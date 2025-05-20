В ЦБ указали на сохранение в РФ нормы об износе авто при выплатах по ОСАГО

При этом в регуляторе отметили, что новый подход с высокой долей вероятности улучшит положение автомобилистов

20 мая 2025, 15:47, ИА Амител

ОСАГО / Фото: amic.ru

Норму об износе автомобиля при выплатах по ОСАГО в России собираются сохранить, иначе ее отмена повлечет за собой пересмотр тарифов. Как сообщают "Известия", об этом заявили в Центробанке России.

Регулятор отметил, что сейчас выплата денежных средств с учетом износа является основным способом урегулирования по ОСАГО.

"Представляется, что предлагаемый страховым сообществом подход, когда пострадавший может отремонтироваться в сервисе по своему выбору на сумму, не учитывающую износ запчастей, как минимум не ухудшает положение человека, а с высокой вероятностью улучшает его. При этом о полной отмене нормы об износе речи не идет", – пояснили в ЦБ.

Ранее СМИ сообщали, что в России предложили выплачивать средства по ОСАГО новым способом. В случае самостоятельного ремонта в автосервисе владелец машины должен будет направить страховщику подтверждение, что восстановление обошлось дороже полученной компенсации. После этого страховщик будет обязан доплатить клиенту стоимость износа, который вычитался из суммы при первоначальной выплате.