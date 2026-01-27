Барнаульская компания выкупила за рубль старинный Дом Кузнецова в Бийске
Муниципалитет пытался найти инвестора для объекта культурного наследия регионального значения более пяти лет
27 января 2026, 11:45, ИА Амител
Дом Кузнецова – старинный деревянный особняк в историческом центре Бийска, признанный объектом культурного наследия регионального значения, – нашел нового собственника. Об этом сообщает газета "Бийский рабочий".
По итогам торгов по приватизации муниципального имущества здание по ул. Советской, 26, перешло в руки барнаульского ООО "Вторполимер", специализирующегося на управлении недвижимостью.
Как сообщает управление муниципальным имуществом администрации Бийска, сделка состоялась за символическую сумму: 1 рубль 20 копеек, включая 20 копеек НДС. Примечательно, что на торги была подана всего одна заявка.
История здания насчитывает более века. Предположительно, в 1904 году его возвел купец 2‑й гильдии Иван Иванович Кузнецов, владевший канцелярским магазином неподалеку от нынешнего сквера Фомченко.
Особую архитектурную ценность особняку придает башенка с чешуйчатым шатром на левой стороне крыши. В этом доме также проживал Дмитрий Кузнецов (1890–1979) – первый на Алтае член Союза художников СССР, известный бийский художник и педагог.
До недавнего времени здание оставалось жилым, разделенным на квартиры, однако оно давно вызывало опасения. Согласно документам, особняк находится в аварийном состоянии, так как в большинстве помещений провалились потолки и полы.
Несмотря на статус объекта культурного наследия, который присвоили зданию в 1994-м, в 2010‑х годах городские власти рассматривали возможность сноса здания как ветхого жилья.
Муниципалитет пытался найти инвестора для Дома Кузнецова более пяти лет. Первоначально стартовая цена с прилегающим участком составляла почти 1,5 млн рублей, но позже была снижена до 1 рубля – такая практика применяется к объектам с охранными обязательствами.
Сегодня двухэтажный особняк, некогда выкрашенный в ярко‑зеленый цвет, скрыт за фальшфасадом и остро нуждается в реставрации.
