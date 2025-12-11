В Новосибирске мальчик застрял головой в стуле

Спасатели вызволили ребенка, ему не потребовалась медицинская помощь

11 декабря 2025, 10:28, ИА Амител

Мальчик застрял головой в стуле / Фото: Telegram-канал МАСС

В Новосибирске спасатели освободили семилетнего мальчика, который во время игры застрял головой между прутьев стула. Как сообщила муниципальная аварийно-спасательная служба, мама ребенка сначала пыталась помочь сама, но не смогла и вызвала специалистов.

Прибыв на место, спасатели с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента аккуратно разжали прутья стула и освободили ребенка.

Медицинская помощь мальчику не потребовалась, он не пострадал.