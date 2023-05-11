В центре Барнаула начали строить ЖК на месте бывших парилок

Жилищный комплекс будет состоять из двух десятиэтажных домов

11 мая 2023, 08:30, ИА Амител

ЖК на улице Союза Республик

В Барнауле начали строительство жилого комплекса на улице Союза Республик, где несколько лет назад располагались общественные бани, сообщает "Толк".

"На площадке уже работает техника, ведутся подготовительные и земляные работы, демонтаж старых конструкций", – отмечает издание.

Ранее amic.ru подробно рассказал, каким будет ЖК, состоящий из двух десятиэтажных домов. Здания построят на улице Союза Республик, 11 (пересечение с проспектом Комсомольским). Общая площадь участка – около 6,1 тыс. кв. метров. Возведением домов занимается компания "Строительный камень".

















ЖК на улице Союза Республик

В ЖК, рассчитанном на проживание 436 человек, будет 281 квартира. Также планируется паркинг на 86 автомобилей.

Фасад выполнят современными отделочными панелями с использованием печати – сделают под природный камень с элементами в светло-бронзовых оттенках.

Ранее в центре Барнаула на пустующем участке разрешили построить огромный "офисник-аквариум".