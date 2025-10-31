Омичка насмотрелась жестоких фильмов и вспорола живот сестре
Как оказалось, пострадавшая и сама была не против
31 октября 2025, 14:40, ИА Амител
В Омске задержали женщину, которая ударила ножом свою сестру. Но, как оказалось, это было не нападение. По информации регионального УМВД, причиной серьезной травмы стал спор после просмотра кино.
Сообщается, что две сестры, 55 и 53 года, выпивали по случаю возвращения младшей с вахты и смотрели кино. В какой-то момент они увидели, как персонаж вонзает нож другому герою картины в живот, после чего младшая начала подначивать сестру, говоря, что она так не сможет.
После этого подвыпившая женщина схватила нож и вонзила его в живот сестре. Увидев кровь, она сразу вызвала скорую, пострадавшую госпитализировали, ее состояние стабильное. По факту возбуждено уголовное дело.
14:45:48 31-10-2025
Я по заголовку сразу поняла, что дело не в "насмотрелась"...
15:18:20 31-10-2025
Это они вечерние новости смотрели? Неудивительно.
15:36:19 31-10-2025
алкашня
15:50:46 31-10-2025
ну алкаши выпиливаются - не мешайте вы им
19:09:12 31-10-2025
Фильмы ужасов и боевики с жестокостями очень вредят психике
10:31:10 01-11-2025
Гость (19:09:12 31-10-2025) Фильмы ужасов и боевики с жестокостями очень вредят психике ...
Миллиарды людей смотрят фильмы ужасов и боевики, но регулярно режут друг друга почему-то всякие алкаши и маргиналы. Где тут связь?
10:44:52 01-11-2025
"по информации регионального УМВД, причиной серьезной травмы стал спор после просмотра кино".
не синька, а спор после кино?!
13:49:56 01-11-2025
Ну не кино ж виновато, ну. А распитие алкоголя, а таким хоть книга, хоть фильм хоть игра. Первопричина то алкоголь и неумение контролировать свои действия