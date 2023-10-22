В ДНР заявили о проведении расследования продажи западного оружия Киевом

Участники спецгруппы обнаружили и покупателей, среди которых представители различных организаций на Ближнем Востоке

22 октября 2023, 14:03, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Частное расследование подтвердило, что Украина продает вооружение, поставленное ей западными странами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на советника главы ДНР Яна Гагина.

По его словам, расследованием еще год назад занялась специальная группа оперативного реагирования, созданная при председателе правительства Донецкой Народной Республики.

"Мы находили в даркнете массу предложений, оферт на предмет продажи натовского оружия, поставленного Украине. Там были фотографии, были видео, на которых были представлены образцы вооружения", – заявил Гагин, отметив, что некоторые были уже после боев, а некоторые – еще в пленке.

Помощник главы ДНР рассказал, что участники спецгруппы обнаружили и покупателей, среди которых представители различных организаций на Ближнем Востоке.