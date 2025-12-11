НОВОСТИПроисшествия

В Новосибирске мальчик застрял головой в стуле

Спасатели вызволили ребенка, ему не потребовалась медицинская помощь

11 декабря 2025, 10:28, ИА Амител

Мальчик застрял головой в стуле / Фото: Telegram-канал МАСС
Мальчик застрял головой в стуле / Фото: Telegram-канал МАСС

В Новосибирске спасатели освободили семилетнего мальчика, который во время игры застрял головой между прутьев стула. Как сообщила муниципальная аварийно-спасательная служба, мама ребенка сначала пыталась помочь сама, но не смогла и вызвала специалистов.

Прибыв на место, спасатели с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента аккуратно разжали прутья стула и освободили ребенка.

Медицинская помощь мальчику не потребовалась, он не пострадал.

Новосибирская область Происшествия дети

Комментарии 21

Avatar Picture
серый

10:48:33 11-12-2025

пусть теперь лампочку в рот засунит ! во спасатели поржут

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:52:47 11-12-2025

"Медицинская помощь мальчику не потребовалась"-------- Да как же? Тут психиатр требуется.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:53:36 11-12-2025

Гость (10:52:47 11-12-2025) "Медицинская помощь мальчику не потребовалась"-------- Да ка... Ну то есть когда ребенок прыгает с гаражей в снег, лезет на лед, на стройку и т.д. - то здесь раздается дружный хор "ачетокова, мы все так делали и выросли нормальными", "зато не маменькин сынок" и прочие одобрямсы. А чем, собственно, этот перформанс особо отличается?))) Ну и да, взрослые-то, бывает, и на ограду нанизываются, и в отверстия всякое себе пихают и ничего, нормальны. А стоит что-то подобное сделать ребенку - ну да, он же сразу рождается прошаренным и дичь не творит.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:31:01 11-12-2025

А родители ребенка давали разрешение на публикацию этого материала?

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:35:53 11-12-2025

Гость (11:31:01 11-12-2025) А родители ребенка давали разрешение на публикацию этого мат... лица не видно, ФИО нет, какое разрешение?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:07:35 11-12-2025

Всем новостям новость

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:52:23 11-12-2025

Гость (12:07:35 11-12-2025) Всем новостям новость... Это вы ещё не читали про Трапа и дверь в туалете.)))

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:37:50 11-12-2025

Гость (12:52:23 11-12-2025) Это вы ещё не читали про Трапа и дверь в туалете.)))... Читала

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:12:17 11-12-2025

Стул аккуратно разогнули, не сломали?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:44:55 11-12-2025

Гость (12:12:17 11-12-2025) Стул аккуратно разогнули, не сломали?... как про Эмиля их Люнебурга. Мама и папа решали пол-книжки что дороже - к доктору или супницу разбить.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:02:13 12-12-2025

Гость (12:12:17 11-12-2025) Стул аккуратно разогнули, не сломали?... В тексте: "аккуратно разжали прутья стула"

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:17:43 11-12-2025

Теперь на радостях пацан должен выйти погулять и лизнуть во дворе металлические качели.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:14:36 11-12-2025

Пусть бы походил со стулом, хотя бы день.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:54:36 11-12-2025

Гость (13:14:36 11-12-2025) Пусть бы походил со стулом, хотя бы день.... Прикиньте на ОГЭ или ЕГЭ так пришел был. Или на выпускной в школе. Вот было бы незабываемое событие. Или пожар в доме, а он так на улицу выбежал. А как бы он по большому в туалет ходил? Со стулом?

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:05:50 11-12-2025

"помощь мальчику не потребовалась, он не пострадал" - да и фиг с ним. ЧТО СО СТУЛОМ?

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:45:52 11-12-2025

Гость (14:05:50 11-12-2025) "помощь мальчику не потребовалась, он не пострадал" - да и ф... сейчас такой венский ретро от 18 000. и новый тоже в районе 20

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:16:37 11-12-2025

Да, сейчас мамашки жалеют стул, в моем детстве батя в подобной ситуации просто распилил спинку

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:46:41 11-12-2025

а родители давали разрешение на такую публикацию? а при чем тут Алтайский край, Нск это Другая фед. еденица

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:51:42 11-12-2025

Вот удобная поза была, ремень надо было взять!

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:41:23 11-12-2025

Гость (15:51:42 11-12-2025) Вот удобная поза была, ремень надо было взять! ... ОН бы тогда и без инструмента освободился, пулей бы выскочил из стула :-)

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:03:51 12-12-2025

Маслом или мылом (голову) не пробовали смазать?

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров