Мальчик, пострадавший в ДТП с лесовозом на Алтае, умер после трех месяцев борьбы за жизнь

Водитель грузовика находился в состоянии алкогольного опьянения и никогда не получал водительское удостоверение

12 мая 2026, 13:29, ИА Амител

Место происшествия / Фото: Barnaul 22

Скончался мальчик, который 22 февраля пострадал в ДТП, случившемся по вине пьяного водителя лесовоза. Об этом сообщил отец ребенка в Max-канале "Блогерша Рубцовск".

Напомним, ДТП произошло на 89‑м километре трассы К‑21 Рубцовск — Угловское — Михайловское. По информации Госавтоинспекции, водитель ГАЗ‑66 1989 года рождения выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota Corona.

В легковом авто находилась семья. В результате аварии женщина, сидевшая на пассажирском сиденье, погибла на месте. Ее сына 2014 года рождения госпитализировали и впоследствии транспортировали в Барнаул.

Врачи три месяца боролись за жизнь мальчика, но спасти его не удалось - ребенок не оправился от полученных травм.

«Не знаю, как найти слова. Кажется, сердце просто не выдержит этой боли. Я потерял жену в аварии. Я цеплялся за надежду и верил, что хотя бы наш сын выкарабкается. Но увы, его сердце остановилось. Они были моей жизнью, моим смыслом», - написал Иван, отец погибшего ребенка.

Установлено, что в момент аварии водитель лесовоза находился в состоянии алкогольного опьянения и никогда не получал водительское удостоверение. По словам отца мальчика, водитель хочет уйти от наказания и отправиться на СВО.