026) А теперь представим такую ситуацию. По тротуару бежит челове... Ох, если бы. На пешеходных переходах для особо одаренных даже направление движения обозначили. И что? Как перли по всей ширине навстречу - так и прут.
17:27:13 09-04-2026
Гость (15:58:16 09-04-2026) А теперь представим такую ситуацию. По тротуару бежит челове... там на видео, когда коляска начала поворот, этого самоката еще в кадре нет, так что запас расстояния там небольшой, но был. Бегущий человек успел бы повернуть направо. Ну или был бы виноват. Но статистика про такие случаи молчит, а вот про самокаты частенько появляется. В любом случае: бегун, самокат, собака, лопата - это факторы риска, их нужно уметь учитывать. Например, нормальные водители перед нерегулируемым пешеходным переходом снижают скорость. Особенно если это у школы или садика.
17:29:36 09-04-2026
Гость (15:58:16 09-04-2026) А теперь представим такую ситуацию. По тротуару бежит челове... По правилам движения на СИМ, пешеходы в приоритете на тротуаре.
09:52:49 10-04-2026
Гость (15:58:16 09-04-2026) А теперь представим такую ситуацию. По тротуару бежит челове... Ты дебил?! Сравниваешь бегущего человека, с парой кобылиц на самокате ?!?
16:17:17 09-04-2026
столько бреда в головах-никогда порядка с самокатами не будет. только убирать СИМ с улиц
16:18:24 09-04-2026
Женщина, которая, как это принято у водителей, не убедилась в безопасности маневра и повернула. Здесь такая же ситуация.
====
в психиатрии вам цены не будет
17:30:55 09-04-2026
Гость (15:58:16 09-04-2026) А теперь представим такую ситуацию. По тротуару бежит челове... Что за бред? Тротуар для пешеХОДов, а не пешеБЕГов
18:07:53 09-04-2026
Юс (17:30:55 09-04-2026) Что за бред? Тротуар для пешеХОДов, а не пешеБЕГов... Тротуар - место для движения пешеходов. При этом ПДД не уточняют как ты там будешь двигаться, пешком или бегом. А этимологию оставьте лингвистам.
12:09:03 10-04-2026
Гость (18:07:53 09-04-2026) Тротуар - место для движения пешеходов. При этом ПДД не уточ... Проведите эксперимент...на бегу сбейте попутного человека с нанесением ему травмы. И если дело дойдёт до суда - будете удивлены гуманности суда к пострадавшему
18:54:45 29-04-2026
Гость (18:07:53 09-04-2026) Тротуар - место для движения пешеходов. При этом ПДД не уточ... Любой ездун или беглец на тротуаре должен обеспечить безопасность окружающих. Часто со своими детьми катаемся на велосипедах и роликах или бегаем, всегда снижаем скорость до пешеходной и "шумит" или совсем останавливаемся при сближении с детьми. Этим правилам они следуют и самостоятельно, ни раз наблюдал издали
08:42:16 10-04-2026
Всё очевидно. Покушение на убийство младенца с использованием технических средств..
Дубельным пистолетом отмаркировать самокаты.