НОВОСТИОбщество

Барнаульская компания выкупила за рубль старинный Дом Кузнецова в Бийске

Муниципалитет пытался найти инвестора для объекта культурного наследия регионального значения более пяти лет

27 января 2026, 11:45, ИА Амител

Дом Кузнецова в Бийске / Фото: Сергей Кулыгин / газета "Бийский рабочий"
Дом Кузнецова в Бийске / Фото: Сергей Кулыгин / газета "Бийский рабочий"

Дом Кузнецова – старинный деревянный особняк в историческом центре Бийска, признанный объектом культурного наследия регионального значения, – нашел нового собственника. Об этом сообщает газета "Бийский рабочий".

По итогам торгов по приватизации муниципального имущества здание по ул. Советской, 26, перешло в руки барнаульского ООО "Вторполимер", специализирующегося на управлении недвижимостью.

Как сообщает управление муниципальным имуществом администрации Бийска, сделка состоялась за символическую сумму: 1 рубль 20 копеек, включая 20 копеек НДС. Примечательно, что на торги была подана всего одна заявка.

История здания насчитывает более века. Предположительно, в 1904 году его возвел купец 2‑й гильдии Иван Иванович Кузнецов, владевший канцелярским магазином неподалеку от нынешнего сквера Фомченко. 

Особую архитектурную ценность особняку придает башенка с чешуйчатым шатром на левой стороне крыши. В этом доме также проживал Дмитрий Кузнецов (1890–1979) – первый на Алтае член Союза художников СССР, известный бийский художник и педагог.

До недавнего времени здание оставалось жилым, разделенным на квартиры, однако оно давно вызывало опасения. Согласно документам, особняк находится в аварийном состоянии, так как в большинстве помещений провалились потолки и полы. 

Несмотря на статус объекта культурного наследия, который присвоили зданию в 1994-м, в 2010‑х годах городские власти рассматривали возможность сноса здания как ветхого жилья.

Муниципалитет пытался найти инвестора для Дома Кузнецова более пяти лет. Первоначально стартовая цена с прилегающим участком составляла почти 1,5 млн рублей, но позже была снижена до 1 рубля – такая практика применяется к объектам с охранными обязательствами. 

Сегодня двухэтажный особняк, некогда выкрашенный в ярко‑зеленый цвет, скрыт за фальшфасадом и остро нуждается в реставрации.

Ранее сообщалось, что историк призвал спасти красивое здание в центре Барнаула, которое могут снести. Дом на улице Никитина, 71, пытаются признать аварийным.

Снос старинного здания в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле сносят здание с 200-летней историей. Фото

Под ковш пошел объект на углу улиц Льва Толстого и Промышленной
НОВОСТИОбщество

недвижимость аукционы и торги архитектура

Комментарии 6

Avatar Picture
гость

12:03:22 27-01-2026

какой регион такое и культурное наследие

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

12:18:09 27-01-2026

теперь точно отреставрируют.... да же ?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:18:35 27-01-2026

Не забудьте показать когда они его отремонтируют.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:30:57 27-01-2026

Вот так земли под высотки и ТЦ и выкупаются.
А прокурор не хочет ли проверить всю законность этой купли-продажи?
За рупь двадцать там ничего больше продают? А то я бы взял.
Кто крайний в очереди, отзовитесь!

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

16:16:55 27-01-2026

Начнут реставрировать, а здание рухнет?
А земля тоже в 1 рубль входит?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:26:29 28-01-2026

Там после Кузнецова столько уже хозяев было. зачем вспоминать старых собственников?

  -6 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров