Мальчик, пострадавший в ДТП с лесовозом на Алтае, умер после трех месяцев борьбы за жизнь
Водитель грузовика находился в состоянии алкогольного опьянения и никогда не получал водительское удостоверение
12 мая 2026, 13:29, ИА Амител
Скончался мальчик, который 22 февраля пострадал в ДТП, случившемся по вине пьяного водителя лесовоза. Об этом сообщил отец ребенка в Max-канале "Блогерша Рубцовск".
Напомним, ДТП произошло на 89‑м километре трассы К‑21 Рубцовск — Угловское — Михайловское. По информации Госавтоинспекции, водитель ГАЗ‑66 1989 года рождения выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota Corona.
В легковом авто находилась семья. В результате аварии женщина, сидевшая на пассажирском сиденье, погибла на месте. Ее сына 2014 года рождения госпитализировали и впоследствии транспортировали в Барнаул.
Врачи три месяца боролись за жизнь мальчика, но спасти его не удалось - ребенок не оправился от полученных травм.
«Не знаю, как найти слова. Кажется, сердце просто не выдержит этой боли. Я потерял жену в аварии. Я цеплялся за надежду и верил, что хотя бы наш сын выкарабкается. Но увы, его сердце остановилось. Они были моей жизнью, моим смыслом», - написал Иван, отец погибшего ребенка.
Установлено, что в момент аварии водитель лесовоза находился в состоянии алкогольного опьянения и никогда не получал водительское удостоверение. По словам отца мальчика, водитель хочет уйти от наказания и отправиться на СВО.
14:34:16 12-05-2026
водителя лесовоза и всех его родственников в лагеря, их имущество конфисковать
и впредь ввести расстрел в качестве исключительной меры за такие преступления
16:12:29 12-05-2026
можно придумать какое-то ЖЕСТОКОЕ наказание для таких алкашей-убийц??!!! Почему убрали химическую смертную казнь?!