В Дагестане воспитатели детсада скрыли травму девочки: оторванный палец выпал из колготок

Воспитанник детсада случайно прищемил палец двухлетней девочке, но воспитатели не сообщили об этом родителям и не вызвали скорую помощь

14 мая 2026, 09:32, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

8 мая в детском саду № 22 в Махачкале, столице Дагестана, двухлетняя девочка получила серьезную травму — произошла травматическая ампутация мизинца правой стопы. Об этом сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительной версии, один из воспитанников прищемил девочке палец. В течение нескольких часов ребенок оставался без необходимой помощи — воспитатели не сообщили матери о случившемся.

«Вместо этого сотрудники детсада попытались скрыть происшествие: при передаче ребенка родителям они отдали девочку полностью одетой. О травме стало известно только дома — оторванный палец находился в колготках и выпал, когда малышку раздевали. Пострадавшую госпитализировали, а после лечения выписали из больницы в удовлетворительном состоянии. Восстановить палец врачам не удалось», — говорится в публикации.

Следственные органы установили все обстоятельства инцидента и возбудили уголовное дело. Советский районный суд Махачкалы избрал меру пресечения для трех сотрудников детского сада: двух воспитательниц и няни.

До 7 июля они будут находиться под стражей. Их подозревают в халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. За первое нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа или ареста до трех месяцев, за второе — до шести лет лишения свободы. Ранее СК возбудил дело после отказа вызывать скорую травмированной девочке в детсаду Бийска.