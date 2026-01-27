В Бийске впервые появился официальный дизайн‑код города

Новый стандарт регламентирует оформление самых разных элементов – от вывесок и афиш до указателей

27 января 2026, 13:15, ИА Амител

Дизайн-код Бийска / Фото: @shchigrev_bsk

В Бийске анонсировали официальный дизайн‑код – комплекс правил, призванный сформировать единый визуальный облик города, устранить "визуальный шум" и повысить узнаваемость городской среды.

Глава города Виктор Щигрев в своем Telegram‑канале подробно рассказал о значении нововведения:

«Теперь городские пространства, вывески, указатели, афиши и даже сувениры будут выглядеть как единое целое. Это сделает Бийск узнаваемым, уютным и более современным. Мы не просто нарисовали логотип – мы создали целую экосистему: от оформления праздничных площадок до дизайна уличных табличек и мерча».

Новый стандарт регламентирует оформление самых разных элементов – от вывесок и афиш до указателей, малых архитектурных форм и сувенирной продукции.

Разработка документа велась при участии широкого круга экспертов: сотрудников городской администрации, представителей общественности, историков, краеведов, дизайнеров, а также специалистов Фонда Андрея Мельниченко.

Совместная работа позволила учесть как современные тренды урбанистики, так и историко‑культурные особенности Бийска.

