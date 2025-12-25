В Гане тысячи людей ожидают конца света в построенных местным пророком ковчегах

Каждый из этих кораблей способен вместить до 600 миллионов человек

25 декабря 2025, 21:30, ИА Амител

В Гане тысячи людей собираются у специально построенных кораблей, ожидая предсказанного конца света. Самопровозглашенный пророк Эбо Ной заявил, что получил откровение от Бога о новом всемирном потопе, который должен произойти 25 декабря, пишет Telegram-канал "Короче".

Для спасения верующих Эбо Ной заранее подготовился, построив восемь крупных ковчегов. По его словам, каждый из этих кораблей способен вместить до 600 миллионов человек. Теперь множество людей с личными вещами стремятся занять места на этих судах, надеясь пережить объявленный апокалипсис.

На данный момент официальных заявлений от властей или научного сообщества Ганы относительно данного происшествия не поступало. Ситуация продолжает развиваться.