Омичка насмотрелась жестоких фильмов и вспорола живот сестре

31 октября 2025, 14:40, ИА Амител

Маньяк, нож маньяка / Фото: сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

В Омске задержали женщину, которая ударила ножом свою сестру. Но, как оказалось, это было не нападение. По информации регионального УМВД, причиной серьезной травмы стал спор после просмотра кино.

Сообщается, что две сестры, 55 и 53 года, выпивали по случаю возвращения младшей с вахты и смотрели кино. В какой-то момент они увидели, как персонаж вонзает нож другому герою картины в живот, после чего младшая начала подначивать сестру, говоря, что она так не сможет.

После этого подвыпившая женщина схватила нож и вонзила его в живот сестре. Увидев кровь, она сразу вызвала скорую, пострадавшую госпитализировали, ее состояние стабильное. По факту возбуждено уголовное дело.

