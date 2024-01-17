В болгарском Пловдиве собрались на протестную акцию в защиту памятника "Алеша"
Митингующие требуют отказаться от сноса монумента, прообразом которого стал алтайский солдат
17 января 2024, 20:59, ИА Амител
В болгарском Пловдиве горожане собрались на протест в защиту памятника "Алеша", прообразом которого был уроженец алтайского села Налобиха Алексей Скурлатов. Как сообщает "Российская газета", акцию возглавляет зампред парламента Кристан Свиленский – она проходит у здания местной администрации.
Митингующие выступают против инициативы представителей правящего политического объединения "Продолжаем перемены – Демократическая Болгария", которые предложили демонтировать монумент в этом году.
"Руки прочь от Алеши!", "Новые фашисты!", "В совете общины нет места нацистам!" – кричат они.Напомним, что ранее депутаты одной из болгарских партий призвали убрать памятник до конца 2024 года. Алтайские парламентарии высказались резко против предложения. По их мнению, это сотрет память о жертвах Второй мировой и Великой Отечественной войны.
Накануне стало известно, что вопрос о сносе памятника не попал в повестку сессии муниципального совета, которая должна состояться сегодня.
09:27:54 18-01-2024
Всё таки власть и народ ,две разные вещи.
11:14:26 18-01-2024
Афиноген (09:27:54 18-01-2024) Всё таки власть и народ ,две разные вещи.... А как же демократия?Неужели туфта?В одной заокеанской стране народу приходится выбирать в лидеры нации или 81-тилетнего старичка, либо повторно миллиардера ) А в другом островном государстве с монархом,парламентом и колониями подходящего вершителя их судеб в качестве премьер министра.
10:41:48 18-01-2024
Смелые ребята