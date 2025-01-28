Как изменится стоимость ОСАГО в Алтайском крае и кто сможет сэкономить на покупке полиса?
Больше всего новые правила затронут владельцев мотоциклов и небольших грузовиков
28 января 2025, 08:14, ИА Амител
С 27 января 2025 года Банк России изменил для некоторых регионов значения территориального коэффициента, который влияет на стоимость полиса ОСАГО. Там, где тарифы превышали средние по стране, стоимость автостраховки разрешили уменьшить, а там, где коэффициент не соответствовал возросшим убыткам, – подняли. На каких условиях полис автогражданской ответственности теперь будут приобретать жители Алтайского края, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
Как изменится стоимость полиса ОСАГО в Алтайском крае?
Для большинства жителей Алтайского края стоимость полиса ОСАГО в 2025 году увеличится. Дело в том, что наш регион вошел в список субъектов Федерации, где территориальный коэффициент с 27 января повысили с 0,76 до 0,84. А этот показатель напрямую влияет на итоговую цену "автогражданки".
Однако переплачивать придется не всем. Территориальный коэффициент регулятор оставил без изменений в Бийске (1,16), Заринске, Новоалтайске и Рубцовске (1,08). А в Барнауле этот значимый параметр Центробанк с 1,56 даже снизил до 1,49, следует из данных ведомства. Поэтому в столице Алтайского края большинство водителей в 2025 году смогут сэкономить на покупке полиса ОСАГО.
Однако в Барнауле есть собственники транспортных средств, которым полис автогражданской ответственности, наоборот, будет обходиться значительно дороже.
Для кого еще вырастет стоимость полиса ОСАГО?
Вне зависимости от региона стоимость ОСАГО с 27 января вырастет для мотоциклистов и владельцев грузовиков массой до 16 тонн. Для них ценовой коридор расширяют сразу на 20% в обе стороны, пишет "Коммерсант". Связано это с тем, что именно эти транспортные средства все чаще становятся виновниками ДТП с серьезным ущербом, что делает их очень убыточными.
Также страховка на 11,5% станет дороже для автобусов, которые работают на регулярных маршрутах, а еще для троллейбусов и трамваев.
Переплачивать теперь придется и автовладельцам, которые оформляют страховку без ограничения по числу водителей, имеющих право управлять автомобилем (полис "мультидрайв"). Коэффициент для таких полисов подняли с 2,32 до 3,16.
Почему в населенных пунктах одного региона разный коэффициент?
При определении КТ Центробанк учитывает плотность населения на территории, количество зарегистрированных в регионе автомобилей, статистику аварийности и компенсаций по договорам страхования. Чем больше транспортный поток и интенсивнее движение, тем коэффициент выше. В небольших населенных пунктах по всей России он меньше единицы.
08:21:17 28-01-2025
Спасибо за заботу!!! 😎👍👏👏👏🍾
08:42:59 28-01-2025
С каждым днем жить становится лучше и лучше. Спасибо партии родной за каждодневную заботу о народе.
08:44:39 28-01-2025
если сейчас снизили через год повысят в 2 раза
09:32:03 28-01-2025
Это не страховка? Это налог! Страховку не платят из года в год. Нет страхового события - никто больше не платит. Еще и деньги возвращаются.
10:12:01 28-01-2025
Дюша (09:32:03 28-01-2025) Это не страховка? Это налог! Страховку не платят из года в г... Ага,счас,а как же домик на мальдивах,он сам по себе не появится
19:51:13 28-01-2025
Дюша (09:32:03 28-01-2025) Это не страховка? Это налог! Страховку не платят из года в г... Это в какой стране мира так, болезный? Что в неметчине, ч то в пендостане от размера страховой премии причем в валюте ты просто офигеешь! И так ежегодно.
10:41:37 28-01-2025
Помню говорили, мы не увеличиваем стоимость ОСАГО, мы расширяем коридор. Теперь страховка может быть на 30% дешевле или дороже. И все страховые подняли стоимость