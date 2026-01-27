В России могут частично блокировать "Википедию" из-за искажения истории страны

Решение может быть принято в течение одного-двух лет

Онлайн-энциклопедия "Википедия" в ближайшие годы может столкнуться с ограничениями в России из-за искажения исторических и других фактов в ряде статей. Об этом 27 января заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

В беседе с ТАСС парламентарий отметил, что в России уже сформировалось отношение к "Википедии" как к второсортному источнику информации. По его словам, на этом фоне в течение ближайших одного-двух лет на уровне правительства может быть принято решение о введении ограничений в отношении сервиса.

Андрей Свинцов уточнил, что речь может идти не о полной блокировке ресурса, а об ограничении доступа к отдельным страницам. В первую очередь, по его словам, это может затронуть материалы, связанные с историей России – царского периода, советского времени и современной эпохи.

Парламентарий также подчеркнул, что с точки зрения сохранения исторической справедливости возможные действия Роскомнадзора будут оправданными и соответствующими государственной позиции в вопросах защиты исторической памяти.

