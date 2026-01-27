В России могут частично блокировать "Википедию" из-за искажения истории страны
Решение может быть принято в течение одного-двух лет
27 января 2026, 15:45, ИА Амител
Онлайн-энциклопедия "Википедия" в ближайшие годы может столкнуться с ограничениями в России из-за искажения исторических и других фактов в ряде статей. Об этом 27 января заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.
В беседе с ТАСС парламентарий отметил, что в России уже сформировалось отношение к "Википедии" как к второсортному источнику информации. По его словам, на этом фоне в течение ближайших одного-двух лет на уровне правительства может быть принято решение о введении ограничений в отношении сервиса.
Андрей Свинцов уточнил, что речь может идти не о полной блокировке ресурса, а об ограничении доступа к отдельным страницам. В первую очередь, по его словам, это может затронуть материалы, связанные с историей России – царского периода, советского времени и современной эпохи.
Парламентарий также подчеркнул, что с точки зрения сохранения исторической справедливости возможные действия Роскомнадзора будут оправданными и соответствующими государственной позиции в вопросах защиты исторической памяти.
Ранее член комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе законопроектов Евгений Машаров выступил с инициативой ограничить работу VPN-сервисов на территории России. По его мнению, широкое использование таких технологий создает серьезные угрозы для безопасности общества и государства.
15:51:43 27-01-2026
Ну, теперь мы знаем, кто против образованных, мыслящих людей в стране.
Это заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.
Фамилия сама о себе говорящая.
15:51:58 27-01-2026
Искажение искажения
15:52:10 27-01-2026
Как всегда-блокировать,а почему не пойти более простым путем-рассекретить архивы и выложить их в открытом доступе,тем более если уже некоторым секретам от 50 и более лет
16:07:22 27-01-2026
Дожили, историю трясут, как старый ковер на заборе в угоду ее хозяину.
16:10:10 27-01-2026
ну и? Ну запретят нам википедию, а значит и борьба с неправильной историей остановится. в итоге через время, поколения запада вырастут на их истории, а наша история будет лишь в наших советских учебниках.
Нужно быть глубоко недадлеким человеком, блокируя всех и вся. Вместо того чтобы повышать активность с редактурой, и увеличивать число правок спорных моментов, мы просто отдаем хохлам написание истории на сайте которым пользуется весь мир. браво. глупо.
20:17:09 27-01-2026
Гость (16:10:10 27-01-2026) ну и? Ну запретят нам википедию, а значит и борьба с неправи...
Ну так осталось отключить интернет, запретить выезд заграницу, и довольные россияне будут сидеть в своём манямирке, почитывая правильные учебники Дугина и Мединского. Было, проходили, кончилось все бесславно.
16:47:23 27-01-2026
Опять этот Свининцев. Его в детстве обижали сильно?
17:09:55 27-01-2026
Гость (16:47:23 27-01-2026) Опять этот Свининцев. Его в детстве обижали сильно? ...
По фамилии дразнили. Вот он таким и вырос как называли
17:09:36 27-01-2026
Читайте книги.
17:11:32 27-01-2026
" в России уже сформировалось отношение к "Википедии" как к второсортному источнику информации"
Пойду в Рувики почитаю, как мы Польшу спасали в 1939 от нацистов
17:27:03 27-01-2026
Она же свободная - заходи, правь, аргументируй, доказывай. А если нечего сказать, то да, только запретить.
17:46:32 27-01-2026
Историю нужно уважать
20:12:51 27-01-2026
Гость (17:46:32 27-01-2026) Историю нужно уважать...
История всегда была и будет продажной девкой в руках политиков
18:51:53 27-01-2026
Ребята, вам просто надо знать, что большинство правок в Википедии по России происходит с территории Украины. Исторически так сложилось, со старых времен, что многие русскоязычные ресурсы в интернете модерируют украинцы (как русскоязычная но более дешевая рабочая сила), вот они и воюют как могут, в том числе в Википедии. Так же и в западных социальных сетях, за слово "хохол" или пророссийский комментарий блочат навсегда учетку фейсбука, а своим землякам за сотни комментов "жечь колорадов" ничего не делают
18:59:36 27-01-2026
Правду не заглушишь не убьёшь
19:24:38 27-01-2026
лучше создать службу которая искажения отслеживает и удаляет
10:36:55 28-01-2026
Гость (19:24:38 27-01-2026) лучше создать службу которая искажения отслеживает и удаляет...
Министерство Правды?