В Бийске за час возле одного дома произошло семь ДТП
Примечательно, что все 17 пострадавших автомобилей были на зимней резине
19 апреля 2023, 16:00, ИА Амител
В Бийске из-за гололёда в течение одного часа на улице Вали Максимовой произошло семь ДТП, пишет "Бийский рабочий".
"С 08:20 до 09:20, то есть за один утренний час, на территории около дома № 1 по Вали Максимовой произошло семь массовых столкновений автомобилей", – отмечает издание со ссылкой на организацию "АвтоЭксперт".
В пяти авариях разобрались сами участники ДТП, по одной оформили ГИБДД и аварком. В итоге пострадали 17 автомобилей, в том числе учебный.
Примечательно, что все автомобили были на зимней резине. По словам местных жителей, дорогу посыпали песком лишь после череды ДТП.
Ранее в Барнауле во время апрельского снегопада произошло необычное ДТП: одна машина вылетела в кювет и столкнулась с деревом, а следом под эту машину залетела ещё одна иномарка.
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