В Гане тысячи людей ожидают конца света в построенных местным пророком ковчегах
Каждый из этих кораблей способен вместить до 600 миллионов человек
25 декабря 2025, 21:30, ИА Амител
В Гане тысячи людей собираются у специально построенных кораблей, ожидая предсказанного конца света. Самопровозглашенный пророк Эбо Ной заявил, что получил откровение от Бога о новом всемирном потопе, который должен произойти 25 декабря, пишет Telegram-канал "Короче".
Для спасения верующих Эбо Ной заранее подготовился, построив восемь крупных ковчегов. По его словам, каждый из этих кораблей способен вместить до 600 миллионов человек. Теперь множество людей с личными вещами стремятся занять места на этих судах, надеясь пережить объявленный апокалипсис.
На данный момент официальных заявлений от властей или научного сообщества Ганы относительно данного происшествия не поступало. Ситуация продолжает развиваться.
22:00:29 25-12-2025
Люди хоть чего-то ждут, а тут ни какого настроения
00:38:17 26-12-2025
Гость (22:00:29 25-12-2025) Люди хоть чего-то ждут, а тут ни какого настроения ... до Ганы лететь 16 часов. начинайте готовиться
22:11:09 25-12-2025
Дикари
23:13:12 25-12-2025
Ну вот, а у нас речки перемёрзли и потопа не будет.
Видео надо как этого Ноя 26 декабря вешать будут, а может отбрешется? Скажет - вы слишком мало грешили, идите и ни в чем себе не отказывайте!
23:14:54 25-12-2025
Корабль покажите ?????
08:04:46 26-12-2025
интересно а пока ждут пьют?
08:55:52 26-12-2025
Они все неграмотные? Не представляют объем судна, способного вместить население нескольких стран?
Дикари, они и в Африке дикари.
14:35:46 26-12-2025
Гость (08:55:52 26-12-2025) Они все неграмотные? Не представляют объем судна, способного...
Есть многочисленная группа людей, которая до сих пор считает, что в корабле 150х25х15 метров были собраны ВСЕ представители живой фауны, которые впоследствии восстановили свою популяцию на всей планете.
10:15:50 26-12-2025
600 млн.))) 11-12 таких ковчегов все население земли увезут еще и для всякой твари по паре место останется, такого пророка срочно в РФ звать надо мож "адмирала Кузнецова" починит.