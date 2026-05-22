Криминалист заявил, что поиски семьи Усольцевых в тайге могут быть бесполезны

По версии Михаила Игнатова, супруги могли инсценировать исчезновение и покинуть страну

22 мая 2026, 22:33, ИА Амител

Семья Усольцевых / Фото: "Аргументы и факты"

Криминалист Михаил Игнатов в беседе с RT заявил, что поиски семьи Усольцевых — Сергея, Ирины и их дочери Арины, пропавших в Кутурчинском Белогорье в Красноярском крае, — могут оказаться бесполезными.

По его версии, супруги могли инсценировать исчезновение и покинуть страну.

«Моя версия, что они имитировали свое исчезновение, а сами в другом государстве сейчас находятся. Искать их в тайге — пустая трата времени», — сказал Игнатов.

Ранее сообщалось, что семью Усольцевых в день исчезновения могли спутать с похожими на них людьми.