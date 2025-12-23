В Екатеринбурге женщина чуть не умерла из-за застрявшей в пищеводе сосиски

Она проглотила продукт целиком, из-за чего не могла ни есть, ни пить

23 декабря 2025, 09:45, ИА Амител

Пенсионерка из Свердловской области попала в больницу, после того как сосиска, которую она не смогла прожевать, застряла у нее в пищеводе. Об этом сообщает издание "Москва 24" со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

По данным ведомства, женщина проглотила сосиску целиком, и та остановилась на границе пищевода и желудка. Из-за этого пострадавшая не могла употреблять ни пищу, ни воду.

Ее экстренно доставили в приемное отделение хирургии городской клинической больницы Екатеринбурга. Врачи провели эндоскопическую процедуру и извлекли инородное тело. В настоящее время пенсионерка чувствует себя хорошо и уже выписана домой.