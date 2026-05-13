НОВОСТИЭкономика

В Госдуме придумали, как остановить рост цен

Это должно остановить бесконечное подорожание хлеба, молока и овощей

13 мая 2026, 16:46, ИА Амител

Цены на продукты / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru
Цены на продукты / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В России необходимо создать эффективную систему контроля за ростом цен на жизненно важные продукты питания, считает Сергей Миронов, глава партии "Справедливая Россия". Он внес соответствующий законопроект в Госдуму, пишет "Лента.ру".

Миронов отметил, что, хотя у исполнительной власти есть право устанавливать максимальную розничную цену на ключевые товары, на практике это право не используется. В результате цены растут быстрее официальных показателей инфляции. Для решения этой проблемы партия предлагает обязать правительство вводить лимиты на стоимость таких товаров.

«Согласно действующему законодательству, правительство не может мгновенно взять под полный контроль цены. Сначала Министерство экономического развития должно проанализировать ситуацию на рынке с учетом сезонных факторов», — подчеркнул депутат.

Затем министерство разрабатывает проект постановления о сдерживании роста цен, согласует его с Минсельхозом и Минпромторгом, указывает товары, пределы розничной стоимости и сроки действия. После этого документ поступает на рассмотрение правительства, которое может его утвердить или отклонить. Такая система позволяет чиновникам игнорировать проблему или создавать видимость контроля, не предпринимая реальных шагов по сдерживанию роста цен, пояснил Миронов.

«Мы не согласны с такой позицией и предлагаем обязать чиновников исполнять свои обязанности. Принятие законопроекта партии "Справедливая Россия" поможет снизить уровень продовольственной инфляции и защитить граждан от необоснованного роста цен», — заявил парламентарий.

Миронов также напомнил, что ранее партия предлагала ввести понятие "ценовой диапазон".

Если рост цен за месяц превышает 5%, правительство должно установить максимальную розничную цену и определить диапазон минимальных и максимальных значений. Это позволит оперативно реагировать на изменения стоимости товаров, не дожидаясь подходящего момента, заключил Миронов.

Продукты, магазин / Изображение сгенерировано

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НОВОСТИЭкономика

Экономика цены Продукты
       

Комментарии 17

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Гость

17:53:29 13-05-2026

Дайте ему уже таблетку.

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Гость

17:56:50 13-05-2026

Бред полный, вы за топливом следите, его цена растет при любом раскладе, кучка жирующих всю страну в известную позу ставит

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Гость

18:10:30 13-05-2026

Можно просто ввести запрет на рост цен, с остальными ведь работает

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Гость

18:25:26 13-05-2026

Урезав алчность загребущих рук,
Буржуи под собой подрубят сук!

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Гость

18:37:44 13-05-2026

Перед выборами активизировались?
Цены растут постоянно, и не только на продукты, а мер никаких к их сдерживанию не принимается

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Гость

18:45:44 13-05-2026

Ничего они не придумали, все тут состоит из общих фраз, не имеющих отношения к действительности.

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гость

19:00:06 13-05-2026

Главное это дармоедов московских разогнать.

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гость

20:56:18 13-05-2026

Кредиты всему виной. Их раздачу на право и на лево запретить. Тогда все встанет на на свои места.

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Вася.

21:05:26 13-05-2026

Как вы остановите рост цен? Если в голове людей все обесценивается. Много покупают и много выкидывают. Не ценят ничего. Сравнение конечно неравное будет . Но человек живший во время войны или другого голода заглянув в современный холодильник ,в виде шкафа. Распределил бы все на пару месяцев. А здесь на вечер не хватает. Это самый простой пример.

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Гость

22:07:47 13-05-2026

Опять Миронов пустобрех!

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dok_СФ

22:17:07 13-05-2026

Почему прямо не предложил - вернуть социализм! Проехали, поздно пить .., .., ..

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Гость

23:09:50 13-05-2026

Все просто: ввести фиксированные цены на товары, работы услуги. И все.
И всех этих жуликов предпринимателей - буржуев, одним словом, запретить.
Никто лучше государства не справится с производством.

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Внимательный из Б

23:58:09 13-05-2026

Гость (23:09:50 13-05-2026) Все просто: ввести фиксированные цены на товары, работы услу... Экономист мамкин.

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Гость

09:46:08 14-05-2026

Внимательный из Б (23:58:09 13-05-2026) Экономист мамкин.... У папкиных по факту, цены растут.

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dok_СФ

09:57:33 14-05-2026

Гость (09:46:08 14-05-2026) У папкиных по факту, цены растут.... Ок. Остановить цены? Остановить рост зарплат. Иначе за счет чего их повышать?

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Гость

21:49:34 14-05-2026

Внимательный из Б (23:58:09 13-05-2026) Экономист мамкин.... Ну расскажи нам как правильно экономику строить?

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Гость

12:30:40 14-05-2026

Цены, стой! Раз! Два!

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