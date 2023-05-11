В центре Барнаула начали строить ЖК на месте бывших парилок
Жилищный комплекс будет состоять из двух десятиэтажных домов
11 мая 2023, 08:30, ИА Амител
В Барнауле начали строительство жилого комплекса на улице Союза Республик, где несколько лет назад располагались общественные бани, сообщает "Толк".
"На площадке уже работает техника, ведутся подготовительные и земляные работы, демонтаж старых конструкций", – отмечает издание.
Ранее amic.ru подробно рассказал, каким будет ЖК, состоящий из двух десятиэтажных домов. Здания построят на улице Союза Республик, 11 (пересечение с проспектом Комсомольским). Общая площадь участка – около 6,1 тыс. кв. метров. Возведением домов занимается компания "Строительный камень".
В ЖК, рассчитанном на проживание 436 человек, будет 281 квартира. Также планируется паркинг на 86 автомобилей.
Фасад выполнят современными отделочными панелями с использованием печати – сделают под природный камень с элементами в светло-бронзовых оттенках.
Ранее в центре Барнаула на пустующем участке разрешили построить огромный "офисник-аквариум".
09:44:14 11-05-2023
какие бани тогда ... были
09:49:21 11-05-2023
436 человек, 281 квартира и всего 86 парковочных мест! Все соседние дворы забьют своими машинами. Сейчас надо закладывать одно парковочное место на каждую квартиру. а то и больше.
11:04:00 11-05-2023
Весь город методично превращают в сплошной спальник.
12:43:26 11-05-2023
Главное бабки! А остальное не важно!
13:01:22 11-05-2023
Вот за одобрение этих проектов городские власти нужно привлекать и желательно с конфискацией. А пособников еще с поражением в правах.
15:08:05 11-05-2023
Общество превращается в стадо приматов, живущих по законам джунглей. Можешь что то отобрать у соседа отбери., Можешь украсть укради, главное своя выгода, на остальных плевать. А всё ради чего. Чтобы купить по новее железяку на колесах...Или содержанку по красивее. Тоскую по СССР, как тогда строили, в каждом дворе сквер или зелёная зона..Радуйтесь теперь ....
15:34:01 11-05-2023
Гость (09:49:21 11-05-2023) 436 человек, 281 квартира и всего 86 парковочных мест! Все ... по СНиП во вновь возводимом доме эконом-класса — 0,6 парковки на квартиру
16:18:29 11-05-2023
Гость (15:34:01 11-05-2023) по СНиП — 0,6 парковки на квартиру т.е. парковок в 2 раза меньше чем по СНИПу. и ведь никого не накажут
16:26:52 11-05-2023
Гость (15:34:01 11-05-2023) Гость (09:49:21 11-05-2023) 436 человек, 281 квартира ... А у нас при строительстве высоток разве СНИПы соблюдаются?)))