В центре Барнаула сносят дом, который долго закрывали баннером после пожара в 2016 году

Здание было расположено на проспекте Красноармейском напротив "Сити-Центра"

24 января 2025, 11:13, ИА Амител

Снос дома на проспекте Красноармейском / Фото: amic.ru

В Барнауле сносят двухэтажный деревянный дом 1930 года постройки, расположенный на Красноармейском, 34. После пожара, произошедшего в июне 2016 года, дом признали аварийным. Обугленное здание закрыли баннером, в таком виде оно простояло несколько лет – до сегодняшнего утра, 24 января 2025 года.

Стоит отметить, что еще осенью 2023-го на торгах искали подрядчика, готового снести дом. Тогда стоимость работ оценили в 1,5 млн рублей, а завершить снос планировали в апреле 2024 года.

Пока неизвестно, что построят на месте снесенного дома. Однако известно, что на соседнем участке, расположенном на углу улицы Пролетарской и проспекта Красноармейского (Пролетарская, 123), запроектировали небольшое двухэтажное административное здание с антресольным этажом. Инвестор намерен присоединить участок (где сносят дом) и построить здание большей площади.