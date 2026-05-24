Волонтеры почти год ищут пропавшего мужчину на Алтае

Бийчанин ушел из дома в середине июня 2025 года, его местонахождение неизвестно до сих пор

24 мая 2026, 17:33, ИА Амител

В Бийске продолжаются поиски 38-летнего Александра Лебедева, пропавшего почти год назад, сообщает поисково-спасательный отряд "СпасАлтай22".

В середине июня 2025 года мужчина ушел из дома по ул. Разина, 90. Его местонахождение неизвестно до сих пор.

Приметы: рост 180 см, среднее телосложение, волосы темные короткие.

Особые приметы: шрам под правым глазом, татуировка в виде дракона на правом или левом предплечье.

Во что был одет пропавший, неизвестно.