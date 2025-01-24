НОВОСТИНедвижимость

В центре Барнаула сносят дом, который долго закрывали баннером после пожара в 2016 году

Здание было расположено на проспекте Красноармейском напротив "Сити-Центра"

24 января 2025, 11:13, ИА Амител

Снос дома на проспекте Красноармейском / Фото: amic.ru

В Барнауле сносят двухэтажный деревянный дом 1930 года постройки, расположенный на Красноармейском, 34. После пожара, произошедшего в июне 2016 года, дом признали аварийным. Обугленное здание закрыли баннером, в таком виде оно простояло несколько лет – до сегодняшнего утра, 24 января 2025 года.

Стоит отметить, что еще осенью 2023-го на торгах искали подрядчика, готового снести дом. Тогда стоимость работ оценили в 1,5 млн рублей, а завершить снос планировали в апреле 2024 года.

Пока неизвестно, что построят на месте снесенного дома. Однако известно, что на соседнем участке, расположенном на углу улицы Пролетарской и проспекта Красноармейского (Пролетарская, 123), запроектировали небольшое двухэтажное административное здание с антресольным этажом. Инвестор намерен присоединить участок (где сносят дом) и построить здание большей площади.

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НОВОСТИБарнаул

Барнаул снос зданий

Комментарии 14

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123

11:20:10 24-01-2025

это и подразумевалось, когда его подожгли якобы бомжи

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Гость

15:16:30 24-01-2025

123 (11:20:10 24-01-2025) это и подразумевалось, когда его подожгли якобы бомжи... Ага, и 8 лет ждали)

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Гость

12:03:03 24-01-2025

а иначе его не давали снести, он считался памятником истории, это уже отработанная практика не первый так снесли и не последний памятник

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Хозяйка

13:01:02 24-01-2025

Гость (12:03:03 24-01-2025) а иначе его не давали снести, он считался памятником истории... Учи матчасть, не был он памятником НИКОГДА!

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Гость

12:42:21 24-01-2025

Немного до столетия домишко не дотянул!

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223

12:44:07 24-01-2025

ни каким памятником он не считался!

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Гость

12:45:05 24-01-2025

Что делает на проезжей части лупень в оранжевой жилетке?

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Гость

14:59:15 24-01-2025

Гость (12:45:05 24-01-2025) Что делает на проезжей части лупень в оранжевой жилетке?... Стоит, позирует.

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Гость

15:31:18 24-01-2025

последнее сносят. Нет больше деревянного Барнаула. И не будет никогда

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Гость

15:57:40 24-01-2025

Гость (15:31:18 24-01-2025) последнее сносят. Нет больше деревянного Барнаула. И не буде... Это насыпная землянка, ноль исторического значения и если это и называть памятником, то только уродству и нищете.

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Гость

00:30:23 25-01-2025

Гость (15:31:18 24-01-2025) последнее сносят. Нет больше деревянного Барнаула. И не буде... купи, отреставрируй, радуйся. НЕ НОЙ

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Гость

16:55:45 24-01-2025

Прости нас, Барнаул!

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Гость

00:31:09 25-01-2025

Гость (16:55:45 24-01-2025) Прости нас, Барнаул!... кого это вас, вы те бомжи что ли? за что прощать-то??

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Гога

02:17:56 25-01-2025

Барнаул-1987 мне нравился. А сейчас не вижу отличий от других мелкостоличных миниполисов. Грустно...

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