В Госдуме придумали, как остановить рост цен
Это должно остановить бесконечное подорожание хлеба, молока и овощей
13 мая 2026, 16:46, ИА Амител
В России необходимо создать эффективную систему контроля за ростом цен на жизненно важные продукты питания, считает Сергей Миронов, глава партии "Справедливая Россия". Он внес соответствующий законопроект в Госдуму, пишет "Лента.ру".
Миронов отметил, что, хотя у исполнительной власти есть право устанавливать максимальную розничную цену на ключевые товары, на практике это право не используется. В результате цены растут быстрее официальных показателей инфляции. Для решения этой проблемы партия предлагает обязать правительство вводить лимиты на стоимость таких товаров.
«Согласно действующему законодательству, правительство не может мгновенно взять под полный контроль цены. Сначала Министерство экономического развития должно проанализировать ситуацию на рынке с учетом сезонных факторов», — подчеркнул депутат.
Затем министерство разрабатывает проект постановления о сдерживании роста цен, согласует его с Минсельхозом и Минпромторгом, указывает товары, пределы розничной стоимости и сроки действия. После этого документ поступает на рассмотрение правительства, которое может его утвердить или отклонить. Такая система позволяет чиновникам игнорировать проблему или создавать видимость контроля, не предпринимая реальных шагов по сдерживанию роста цен, пояснил Миронов.
«Мы не согласны с такой позицией и предлагаем обязать чиновников исполнять свои обязанности. Принятие законопроекта партии "Справедливая Россия" поможет снизить уровень продовольственной инфляции и защитить граждан от необоснованного роста цен», — заявил парламентарий.
Миронов также напомнил, что ранее партия предлагала ввести понятие "ценовой диапазон".
Если рост цен за месяц превышает 5%, правительство должно установить максимальную розничную цену и определить диапазон минимальных и максимальных значений. Это позволит оперативно реагировать на изменения стоимости товаров, не дожидаясь подходящего момента, заключил Миронов.
17:53:29 13-05-2026
Дайте ему уже таблетку.
17:56:50 13-05-2026
Бред полный, вы за топливом следите, его цена растет при любом раскладе, кучка жирующих всю страну в известную позу ставит
18:10:30 13-05-2026
Можно просто ввести запрет на рост цен, с остальными ведь работает
18:25:26 13-05-2026
Урезав алчность загребущих рук,
Буржуи под собой подрубят сук!
18:37:44 13-05-2026
Перед выборами активизировались?
Цены растут постоянно, и не только на продукты, а мер никаких к их сдерживанию не принимается
18:45:44 13-05-2026
Ничего они не придумали, все тут состоит из общих фраз, не имеющих отношения к действительности.
19:00:06 13-05-2026
Главное это дармоедов московских разогнать.
20:56:18 13-05-2026
Кредиты всему виной. Их раздачу на право и на лево запретить. Тогда все встанет на на свои места.
21:05:26 13-05-2026
Как вы остановите рост цен? Если в голове людей все обесценивается. Много покупают и много выкидывают. Не ценят ничего. Сравнение конечно неравное будет . Но человек живший во время войны или другого голода заглянув в современный холодильник ,в виде шкафа. Распределил бы все на пару месяцев. А здесь на вечер не хватает. Это самый простой пример.
22:07:47 13-05-2026
Опять Миронов пустобрех!
22:17:07 13-05-2026
Почему прямо не предложил - вернуть социализм! Проехали, поздно пить .., .., ..
23:09:50 13-05-2026
Все просто: ввести фиксированные цены на товары, работы услуги. И все.
И всех этих жуликов предпринимателей - буржуев, одним словом, запретить.
Никто лучше государства не справится с производством.
23:58:09 13-05-2026
Гость (23:09:50 13-05-2026) Все просто: ввести фиксированные цены на товары, работы услу... Экономист мамкин.
09:46:08 14-05-2026
Внимательный из Б (23:58:09 13-05-2026) Экономист мамкин.... У папкиных по факту, цены растут.
09:57:33 14-05-2026
Гость (09:46:08 14-05-2026) У папкиных по факту, цены растут.... Ок. Остановить цены? Остановить рост зарплат. Иначе за счет чего их повышать?
21:49:34 14-05-2026
Внимательный из Б (23:58:09 13-05-2026) Экономист мамкин.... Ну расскажи нам как правильно экономику строить?
12:30:40 14-05-2026
Цены, стой! Раз! Два!