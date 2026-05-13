Это должно остановить бесконечное подорожание хлеба, молока и овощей

13 мая 2026, 16:46, ИА Амител

Цены на продукты / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В России необходимо создать эффективную систему контроля за ростом цен на жизненно важные продукты питания, считает Сергей Миронов, глава партии "Справедливая Россия". Он внес соответствующий законопроект в Госдуму, пишет "Лента.ру".

Миронов отметил, что, хотя у исполнительной власти есть право устанавливать максимальную розничную цену на ключевые товары, на практике это право не используется. В результате цены растут быстрее официальных показателей инфляции. Для решения этой проблемы партия предлагает обязать правительство вводить лимиты на стоимость таких товаров.

«Согласно действующему законодательству, правительство не может мгновенно взять под полный контроль цены. Сначала Министерство экономического развития должно проанализировать ситуацию на рынке с учетом сезонных факторов», — подчеркнул депутат.

Затем министерство разрабатывает проект постановления о сдерживании роста цен, согласует его с Минсельхозом и Минпромторгом, указывает товары, пределы розничной стоимости и сроки действия. После этого документ поступает на рассмотрение правительства, которое может его утвердить или отклонить. Такая система позволяет чиновникам игнорировать проблему или создавать видимость контроля, не предпринимая реальных шагов по сдерживанию роста цен, пояснил Миронов.

«Мы не согласны с такой позицией и предлагаем обязать чиновников исполнять свои обязанности. Принятие законопроекта партии "Справедливая Россия" поможет снизить уровень продовольственной инфляции и защитить граждан от необоснованного роста цен», — заявил парламентарий.

Миронов также напомнил, что ранее партия предлагала ввести понятие "ценовой диапазон".

Если рост цен за месяц превышает 5%, правительство должно установить максимальную розничную цену и определить диапазон минимальных и максимальных значений. Это позволит оперативно реагировать на изменения стоимости товаров, не дожидаясь подходящего момента, заключил Миронов.