Омичка насмотрелась жестоких фильмов и вспорола живот сестре

Как оказалось, пострадавшая и сама была не против

31 октября 2025, 14:40, ИА Амител

Маньяк, нож маньяка / Фото: сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru
В Омске задержали женщину, которая ударила ножом свою сестру. Но, как оказалось, это было не нападение. По информации регионального УМВД, причиной серьезной травмы стал спор после просмотра кино.

Сообщается, что две сестры, 55 и 53 года, выпивали по случаю возвращения младшей с вахты и смотрели кино. В какой-то момент они увидели, как персонаж вонзает нож другому герою картины в живот, после чего младшая начала подначивать сестру, говоря, что она так не сможет. 

После этого подвыпившая женщина схватила нож и вонзила его в живот сестре. Увидев кровь, она сразу вызвала скорую, пострадавшую госпитализировали, ее состояние стабильное. По факту возбуждено уголовное дело.

Комментарии 8

Avatar Picture
Светлана

14:45:48 31-10-2025

Я по заголовку сразу поняла, что дело не в "насмотрелась"...

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:18:20 31-10-2025

Это они вечерние новости смотрели? Неудивительно.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:36:19 31-10-2025

алкашня

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:50:46 31-10-2025

ну алкаши выпиливаются - не мешайте вы им

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:09:12 31-10-2025

Фильмы ужасов и боевики с жестокостями очень вредят психике

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:31:10 01-11-2025

Гость (19:09:12 31-10-2025) Фильмы ужасов и боевики с жестокостями очень вредят психике ...
Миллиарды людей смотрят фильмы ужасов и боевики, но регулярно режут друг друга почему-то всякие алкаши и маргиналы. Где тут связь?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

10:44:52 01-11-2025

"по информации регионального УМВД, причиной серьезной травмы стал спор после просмотра кино".
не синька, а спор после кино?!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:49:56 01-11-2025

Ну не кино ж виновато, ну. А распитие алкоголя, а таким хоть книга, хоть фильм хоть игра. Первопричина то алкоголь и неумение контролировать свои действия

  0 Нравится
Ответить
