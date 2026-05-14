В Дагестане воспитатели детсада скрыли травму девочки: оторванный палец выпал из колготок
Воспитанник детсада случайно прищемил палец двухлетней девочке, но воспитатели не сообщили об этом родителям и не вызвали скорую помощь
14 мая 2026, 09:32, ИА Амител
8 мая в детском саду № 22 в Махачкале, столице Дагестана, двухлетняя девочка получила серьезную травму — произошла травматическая ампутация мизинца правой стопы. Об этом сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По предварительной версии, один из воспитанников прищемил девочке палец. В течение нескольких часов ребенок оставался без необходимой помощи — воспитатели не сообщили матери о случившемся.
«Вместо этого сотрудники детсада попытались скрыть происшествие: при передаче ребенка родителям они отдали девочку полностью одетой. О травме стало известно только дома — оторванный палец находился в колготках и выпал, когда малышку раздевали. Пострадавшую госпитализировали, а после лечения выписали из больницы в удовлетворительном состоянии. Восстановить палец врачам не удалось», — говорится в публикации.
Следственные органы установили все обстоятельства инцидента и возбудили уголовное дело. Советский районный суд Махачкалы избрал меру пресечения для трех сотрудников детского сада: двух воспитательниц и няни.
До 7 июля они будут находиться под стражей. Их подозревают в халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. За первое нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа или ареста до трех месяцев, за второе — до шести лет лишения свободы. Ранее СК возбудил дело после отказа вызывать скорую травмированной девочке в детсаду Бийска.
10:13:47 14-05-2026
Одной ногой мы в Европе, другой в Средневековье. Трещим по швам.
10:37:01 14-05-2026
Это воспитатели сказали что прищемили ногу? А может быть они пытали ребенка? Пальцы отрывали и били?
13:24:27 14-05-2026
я знаю этих воспитателей лично! Они очень нехорошие люди, я видел, как они обращаются с детьми. Они столько уколов сделали этой маленькой девочке, что она не понимала что происходит. Она не чувствовала ничего!! Мне все рассказали как было на самом деле. Их сажать надо. Знаю еще, что девочка во дворе сильно ударилась головой в этом же саде они просто сделали ей обезболивающие уколы и уложили ее спать, а перед уходом еще сделали укол, чтобы она дома ничего не чувствовала. Что они там вообще творят?? Надо их аптечку проверить, я думаю там только обезбол и снотворное будет. Надо их посадить!!!!! И пусть семье маленькой девочки платят компенсацию! Это же травма на всю жизнь, это уже не полноценный человек, у нее даже походка поменяется, тяжело будет нормально обувь носить. Они вообще с ума там посходили, а ведь можно же было сразу палец зашить!!!
14:43:58 14-05-2026
Гаджимурад (13:24:27 14-05-2026) я знаю этих воспитателей лично! Они очень нехорошие люди, я ... какая компенсация??? это же кавказ
кровно мстить тут будут - тоже пальцы им отрежут и не только пальцы