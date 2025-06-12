В центре Барнаула перекрыли движение для празднования Дня России

Ограничения на двух участках продлятся до 13 июня

12 июня 2025, 07:10, ИА Амител

Фото: Lucian Alexe / unsplash.com

В Барнауле на двух участках перекрыли движение транспорта для подготовки и проведения празднования Дня России, сообщили в мэрии.

Ограничения ввели с 08:00 11 июня до 12:00 13 июня по всей ширине:

проспекта Социалистического от улицы Молодежной до улицы Димитрова;

улицы Мерзликина от проспекта Социалистического до переулка Геблера.

Напомним, отмечать День России будут в каждом районе города, но основной площадкой станет площадь Сахарова.

В связи с праздником выходные продлятся четыре дня.