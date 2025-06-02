В Челябинске силовики проверяют склад, который может быть связан с атаками БПЛА на Сибирь

Задержаны арендодатели и арендаторы помещения

02 июня 2025, 10:10, ИА Амител

Склад в Челябинске / Фото: Baza

Правоохранители провели обыск на складе, где могли собирать украинские дроны, использовавшиеся для массированной атаки на Сибирь 1 июня. Об этом сообщает Baza.

Кроме того, силовики задержали арендаторов и арендодателей помещения.

По предварительным данным, специалисты вычислили склад на Свердловском тракте в Челябинске, который очень похож на помещение с фотографий украинских ресурсов. Контейнеры с дронами, вероятно, собрали именно там. Судя по объявлению, опубликованному в Сети, помещение сдавали за 350 тысяч рублей в месяц.

Кроме того, по информации Telegram-канала, у двух грузовиков были челябинские госномера. Речь идет о большегрузе, обнаруженном в Иркутской области, а также взорвавшейся в Амурской области фуре. Ряд российских военкоров отметили, что Челябинская область граничит с Казахстаном. Согласно их предположениям, взрывчатку могли переправить через границу. Однако в данный момент этому нет никаких подтверждений.

Напомним, 1 июня Минобороны РФ сообщило о террористических атаках ВСУ на аэродромы в пяти регионах: Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Украинские дроны впервые ударили по территории Сибири. Беспилотники были спрятаны в кузове фур – они начали атаку, когда водители припарковали грузовики в указанном месте.

Все террористические атаки Киева были отражены, пострадавших нет. По данным западных СМИ, операцией, получившей название "Паутина", руководил лично глава СБУ Василий Малюк. Сейчас правоохранители допрашивают водителя одной из фур.