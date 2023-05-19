В доме с протекающей крышей в Барнауле обследуют кровлю и залатают дыры до конца лета

Однако капитальный ремонт крыши запланирован лишь на 2026-2028 годы

19 мая 2023, 07:20, ИА Амител

Дом на ул. 6-й Нагорной, 11б / Фото: Екатерина Смолихина

Комитет жилищно-коммунального хозяйства Барнаула поручил управляющей компании "Возрождение" в весенне-летний период 2023 года обследовать кровельное покрытие дома на ул. 6-й Нагорной, 11б, где уже 10 лет протекает крыша. Также УК должна будет отремонтировать повреждённые участки кровли. Об этом amic.ru сообщили в барнаульской мэрии.

Жители дома уже 10 лет пытаются добиться от властей и от управляющей компании полноценного ремонта крыши дома. В дожди и в период потепления их топит, вода течёт по потолку и стенам. Поэтому они вынуждены то и дело заставлять всё тазами и обдирать обои. В 2019 году жители даже пытались через суд обязать комитет по ЖКХ Барнаула сделать капитальный ремонт в здании, но выиграть дело у них не получилось.

В мэрии рассказали, что в 2022 году жители отправляли в комитет по ЖКХ четыре обращения о протекании крыши над квартирой № 69.

"Обращения рассмотрены с выходом на место, по результатам рассмотрения ООО УК "Возрождение" неоднократно указывалось на необходимость ремонта и очистки от снега кровли дома. Кроме того, УК "Возрождение" 5 мая 2022 года было вынесено предостережение о необходимости принятия мер по обеспечению исправного состояния конструкций кровли и устранению нарушений, приводящих к протечкам кровли многоквартирного дома", – пояснили в мэрии.

После этого УК "Возрождение" отчиталась перед комитетом, что к 10 сентября 2022 года сделала текущий ремонт кровли, и совет дома принял акт выполненных работ.

Однако текущий ремонт дом не спасает – крыша нуждается в капремонте. Последний капитальный ремонт крыши же проводился не слишком давно – в 2008 году. Делала его подрядная организация "Строитель", заказчиком выступала УК "Наш двор". Однако почему-то долго этот ремонт не "простоял", и теперь требуются ещё работы. Сейчас капремонт всего дома (в том числе и крыши) предусмотрен на 2026-2028 годы.

Отметим, что несколько раз эксперты уже проверяли крышу. Они заключили, что она находится в неудовлетворительном состоянии и требует ремонта. В УК же amic.ru рассказали, что там не могут провести работы, потому что ремонт стоит около 12 млн рублей, и таких денег у них нет.

В управляющей компании заверили журналистов, что решение о капремонте может принять только комитет по ЖКХ Барнаула. УК якобы пыталась перенести ремонт на 2024 год, но сделать этого у неё не получилось, отметили в компании. Подробнее о ситуации с домом на ул. 6-й Нагорной, 11б, можно прочитать здесь.