В "Единой России" рассказали о росте числа участников "Диктанта Победы"

Принять участие в самой масштабной патриотической акции можно будет онлайн или очно, посетив одну из площадок

18 апреля 2023, 15:30, ИА Амител

"Диктант Победы" / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Свыше 22 тысяч площадок "Диктанта Победы" будет работать в 2023 году. Их больше, чем было в предыдущие годы. А ещё в этом году задания диктанта впервые переведут на шесть иностранных языков – китайский, сербский, испанский, немецкий, французский и английский. Об этом рассказал координатор партпроекта "Историческая память", председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. Подробности сообщает сайт ER.ru.

И даже в новых регионах

"С каждым годом в регионах кратно увеличивается число региональных площадок и количество граждан, интересующихся историей нашей страны, которые принимают участие в диктанте. Это говорит о том, что тема сохранения исторической памяти, подвигов наших предков, героической истории Отечества интересна нашим гражданам. А вопросы, которые затрагивают в тестах диктанта, – очень актуальны", – отметил Хинштейн.

Больше всего площадок в Ставропольском и Краснодарском краях, Московской, Самарской и Тульской областях. А в Донбассе их будет более 120.

"Привлечение жителей новых российских территорий к "Диктанту Победы" принципиально важно. Это будет способствовать изучению жителями этих регионов реальной истории Отечества, а не "истории", изложенной в русофобских учебниках, и сведений, переписанных в интересах украинского режима", – подчеркнул Александр Хинштейн.

Участвовать можно как очно, так и дистанционно на сайте диктантпобеды.рф. Будет 25 вопросов: 20 – по общей военно-исторической тематике и пять – по региональной. Вопросы для региональной части диктанта составляли историки и представители общественных объединений патриотической направленности из 18 стран. В их числе Абхазия, Азербайджан, Аргентина, Армения, Бельгия, Болгария, Египет, Индия, Казахстан, Киргизия, Молдова, Монголия, Сербия, Таджикистан, Узбекистан, Финляндия, Франция, Чехия.

В этом году впервые к исторической акции присоединится Шри-Ланка.

"Сегодня как никогда важно рассказывать правду о великой Победе, как в нашей стране, так и за её пределами. На примере Украины и прибалтийских стран мы видим, к чему приводит незнание и искажение истории. “Волонтёры Победы” уже в пятый раз помогут в сопровождении этой акции не только в России, но и в других странах. Мы планируем задействовать порядка 20 тысяч добровольцев. Также они помогут в проведении “Диктанта Победы” и на территории четырёх новых регионов. Важно, что в этом году вопросы будут касаться и Нюрнбергского процесса, освобождения Донбасса от нацистов, прорыва Блокады Ленинграда", – рассказала председатель движения "Волонтёры Победы", зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

"Диктант Победы" состоится 27 апреля. Центральной площадкой акции традиционно станет Музей Победы в Москве.

Алтайский край не останется в стороне

В этом году в Алтайском крае готовят для "Диктанта Победы" минимум 150 площадок. И это тоже больше, чем было в прошлом году. Организаторы ожидают, что диктант напишут свыше восьми тысяч жителей алтайских городов и сёл.

"К международной акции "Диктант Победы" в Алтайском крае присоединяются всё больше школ, вузов, ссузов, библиотек и других учреждений. Регистрация площадок проходит на сайте диктантпобеды.рф, предложить свою локацию может любой желающий. Ведь это не только проверка знаний о событиях Великой Отечественной войны, это наша благодарность поколению победителей", – прокомментировал руководитель регионального исполкома партии "Единая Россия" в Алтайском крае Иван Гладких.