В Бийске впервые появился официальный дизайн‑код города
Новый стандарт регламентирует оформление самых разных элементов – от вывесок и афиш до указателей
27 января 2026, 13:15, ИА Амител
В Бийске анонсировали официальный дизайн‑код – комплекс правил, призванный сформировать единый визуальный облик города, устранить "визуальный шум" и повысить узнаваемость городской среды.
Глава города Виктор Щигрев в своем Telegram‑канале подробно рассказал о значении нововведения:
«Теперь городские пространства, вывески, указатели, афиши и даже сувениры будут выглядеть как единое целое. Это сделает Бийск узнаваемым, уютным и более современным. Мы не просто нарисовали логотип – мы создали целую экосистему: от оформления праздничных площадок до дизайна уличных табличек и мерча».
Новый стандарт регламентирует оформление самых разных элементов – от вывесок и афиш до указателей, малых архитектурных форм и сувенирной продукции.
Разработка документа велась при участии широкого круга экспертов: сотрудников городской администрации, представителей общественности, историков, краеведов, дизайнеров, а также специалистов Фонда Андрея Мельниченко.
Совместная работа позволила учесть как современные тренды урбанистики, так и историко‑культурные особенности Бийска.
13:27:17 27-01-2026
когда в Бийске понимают больше в урбанистике, чем в столице региона.
13:30:16 27-01-2026
Ихний герб - лошадка и погреб
14:11:29 27-01-2026
Наукоград издревле не отличался красотой и элегантностью. И сейчас тоже.