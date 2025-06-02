В Иркутской области допрашивают водителя фуры, с которой были запущены беспилотники

Жизни и здоровью местных жителей ничего не угрожает

02 июня 2025, 08:25, ИА Амител

Фото: официальный Telegram-канал губернатора Иркутской области Игоря Кобзева

Водитель фуры, с которой беспилотники атаковали Иркутскую область 1 июня, допрашивают. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Водитель фуры жив, с ним проводятся все необходимые следственные действия", – рассказал агентству собеседник.

Дроны, находившиеся в большегрузе, совершили налет на воинскую часть в поселке Среднем Усольского района Приангарья. На место стянули оперативные и силовые службы: сотрудников ФСБ, МЧС и бойцов Росгвардии. В районе объявили режим повышенной готовности.

В данный момент жизни и здоровью мирных жителей ничего не угрожает.

Напомним, 1 июня Минобороны РФ сообщило о террористических атаках ВСУ на аэродромы в пяти регионах: Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Украинские дроны впервые ударили по территории Сибири. Беспилотники были спрятаны в кузове фур – они начали атаку, когда водители припарковали грузовики в указанном месте. Все террористические атаки Киева были отражены, пострадавших нет. По данным западных СМИ, операцией, получившей название "Паутина", руководил лично глава СБУ Василий Малюк.