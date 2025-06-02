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В Иркутской области допрашивают водителя фуры, с которой были запущены беспилотники

Жизни и здоровью местных жителей ничего не угрожает

02 июня 2025, 08:25, ИА Амител

Фото: официальный Telegram-канал губернатора Иркутской области Игоря Кобзева
Фото: официальный Telegram-канал губернатора Иркутской области Игоря Кобзева

Водитель фуры, с которой беспилотники атаковали Иркутскую область 1 июня, допрашивают. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Водитель фуры жив, с ним проводятся все необходимые следственные действия", – рассказал агентству собеседник.

Дроны, находившиеся в большегрузе, совершили налет на воинскую часть в поселке Среднем Усольского района Приангарья. На место стянули оперативные и силовые службы: сотрудников  ФСБ, МЧС и бойцов Росгвардии. В районе объявили режим повышенной готовности.

В данный момент жизни и здоровью мирных жителей ничего не угрожает.

Напомним, 1 июня Минобороны РФ сообщило о террористических атаках ВСУ на аэродромы в пяти регионах: Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Украинские дроны впервые ударили по территории Сибири. Беспилотники были спрятаны в кузове фур – они начали атаку, когда водители припарковали грузовики в указанном месте. Все террористические атаки Киева были отражены, пострадавших нет. По данным западных СМИ, операцией, получившей название "Паутина", руководил лично глава СБУ Василий Малюк. 

Происшествия Россия Беспилотники

Комментарии 7

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Гость

09:07:02 02-06-2025

чье ведомство- то отвечает, за то чтобы фуры с дронами по стране не ездили?

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Musik

09:18:00 02-06-2025

Гость (09:07:02 02-06-2025) чье ведомство- то отвечает, за то чтобы фуры с дронами по ст... вся страна по мере сил и возможностей.
кстати - и вы. и я.

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Аллё

10:11:45 02-06-2025

Musik (09:18:00 02-06-2025) вся страна по мере сил и возможностей.кстати - и вы. и я... Странно. А зачем с меня берут налоги чтоб содержать тех, у кого обязанность?

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Musik

10:29:06 02-06-2025

Аллё (10:11:45 02-06-2025) Странно. А зачем с меня берут налоги чтоб содержать тех, у к... Конституция РФ, Статья 59
1. Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации.

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Мимонепроходящий

18:34:23 02-06-2025

Musik (10:29:06 02-06-2025) Конституция РФ, Статья 591. Защита Отечества является до... Для этого у меня есть ВУС и он не предполагает охоту за дронами. ТАк кто конкретно??

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Гость

09:54:48 02-06-2025

Щас сознается.

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Гость

10:23:46 02-06-2025

То ведомство увлеклось отслеживанием лайков в интернете, и видимо напрасно упустило основные обязанности.

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