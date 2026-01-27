НОВОСТИОбщество

В России могут частично блокировать "Википедию" из-за искажения истории страны

Решение может быть принято в течение одного-двух лет

27 января 2026, 15:45, ИА Амител

Онлайн-энциклопедия "Википедия" в ближайшие годы может столкнуться с ограничениями в России из-за искажения исторических и других фактов в ряде статей. Об этом 27 января заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

В беседе с ТАСС парламентарий отметил, что в России уже сформировалось отношение к "Википедии" как к второсортному источнику информации. По его словам, на этом фоне в течение ближайших одного-двух лет на уровне правительства может быть принято решение о введении ограничений в отношении сервиса.

Андрей Свинцов уточнил, что речь может идти не о полной блокировке ресурса, а об ограничении доступа к отдельным страницам. В первую очередь, по его словам, это может затронуть материалы, связанные с историей России – царского периода, советского времени и современной эпохи.

Парламентарий также подчеркнул, что с точки зрения сохранения исторической справедливости возможные действия Роскомнадзора будут оправданными и соответствующими государственной позиции в вопросах защиты исторической памяти.

Ранее член комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе законопроектов Евгений Машаров выступил с инициативой ограничить работу VPN-сервисов на территории России. По его мнению, широкое использование таких технологий создает серьезные угрозы для безопасности общества и государства.

Комментарии 17

Гость
Гость

15:51:43 27-01-2026

Ну, теперь мы знаем, кто против образованных, мыслящих людей в стране.
Это заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.
Фамилия сама о себе говорящая.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:51:58 27-01-2026

Искажение искажения

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

15:52:10 27-01-2026

Как всегда-блокировать,а почему не пойти более простым путем-рассекретить архивы и выложить их в открытом доступе,тем более если уже некоторым секретам от 50 и более лет

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:07:22 27-01-2026

Дожили, историю трясут, как старый ковер на заборе в угоду ее хозяину.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:10:10 27-01-2026

ну и? Ну запретят нам википедию, а значит и борьба с неправильной историей остановится. в итоге через время, поколения запада вырастут на их истории, а наша история будет лишь в наших советских учебниках.
Нужно быть глубоко недадлеким человеком, блокируя всех и вся. Вместо того чтобы повышать активность с редактурой, и увеличивать число правок спорных моментов, мы просто отдаем хохлам написание истории на сайте которым пользуется весь мир. браво. глупо.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:17:09 27-01-2026

Гость (16:10:10 27-01-2026) ну и? Ну запретят нам википедию, а значит и борьба с неправи...
Ну так осталось отключить интернет, запретить выезд заграницу, и довольные россияне будут сидеть в своём манямирке, почитывая правильные учебники Дугина и Мединского. Было, проходили, кончилось все бесславно.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:47:23 27-01-2026

Опять этот Свининцев. Его в детстве обижали сильно?

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:09:55 27-01-2026

Гость (16:47:23 27-01-2026) Опять этот Свининцев. Его в детстве обижали сильно? ...
По фамилии дразнили. Вот он таким и вырос как называли

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:09:36 27-01-2026

Читайте книги.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:11:32 27-01-2026

" в России уже сформировалось отношение к "Википедии" как к второсортному источнику информации"

Пойду в Рувики почитаю, как мы Польшу спасали в 1939 от нацистов

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:27:03 27-01-2026

Она же свободная - заходи, правь, аргументируй, доказывай. А если нечего сказать, то да, только запретить.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:46:32 27-01-2026

Историю нужно уважать

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:12:51 27-01-2026

Гость (17:46:32 27-01-2026) Историю нужно уважать...
История всегда была и будет продажной девкой в руках политиков

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:51:53 27-01-2026

Ребята, вам просто надо знать, что большинство правок в Википедии по России происходит с территории Украины. Исторически так сложилось, со старых времен, что многие русскоязычные ресурсы в интернете модерируют украинцы (как русскоязычная но более дешевая рабочая сила), вот они и воюют как могут, в том числе в Википедии. Так же и в западных социальных сетях, за слово "хохол" или пророссийский комментарий блочат навсегда учетку фейсбука, а своим землякам за сотни комментов "жечь колорадов" ничего не делают

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:59:36 27-01-2026

Правду не заглушишь не убьёшь

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:24:38 27-01-2026

лучше создать службу которая искажения отслеживает и удаляет

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:36:55 28-01-2026

Гость (19:24:38 27-01-2026) лучше создать службу которая искажения отслеживает и удаляет...
Министерство Правды?

  0 Нравится
Ответить
