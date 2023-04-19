В Бийске за час возле одного дома произошло семь ДТП

Примечательно, что все 17 пострадавших автомобилей были на зимней резине

19 апреля 2023, 16:00, ИА Амител

Фото: кадр из видео t.me/biworkBMG

В Бийске из-за гололёда в течение одного часа на улице Вали Максимовой произошло семь ДТП, пишет "Бийский рабочий".

"С 08:20 до 09:20, то есть за один утренний час, на территории около дома № 1 по Вали Максимовой произошло семь массовых столкновений автомобилей", – отмечает издание со ссылкой на организацию "АвтоЭксперт".

В пяти авариях разобрались сами участники ДТП, по одной оформили ГИБДД и аварком. В итоге пострадали 17 автомобилей, в том числе учебный.

Примечательно, что все автомобили были на зимней резине. По словам местных жителей, дорогу посыпали песком лишь после череды ДТП.

Ранее в Барнауле во время апрельского снегопада произошло необычное ДТП: одна машина вылетела в кювет и столкнулась с деревом, а следом под эту машину залетела ещё одна иномарка.