В Новосибирске мальчик застрял головой в стуле
Спасатели вызволили ребенка, ему не потребовалась медицинская помощь
11 декабря 2025, 10:28, ИА Амител
Мальчик застрял головой в стуле / Фото: Telegram-канал МАСС
В Новосибирске спасатели освободили семилетнего мальчика, который во время игры застрял головой между прутьев стула. Как сообщила муниципальная аварийно-спасательная служба, мама ребенка сначала пыталась помочь сама, но не смогла и вызвала специалистов.
Прибыв на место, спасатели с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента аккуратно разжали прутья стула и освободили ребенка.
Медицинская помощь мальчику не потребовалась, он не пострадал.
10:48:33 11-12-2025
пусть теперь лампочку в рот засунит ! во спасатели поржут
10:52:47 11-12-2025
"Медицинская помощь мальчику не потребовалась"-------- Да как же? Тут психиатр требуется.
11:53:36 11-12-2025
Гость (10:52:47 11-12-2025) "Медицинская помощь мальчику не потребовалась"-------- Да ка... Ну то есть когда ребенок прыгает с гаражей в снег, лезет на лед, на стройку и т.д. - то здесь раздается дружный хор "ачетокова, мы все так делали и выросли нормальными", "зато не маменькин сынок" и прочие одобрямсы. А чем, собственно, этот перформанс особо отличается?))) Ну и да, взрослые-то, бывает, и на ограду нанизываются, и в отверстия всякое себе пихают и ничего, нормальны. А стоит что-то подобное сделать ребенку - ну да, он же сразу рождается прошаренным и дичь не творит.
11:31:01 11-12-2025
А родители ребенка давали разрешение на публикацию этого материала?
16:35:53 11-12-2025
Гость (11:31:01 11-12-2025) А родители ребенка давали разрешение на публикацию этого мат... лица не видно, ФИО нет, какое разрешение?
12:07:35 11-12-2025
Всем новостям новость
12:52:23 11-12-2025
Гость (12:07:35 11-12-2025) Всем новостям новость... Это вы ещё не читали про Трапа и дверь в туалете.)))
23:37:50 11-12-2025
Гость (12:52:23 11-12-2025) Это вы ещё не читали про Трапа и дверь в туалете.)))... Читала
12:12:17 11-12-2025
Стул аккуратно разогнули, не сломали?
14:44:55 11-12-2025
Гость (12:12:17 11-12-2025) Стул аккуратно разогнули, не сломали?... как про Эмиля их Люнебурга. Мама и папа решали пол-книжки что дороже - к доктору или супницу разбить.
09:02:13 12-12-2025
Гость (12:12:17 11-12-2025) Стул аккуратно разогнули, не сломали?... В тексте: "аккуратно разжали прутья стула"
12:17:43 11-12-2025
Теперь на радостях пацан должен выйти погулять и лизнуть во дворе металлические качели.
13:14:36 11-12-2025
Пусть бы походил со стулом, хотя бы день.
14:54:36 11-12-2025
Гость (13:14:36 11-12-2025) Пусть бы походил со стулом, хотя бы день.... Прикиньте на ОГЭ или ЕГЭ так пришел был. Или на выпускной в школе. Вот было бы незабываемое событие. Или пожар в доме, а он так на улицу выбежал. А как бы он по большому в туалет ходил? Со стулом?
14:05:50 11-12-2025
"помощь мальчику не потребовалась, он не пострадал" - да и фиг с ним. ЧТО СО СТУЛОМ?
14:45:52 11-12-2025
Гость (14:05:50 11-12-2025) "помощь мальчику не потребовалась, он не пострадал" - да и ф... сейчас такой венский ретро от 18 000. и новый тоже в районе 20
14:16:37 11-12-2025
Да, сейчас мамашки жалеют стул, в моем детстве батя в подобной ситуации просто распилил спинку
14:46:41 11-12-2025
а родители давали разрешение на такую публикацию? а при чем тут Алтайский край, Нск это Другая фед. еденица
15:51:42 11-12-2025
Вот удобная поза была, ремень надо было взять!
16:41:23 11-12-2025
Гость (15:51:42 11-12-2025) Вот удобная поза была, ремень надо было взять! ... ОН бы тогда и без инструмента освободился, пулей бы выскочил из стула :-)
09:03:51 12-12-2025
Маслом или мылом (голову) не пробовали смазать?