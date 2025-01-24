В центре Барнаула сносят дом, который долго закрывали баннером после пожара в 2016 году
Здание было расположено на проспекте Красноармейском напротив "Сити-Центра"
24 января 2025, 11:13, ИА Амител
В Барнауле сносят двухэтажный деревянный дом 1930 года постройки, расположенный на Красноармейском, 34. После пожара, произошедшего в июне 2016 года, дом признали аварийным. Обугленное здание закрыли баннером, в таком виде оно простояло несколько лет – до сегодняшнего утра, 24 января 2025 года.
Стоит отметить, что еще осенью 2023-го на торгах искали подрядчика, готового снести дом. Тогда стоимость работ оценили в 1,5 млн рублей, а завершить снос планировали в апреле 2024 года.
Пока неизвестно, что построят на месте снесенного дома. Однако известно, что на соседнем участке, расположенном на углу улицы Пролетарской и проспекта Красноармейского (Пролетарская, 123), запроектировали небольшое двухэтажное административное здание с антресольным этажом. Инвестор намерен присоединить участок (где сносят дом) и построить здание большей площади.
11:20:10 24-01-2025
это и подразумевалось, когда его подожгли якобы бомжи
15:16:30 24-01-2025
123 (11:20:10 24-01-2025) это и подразумевалось, когда его подожгли якобы бомжи... Ага, и 8 лет ждали)
12:03:03 24-01-2025
а иначе его не давали снести, он считался памятником истории, это уже отработанная практика не первый так снесли и не последний памятник
13:01:02 24-01-2025
Гость (12:03:03 24-01-2025) а иначе его не давали снести, он считался памятником истории... Учи матчасть, не был он памятником НИКОГДА!
12:42:21 24-01-2025
Немного до столетия домишко не дотянул!
12:44:07 24-01-2025
ни каким памятником он не считался!
12:45:05 24-01-2025
Что делает на проезжей части лупень в оранжевой жилетке?
14:59:15 24-01-2025
Гость (12:45:05 24-01-2025) Что делает на проезжей части лупень в оранжевой жилетке?... Стоит, позирует.
15:31:18 24-01-2025
последнее сносят. Нет больше деревянного Барнаула. И не будет никогда
15:57:40 24-01-2025
Гость (15:31:18 24-01-2025) последнее сносят. Нет больше деревянного Барнаула. И не буде... Это насыпная землянка, ноль исторического значения и если это и называть памятником, то только уродству и нищете.
00:30:23 25-01-2025
Гость (15:31:18 24-01-2025) последнее сносят. Нет больше деревянного Барнаула. И не буде... купи, отреставрируй, радуйся. НЕ НОЙ
16:55:45 24-01-2025
Прости нас, Барнаул!
00:31:09 25-01-2025
Гость (16:55:45 24-01-2025) Прости нас, Барнаул!... кого это вас, вы те бомжи что ли? за что прощать-то??
02:17:56 25-01-2025
Барнаул-1987 мне нравился. А сейчас не вижу отличий от других мелкостоличных миниполисов. Грустно...