Россиянам объяснили, как тратить меньше денег на продукты
Отсутствие меню на неделю и списка покупок обходится российской семье дороже, заявил эксперт
13 апреля 2026, 12:33, ИА Амител
Отсутствие меню на неделю и списка покупок обходится российской семье дороже, чем принято считать, — об этом агентству "Прайм" рассказал основатель бизнес‑сообщества "Русяев Клуб" Илья Русяев.
По данным Росстата, на продукты питания сейчас приходится около 39,8% всех потребительских трат. Эксперт пояснил, что при отсутствии плана питания на пять-семь дней и четкого перечня продуктовых покупок расходы ведутся хаотично, "в ручном режиме", а это почти всегда приводит к трем видам потерь.
«Во‑первых, возникают дублирующие покупки: люди берут один и тот же продукт дважды, потому что забыли о ранее совершенной покупке. Во‑вторых, приходится чаще ходить в магазин — каждый лишний поход провоцирует незапланированные траты. В‑третьих, растет число импульсивных покупок», — говорится в публикации.
Русяев подчеркнул, что планирование меню с составлением списка продуктов под каждое блюдо позволяет точно рассчитать необходимый объем закупок, сократить количество визитов в магазин и минимизировать импульсивные расходы.
В итоге такой подход помогает упорядочить семейный бюджет и защитить его от хаотичных трат, заключил эксперт. Ранее сообщалось, что россияне стали тратить на продукты почти половину зарплаты.
12:40:46 13-04-2026
Меньше есть = меньше тратить.
12:40:56 13-04-2026
Суть совета: реже ходить в магазин и только со списком. Можно пойти дальше, не ходить в магаз, пока не уничтожишь все имеющиеся дома продукты. Хочется кушать, а дома только морковка? Жри морковку!
13:28:34 13-04-2026
Гость (12:40:56 13-04-2026) Суть совета: реже ходить в магазин и только со списком. Можн... я устал так жить. к тому же, в соответствии с советом эксперта дома только перловка с макаронами
12:41:16 13-04-2026
Сократить количество визитов в магазин... Хммм... Хороший совет, но лучше вообще не есть, и свет в квартире не включать, водой и газом не пользоваться итд, тогда вообще будет сплошная экономия!
14:06:38 13-04-2026
Гость (12:41:16 13-04-2026) Сократить количество визитов в магазин... Хммм... Хороший со... Особенно вода по 36р за КУБ веселит. Офигенная экономия!
12:51:11 13-04-2026
Ну что же , у экспертов будет много работы , объяснять и советовать.
12:51:24 13-04-2026
То есть купить шоколадку, которую захотелось вопрямщас, для россиян уже стало чем-то нереальным и выбивает семейный бюджет из равновесия? Отличная новость, верной дорогой идем, товарищи. Цели достигаются.
13:15:05 13-04-2026
Гость (12:51:24 13-04-2026) То есть купить шоколадку, которую захотелось вопрямщас, для ... Товарищей давно нет , одни господа вокруг.
13:15:08 13-04-2026
12:57:59 13-04-2026
Чем беднее страна, тем выше относительные расходы на еду, а в развитых странах они меньше 10%
13:02:39 13-04-2026
питаться через раз.
других вариантов нет
13:29:24 13-04-2026
Гость (13:02:39 13-04-2026) питаться через раз.других вариантов нет ... валежник ещё. ёжики...
20:11:48 13-04-2026
Гость (13:29:24 13-04-2026) валежник ещё. ёжики......
Точно, скоро ежи как раз выйдут из спячки. А там и свежая черемша вылезет с молодой крапивой
13:30:24 13-04-2026
Жирная красная рыба и свежая телятина стали недосягаемы многим. Кто-бы мог подумать, а ведь не так давно красная икра и говяжий язык были обязательны по праздникам...
14:04:10 13-04-2026
Что? Теперь мне будут говорить как я должна в магазин ходить? А ничего, что больше мы всё равно не съедим? Блин, я даже ненавистную тушенку купила- а вдруг война?
14:13:51 13-04-2026
гость (14:04:10 13-04-2026) Что? Теперь мне будут говорить как я должна в магазин ходить... У меня 10 банок разных рыбных консервов. На тушенку пока рука не поднимается.
14:14:04 13-04-2026
есть конечно народные рецепты питания не из магазина
я сам такое ел и честно говоря мне очень понравилось
крапива жареная и в супе в виде обжарки (напоминает грибы но крапиву можно есть не всякую и только молодую)
грибы дождевики (только в молодом виде)
лебеду (не всякую не пробовал не скажу)
хлеб из сосновой коры (кора верхняя (губка) берется с молодых сосен ножом, сушится в духовке как сухари, размалывается и смешивается с мукой обычной 50 на 50. Потом из этого теста пекут черный хлеб
в оригинальном рецепте мука обычная не берется вообще. Добавляют мох (но надо знать какой) - это русский и финский исторический хлеб
щавель -суп с яйцом и щавелем - отлично!
одуванчик - не пробовал но надо знать как приготовить суп или варенье
15:02:01 13-04-2026
Холмс (14:14:04 13-04-2026) есть конечно народные рецепты питания не из магазина я с... А опилки не пробовал?
15:31:21 13-04-2026
Холмс (14:14:04 13-04-2026) есть конечно народные рецепты питания не из магазина я с... Приезжайте ко мне, накормлю
15:54:40 13-04-2026
Гость (15:31:21 13-04-2026) Приезжайте ко мне, накормлю... Я рад за вас ,что вы уже опробовали применение сего продукта,но я ведь задал вопрос Холмсу а не Гостю 14:14:04.
15:33:09 13-04-2026
Холмс (14:14:04 13-04-2026) есть конечно народные рецепты питания не из магазина я с... Не подскажете, как быстро в районе города Барнаула закончатся сосны, если каждый взрослый кинется их обдирать с ножом?.. И кому и для чего надо знать, как варить варенье из одуванчиков? Оно весьма на любителя, лично мне даром не надо. Но одуванчики хотя бы растут как сорняки. А вот щавель вы где брать собрались в таком количестве? Тот, который кладут в те же пирожки, так-то просто под ногами не растет. Да и не заменит трава нормальную еду.
17:32:14 13-04-2026
Гость (15:33:09 13-04-2026) Не подскажете, как быстро в районе города Барнаула закончатс... Некоторые противопоказания к употреблению щавеля:
• почечнокаменная болезнь;
• подагра;
• нарушения солевого обмена, воспалительные заболевания почек, кишечника;
• гастрит с повышенной кислотностью;
• язва желудка и двенадцатиперстной кишки;
• беременность.
Другие предлагаемые природные ингредиенты тоже с кучей ограничений по здоровью. Так что...
18:32:15 13-04-2026
крапивку светлую-листики-каждую весну кушаю-ВИТАМИНЫ!Свежие листики холодной водой и кушаю чуть присолить-напоминает вкус свежих огурчиков!
12:04:08 20-04-2026
Да, зато у кого надо по новой яхте каждый год правления.