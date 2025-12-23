В Екатеринбурге женщина чуть не умерла из-за застрявшей в пищеводе сосиски
Она проглотила продукт целиком, из-за чего не могла ни есть, ни пить
23 декабря 2025, 09:45, ИА Амител
Пенсионерка из Свердловской области попала в больницу, после того как сосиска, которую она не смогла прожевать, застряла у нее в пищеводе. Об этом сообщает издание "Москва 24" со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
По данным ведомства, женщина проглотила сосиску целиком, и та остановилась на границе пищевода и желудка. Из-за этого пострадавшая не могла употреблять ни пищу, ни воду.
Ее экстренно доставили в приемное отделение хирургии городской клинической больницы Екатеринбурга. Врачи провели эндоскопическую процедуру и извлекли инородное тело. В настоящее время пенсионерка чувствует себя хорошо и уже выписана домой.
09:50:52 23-12-2025
и даже вантусом не удалось???
Ужас конечно, со-болезную - сосиска убийца.
пенсионеры, ешьте пельмени с икрой и форель на НГ осторожнее!
тщательно пережевывая пищу вы помогаете обществу! а давясь сосисками - пенсионному фонду!
10:11:05 23-12-2025
Musik (09:50:52 23-12-2025) и даже вантусом не удалось???Ужас конечно, со-болезную -... Зубов, вероятно, нет. У нас же зубы сделать, как самолёт купить
11:34:11 23-12-2025
Пенс (10:11:05 23-12-2025) Зубов, вероятно, нет. У нас же зубы сделать, как самолё... А где по-другому?
10:00:09 23-12-2025
ну и смысл какой в этой новости?
10:48:37 23-12-2025
Гость (10:00:09 23-12-2025) ну и смысл какой в этой новости?...
Тщательно пережевывайте пищу. Начинайте откладывать на вставные зубы уже сейчас.
10:05:51 23-12-2025
Зубов не было что-ли, сразу целиком заглатывает пищу ? :-)
10:34:21 23-12-2025
Гость (10:05:51 23-12-2025) Зубов не было что-ли, сразу целиком заглатывает пищу ? :-)... я однажды шашлыком на пикнике подавилась. хорошо, что рядом оказался человек, который знал что нужно делать, я уже была синяя и задыхалась, пока друзья в панике бегали и вспоминали как позвонить в скорую. и, да, 31 зуб никак этому не помешал.
10:50:05 23-12-2025
Гость (10:05:51 23-12-2025) Зубов не было что-ли, сразу целиком заглатывает пищу ? :-)... а вы разве не знаете, что вставить зубы не под силу даже работающим, а уж пенсионерам вообще практически не возможно, стоимость протезирования больше двухсот тысяч и это минимум.
11:15:21 23-12-2025
Гость (10:50:05 23-12-2025) а вы разве не знаете, что вставить зубы не под силу даже ра... Работающий если захочет - найдет средства и вставит, хоть в долг или кредит, но проблему решит.
10:44:10 23-12-2025
Дело было в супермаркете, жевать было некогда.
14:13:21 23-12-2025
Сосиска то не горошина, чтобы ее целиком проглотить надо еще постараться. А она точно использовала продукт по прямому назначению?