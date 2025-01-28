Как изменится стоимость ОСАГО в Алтайском крае и кто сможет сэкономить на покупке полиса?

Больше всего новые правила затронут владельцев мотоциклов и небольших грузовиков

28 января 2025, 08:14, ИА Амител

Сотрудник ГАИ оформляет протокол / Фото: amic.ru

С 27 января 2025 года Банк России изменил для некоторых регионов значения территориального коэффициента, который влияет на стоимость полиса ОСАГО. Там, где тарифы превышали средние по стране, стоимость автостраховки разрешили уменьшить, а там, где коэффициент не соответствовал возросшим убыткам, – подняли. На каких условиях полис автогражданской ответственности теперь будут приобретать жители Алтайского края, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Как изменится стоимость полиса ОСАГО в Алтайском крае?

Для большинства жителей Алтайского края стоимость полиса ОСАГО в 2025 году увеличится. Дело в том, что наш регион вошел в список субъектов Федерации, где территориальный коэффициент с 27 января повысили с 0,76 до 0,84. А этот показатель напрямую влияет на итоговую цену "автогражданки".

Однако переплачивать придется не всем. Территориальный коэффициент регулятор оставил без изменений в Бийске (1,16), Заринске, Новоалтайске и Рубцовске (1,08). А в Барнауле этот значимый параметр Центробанк с 1,56 даже снизил до 1,49, следует из данных ведомства. Поэтому в столице Алтайского края большинство водителей в 2025 году смогут сэкономить на покупке полиса ОСАГО.

Однако в Барнауле есть собственники транспортных средств, которым полис автогражданской ответственности, наоборот, будет обходиться значительно дороже.

Для кого еще вырастет стоимость полиса ОСАГО?

Вне зависимости от региона стоимость ОСАГО с 27 января вырастет для мотоциклистов и владельцев грузовиков массой до 16 тонн. Для них ценовой коридор расширяют сразу на 20% в обе стороны, пишет "Коммерсант". Связано это с тем, что именно эти транспортные средства все чаще становятся виновниками ДТП с серьезным ущербом, что делает их очень убыточными.

Также страховка на 11,5% станет дороже для автобусов, которые работают на регулярных маршрутах, а еще для троллейбусов и трамваев.

Переплачивать теперь придется и автовладельцам, которые оформляют страховку без ограничения по числу водителей, имеющих право управлять автомобилем (полис "мультидрайв"). Коэффициент для таких полисов подняли с 2,32 до 3,16.

Почему в населенных пунктах одного региона разный коэффициент?

При определении КТ Центробанк учитывает плотность населения на территории, количество зарегистрированных в регионе автомобилей, статистику аварийности и компенсаций по договорам страхования. Чем больше транспортный поток и интенсивнее движение, тем коэффициент выше. В небольших населенных пунктах по всей России он меньше единицы.