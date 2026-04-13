Россиянам объяснили, как тратить меньше денег на продукты

Отсутствие меню на неделю и списка покупок обходится российской семье дороже, заявил эксперт

13 апреля 2026, 12:33, ИА Амител

Отсутствие меню на неделю и списка покупок обходится российской семье дороже, чем принято считать, — об этом агентству "Прайм" рассказал основатель бизнес‑сообщества "Русяев Клуб" Илья Русяев.

По данным Росстата, на продукты питания сейчас приходится около 39,8% всех потребительских трат. Эксперт пояснил, что при отсутствии плана питания на пять-семь дней и четкого перечня продуктовых покупок расходы ведутся хаотично, "в ручном режиме", а это почти всегда приводит к трем видам потерь.

«Во‑первых, возникают дублирующие покупки: люди берут один и тот же продукт дважды, потому что забыли о ранее совершенной покупке. Во‑вторых, приходится чаще ходить в магазин — каждый лишний поход провоцирует незапланированные траты. В‑третьих, растет число импульсивных покупок», — говорится в публикации.

Русяев подчеркнул, что планирование меню с составлением списка продуктов под каждое блюдо позволяет точно рассчитать необходимый объем закупок, сократить количество визитов в магазин и минимизировать импульсивные расходы.

В итоге такой подход помогает упорядочить семейный бюджет и защитить его от хаотичных трат, заключил эксперт. Ранее сообщалось, что россияне стали тратить на продукты почти половину зарплаты.