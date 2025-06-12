В центре Барнаула перекрыли движение для празднования Дня России
Ограничения на двух участках продлятся до 13 июня
12 июня 2025, 07:10, ИА Амител
Фото: Lucian Alexe / unsplash.com
В Барнауле на двух участках перекрыли движение транспорта для подготовки и проведения празднования Дня России, сообщили в мэрии.
Ограничения ввели с 08:00 11 июня до 12:00 13 июня по всей ширине:
- проспекта Социалистического от улицы Молодежной до улицы Димитрова;
- улицы Мерзликина от проспекта Социалистического до переулка Геблера.
Напомним, отмечать День России будут в каждом районе города, но основной площадкой станет площадь Сахарова.
В связи с праздником выходные продлятся четыре дня.
Читайте также в сюжете: День России - 12 июня
08:24:10 11-06-2025
Ленинский еще перекройте, чтоб в район старого базара было вообще не проехать
09:27:07 11-06-2025
Гость (08:24:10 11-06-2025) Ленинский еще перекройте, чтоб в район старого базара было в... "Сто" дорог, выбирай любую... лишь бы поныть )))
10:09:00 11-06-2025
Гость (09:27:07 11-06-2025) "Сто" дорог, выбирай любую... лишь бы поныть )))... О, чиновничек-показушник из администрации отписался :-) Лишь бы красиво понтануться, ага ? А то что город в известную позу встает из-за ваших перекрытий - вам абсолютно наплевать. Праздник должен вызывать положительные эмоции, а не негатив, а своими действиями вы вызываете негатив у населения города к Дню России. И надо бы вас проверить - а не засланные ли вы казачки, скрытно гадите таким образом и на хохлов работаете или их хозяев ?
10:40:05 11-06-2025
Гость (10:09:00 11-06-2025) О, чиновничек-показушник из администрации отписался :-) Лишь... Какая проблема объехать пл.Сахарова ? Кроме Соца дорог не знаете ?
11:09:44 11-06-2025
ППШариков (10:40:05 11-06-2025) Какая проблема объехать пл.Сахарова ? Кроме Соца дорог не зн... Проблема такая, что на смежных улицах из-за этого образуются пробки, порой очень мощные. Проблема в том, что отдыхаловка на проезжей части происходит за счет потери времени и денег многих других людей, работающих в это время. Проблема в том, что ко многим объектам просто не подъехать.
11:13:40 11-06-2025
ППШариков (10:40:05 11-06-2025) Какая проблема объехать пл.Сахарова ? Кроме Соца дорог не зн... Кроме Сахарова других мест в городе нет ? Целая пешеходная зона есть у Старого Базара, устраивайте там свои мероприятия сколько угодно, никому не мешая. Нет же, вам надо обязательно нагадить горожанам.
11:25:31 11-06-2025
Гость (11:13:40 11-06-2025) Кроме Сахарова других мест в городе нет ? Целая пешеходная з... Традиционное место проведения городских мероприятий, перекрывают 3-4 раза в год, пора привыкнуть, объездных дорог много.
11:54:26 11-06-2025
ППШариков (11:25:31 11-06-2025) Традиционное место проведения городских мероприятий, перекры... Зачем нужно привыкать к глупым традициям? Это неправильная, ошибочная традиция, которая унижает и оскорбляет здравый смысл.
14:16:37 11-06-2025
Гость (11:54:26 11-06-2025) Зачем нужно привыкать к глупым традициям? Это неправильная, ... Не привыкайте, не празднуйте, живите на своих выселках и нечего в центр ездить )))
12:46:18 12-06-2025
ППШариков (14:16:37 11-06-2025) Не привыкайте, не празднуйте, живите на своих выселках и неч... + много!
желательно и работать там же.
12:26:22 11-06-2025
ППШариков (11:25:31 11-06-2025) Традиционное место проведения городских мероприятий, перекры... Мне вот непонятен мотив вашего одиночного протеста. Это такая упоротость и нежелание подумать головой или какой-то финансовый интерес?
14:15:20 11-06-2025
Гость (12:26:22 11-06-2025) Мне вот непонятен мотив вашего одиночного протеста. Это така... А вам зачем по Сахарова ехать, вы там живете ?
12:48:50 12-06-2025
Гость (12:26:22 11-06-2025) Мне вот непонятен мотив вашего одиночного протеста. Это така... почему одиночного? я поддержу товарища ППШарикова.
ответьте, общественности, зачем вам ехать на Сахарова в выходной день?
14:13:55 11-06-2025
Гость (11:13:40 11-06-2025) Кроме Сахарова других мест в городе нет ? Целая пешеходная з... Когда то центром проведения торжеств была площадь Свободы, затем (по просьбе трудящихся) перенесли на Сахарова.
10:05:43 11-06-2025
Гость (08:24:10 11-06-2025) Ленинский еще перекройте, чтоб в район старого базара было в... Уже неоднократно в мае перекрывали. А давайте Павлик перекроем с 9.00 до 18.00. Я тоже посмеюсь.
17:26:15 11-06-2025
Гость (08:24:10 11-06-2025) Ленинский еще перекройте, чтоб в район старого базара было в... это попозже =С 16 по 30 июня ограничат движение на оживлённом перекрёстке из-за работ по замене тепловой магистрали М-213 (диаметр 500 мм) у дома №60 на проспекте Ленина.=
10:08:46 11-06-2025
Не, понятно было бы, если ну негде больше потусить в городе. Но блин, надо взять и спецом нарушить движение в городе по проезжей части центральной автодороги!
12:16:15 11-06-2025
Гость (10:08:46 11-06-2025) Не, понятно было бы, если ну негде больше потусить в городе.... в Барнауле нет парков, в которых можно провести эти мероприятия, поэтому надо улицы перекрывать. На 3 дня.
14:04:39 11-06-2025
Сборище нытиков)
22:03:46 11-06-2025
Артём (14:04:39 11-06-2025) Сборище нытиков)... ]
Поддерживаю и ППШарикову плюсую.
11:34:57 12-06-2025
Артём (14:04:39 11-06-2025) Сборище нытиков)... Это точно, задолбали со своими корытами, все площадки в городе, дворы, газоны и тротуары заставили ими и всё не довольны. Пройдитесь пешком хоть раз, нытики
08:36:52 12-06-2025
Езжайте за город. На затонские луга! Празднуйте! Простор! Мешать никому не будете! Че в городе толпиться...
09:12:09 12-06-2025
Красноармейская закрыли трамвайщики
Ленина закрыли гулящие.
А как на ихний "Праздник жизни" добираться ?
11:36:24 12-06-2025
Гость (09:12:09 12-06-2025) Красноармейская закрыли трамвайщикиЛенина закрыли гулящи... На своих двоих, попробуй хоть раз, растряси жирок
12:15:16 12-06-2025
Мне неинтересны все поджопники на авто, которые прутся через Сахарова, всегда здесь было место городских праздников!
14:54:58 12-06-2025
Гость (12:15:16 12-06-2025) Мне неинтересны все поджопники на авто, которые прутся через... А сейчас там приятно праздновать? Стройка идёт. Было хорошее место, была постоянная сцена. Всё порушили, сцену каждый раз монтируют и разбирают - это не накладно для гор.бюджета?
14:43:37 13-06-2025
Все подобные мероприятия, надо проводить за городом в лесу, как это оговорено про протестные мероприятия.