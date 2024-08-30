Двухэтажное здание-"однодневку" хотят построить напротив "Сити-Центра"

На градсовете предположили, что строение могут возвести, а затем снести ради большего объекта

30 августа 2024, 09:00, ИА Амител

Первый проект здания на ул. Пролетарской, 123 / Фото: "Мастерская Золотова"

Небольшое двухэтажное административное здание с антресольным этажом запроектировали на ул. Пролетарской, 123, рядом с баром-рестораном "Опера" и сгоревшим деревянным домом. Проект впервые показали на градсовете в апреле 2024 года, но тогда эскизы раскритиковали. На заседании 29 августа архитектор Владимир Золотов представил обновленный вариант здания.

В откорректированном проекте решено отказаться от парковки на углу ул. Пролетарской и пр. Красноармейского, оставив только пять машино-мест на территории здания. Также архитекторы "Мастерской Золотова" проанализировали градостроительную ситуацию квартала, чего требовали эксперты на апрельском заседании.

Первый проект здания на ул. Пролетарской, 123 / Фото: "Мастерская Золотова"

"Чтобы снять все замечания градсовета, мы представляем основной чертеж – проект планировки района между пр. Красноармейским и пр. Социалистическим. Периметральная застройка квартала сохраняется небольшими объемами. В глубине квартала запроектирован 24-этажный дом, и вся уютная архитектура первых этажей будет стилобатной частью для общего силуэта будущего микрорайона. Это широко используемый прием", – объяснил Владимир Золотов.

Кардинально пересмотрели авторы и внешний вид здания. Сохранив классический стиль объекта, они изменили цветовую гамму: она стала "более тактичной, спокойной". Архитекторы отказались от витражей на фасадах, объединяющих первый и второй этажи. Теперь у каждого уровня – своя оконная система.

"Была выполнена большая деталировка пилястр, фронтонов, проработано ограждение кровли, узлы водоотведения", – отметил Владимир Золотов.

"Расширенный" проект здания на ул. Пролетарской, 123 / Фото: "Мастерская Золотова"

Интересно, что здание спроектировано по соседству со сгоревшим в 2016 году деревянным домом.

Архитектор Золотов отметил, что в будущем два участка могут объединить (переговоры уже ведут), и тогда к офиснику возможно пристроить еще один корпус. Для этого авторы предусмотрели глухую стену со стороны соседней площадки.

Члены градсовета объект приняли и согласовали. Но архитектор Сергей Боженко предположил, что здание может стать временным, и в будущем его снесут, чтобы возвести более крупный объект:

"Построят этот маленький двухэтажный "дворец" с фронтонами, пройдет время, кто-то пожелает объединить участки, капиталы, интересы. Легко эту двухэтажку снесут и построят нечто иное. Мы с вами регулярно наблюдаем снос и новое строительство. В Западной Европе это общепринятая практика – постоянное обновление объектов. Мне понятно – жизнь объекта будет недолгой".