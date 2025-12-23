НОВОСТИПроисшествия

В Екатеринбурге женщина чуть не умерла из-за застрявшей в пищеводе сосиски

Она проглотила продукт целиком, из-за чего не могла ни есть, ни пить

23 декабря 2025, 09:45, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Пенсионерка из Свердловской области попала в больницу, после того как сосиска, которую она не смогла прожевать, застряла у нее в пищеводе. Об этом сообщает издание "Москва 24" со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

По данным ведомства, женщина проглотила сосиску целиком, и та остановилась на границе пищевода и желудка. Из-за этого пострадавшая не могла употреблять ни пищу, ни воду.

Ее экстренно доставили в приемное отделение хирургии городской клинической больницы Екатеринбурга. Врачи провели эндоскопическую процедуру и извлекли инородное тело. В настоящее время пенсионерка чувствует себя хорошо и уже выписана домой.

Происшествия

Комментарии 11

Avatar Picture
Musik

09:50:52 23-12-2025

и даже вантусом не удалось???
Ужас конечно, со-болезную - сосиска убийца.
пенсионеры, ешьте пельмени с икрой и форель на НГ осторожнее!
тщательно пережевывая пищу вы помогаете обществу! а давясь сосисками - пенсионному фонду!

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пенс

10:11:05 23-12-2025

Musik (09:50:52 23-12-2025) и даже вантусом не удалось???Ужас конечно, со-болезную -... Зубов, вероятно, нет. У нас же зубы сделать, как самолёт купить

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:34:11 23-12-2025

Пенс (10:11:05 23-12-2025) Зубов, вероятно, нет. У нас же зубы сделать, как самолё... А где по-другому?

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:00:09 23-12-2025

ну и смысл какой в этой новости?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:48:37 23-12-2025

Гость (10:00:09 23-12-2025) ну и смысл какой в этой новости?...
Тщательно пережевывайте пищу. Начинайте откладывать на вставные зубы уже сейчас.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:05:51 23-12-2025

Зубов не было что-ли, сразу целиком заглатывает пищу ? :-)

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

10:34:21 23-12-2025

Гость (10:05:51 23-12-2025) Зубов не было что-ли, сразу целиком заглатывает пищу ? :-)... я однажды шашлыком на пикнике подавилась. хорошо, что рядом оказался человек, который знал что нужно делать, я уже была синяя и задыхалась, пока друзья в панике бегали и вспоминали как позвонить в скорую. и, да, 31 зуб никак этому не помешал.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:50:05 23-12-2025

Гость (10:05:51 23-12-2025) Зубов не было что-ли, сразу целиком заглатывает пищу ? :-)... а вы разве не знаете, что вставить зубы не под силу даже работающим, а уж пенсионерам вообще практически не возможно, стоимость протезирования больше двухсот тысяч и это минимум.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:15:21 23-12-2025

Гость (10:50:05 23-12-2025) а вы разве не знаете, что вставить зубы не под силу даже ра... Работающий если захочет - найдет средства и вставит, хоть в долг или кредит, но проблему решит.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:44:10 23-12-2025

Дело было в супермаркете, жевать было некогда.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:13:21 23-12-2025

Сосиска то не горошина, чтобы ее целиком проглотить надо еще постараться. А она точно использовала продукт по прямому назначению?

  -1 Нравится
Ответить
