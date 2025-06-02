В Иркутской области допрашивают водителя фуры, с которой были запущены беспилотники
Жизни и здоровью местных жителей ничего не угрожает
02 июня 2025, 08:25, ИА Амител
Водитель фуры, с которой беспилотники атаковали Иркутскую область 1 июня, допрашивают. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Водитель фуры жив, с ним проводятся все необходимые следственные действия", – рассказал агентству собеседник.
Дроны, находившиеся в большегрузе, совершили налет на воинскую часть в поселке Среднем Усольского района Приангарья. На место стянули оперативные и силовые службы: сотрудников ФСБ, МЧС и бойцов Росгвардии. В районе объявили режим повышенной готовности.
В данный момент жизни и здоровью мирных жителей ничего не угрожает.
Напомним, 1 июня Минобороны РФ сообщило о террористических атаках ВСУ на аэродромы в пяти регионах: Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Украинские дроны впервые ударили по территории Сибири. Беспилотники были спрятаны в кузове фур – они начали атаку, когда водители припарковали грузовики в указанном месте. Все террористические атаки Киева были отражены, пострадавших нет. По данным западных СМИ, операцией, получившей название "Паутина", руководил лично глава СБУ Василий Малюк.
09:07:02 02-06-2025
чье ведомство- то отвечает, за то чтобы фуры с дронами по стране не ездили?
09:18:00 02-06-2025
Гость (09:07:02 02-06-2025) чье ведомство- то отвечает, за то чтобы фуры с дронами по ст... вся страна по мере сил и возможностей.
кстати - и вы. и я.
10:11:45 02-06-2025
Musik (09:18:00 02-06-2025) вся страна по мере сил и возможностей.кстати - и вы. и я... Странно. А зачем с меня берут налоги чтоб содержать тех, у кого обязанность?
10:29:06 02-06-2025
Аллё (10:11:45 02-06-2025) Странно. А зачем с меня берут налоги чтоб содержать тех, у к... Конституция РФ, Статья 59
1. Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации.
18:34:23 02-06-2025
Musik (10:29:06 02-06-2025) Конституция РФ, Статья 591. Защита Отечества является до... Для этого у меня есть ВУС и он не предполагает охоту за дронами. ТАк кто конкретно??
09:54:48 02-06-2025
Щас сознается.
10:23:46 02-06-2025
То ведомство увлеклось отслеживанием лайков в интернете, и видимо напрасно упустило основные обязанности.