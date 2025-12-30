Член Общественной палаты призвал ограничить работу VPN-сервисов в России
Евгений Машаров заявил, что широкое использование VPN снижает эффективность борьбы с мошенничеством и доступом к запрещенным сайтам
Член комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе законопроектов Евгений Машаров выступил с инициативой ограничить работу VPN-сервисов на территории России. По его мнению, широкое использование таких технологий создает серьезные угрозы для безопасности общества и государства.
В интервью РИА Новости Машаров заявил, что Роскомнадзор обладает всеми техническими возможностями для блокировки VPN с помощью средств противодействия угрозам на трансграничных соединениях. Он подчеркнул, что использование VPN нивелирует требования российского законодательства.
«VPN-сервисы значительно увеличили поток доступа к заблокированным сайтам онлайн-казино, нелегальных букмекеров, а также ряда финансовых организаций», – отметил эксперт.
По его словам, это привело к росту объема мошеннических операций и снизило возможность государства оперативно реагировать на угрозы.
Машаров также напомнил, что Кодекс об административных правонарушениях уже содержит статьи, которые отягощают ответственность граждан за использование VPN для доступа к запрещенной информации. Член ОП считает, что в массовом сегменте такие сервисы должны быть ограничены.
Неужели Член Общественной палаты не знает, что работа VPN-сервисов давно ограничивается?
Гость (10:12:23 30-12-2025) Неужели Член Общественной палаты не знает, что работа VPN-с... Я думаю ему вообще по барабану, не в этом суть
Гость (10:12:23 30-12-2025) Неужели Член Общественной палаты не знает, что работа VPN-с... Он ещё и не знает, что по Конституции гражданин имеет право получить информацию. Он предлагает нарушить нормы Конституции, возможно по незнанию, но незнание закона не освобождает от ответственности
А я предлагаю количество депутатов убавить ,какая экономия бюджета для страны ,хватило бы их чел 50 и хватит все равно по облатям меры рулят
Гость (10:12:23 30-12-2025) Неужели Член Общественной палаты не знает, что работа VPN-с... "Не знаю что такое, но запретить"
Я не уверен, что он вообще знает, что такое ВПН. Было такое несколько лет назад в думе. Журналисты в голос смеялись.
Ограничить работу депутатов и ограничить им доступ к микрофону!
Сейчас Ии справится не хуже с генерацией идей чем депутаты. И одна экономия будет
Гость (10:33:47 30-12-2025) Сейчас Ии справится не хуже с генерацией идей чем депутаты. ... А то и лучше и будут всё наоборот разрезашь и разблочтвать мне кажется что Госдума и эта психиатрия обществ палата это ВИРУСЫ как на компе или в организме
Гость (10:33:47 30-12-2025) Сейчас Ии справится не хуже с генерацией идей чем депутаты. ... Очередной важный крепостной. Лично боярам своим предложишь заменится на ИИ?) Не ну а что, петицию создай🤭
Гость (10:13:09 30-12-2025) Ограничить работу депутатов и ограничить им доступ к микрофо... Они мног болтают попусту. Мне 64г. Я правителей повидал много уже. Лишь при Брежневе Я жил нормально. Детством своим доволен. И школьным образованием.
Корёжит из от того что люди правду могут узнать
Гость (10:49:33 30-12-2025) Корёжит из от того что люди правду могут узнать... Вся разница в том, что считать правдой , на каждом уровне она своя соответственно и взгляд на ситуацию в целом. Здесь вот банально на примере нашего города. Вот если вы ездите в маршрутке, вы знаете, что там принимают деньги по номеру телефона, водители нарушают ещё кучу всего и т.д. Но если вы работаете в комитете по транспорту например, то вы уже не видите автоматически всего вот этого, информацию о таких случаях считаете дезинформацией от недоброжелателя. И соответственно заинтересованы в её ограничении. Чем дальше тем там таких искажений больше, они прям множатся с социальным статусом. И вот вроде бы реальность одна но она диаметрально противоположна для разных людей.
Обратили внимание сколько комментариев под новостью про атаку на резиденцию?
Гость (11:27:14 30-12-2025) Вся разница в том, что считать правдой , на каждом уровне он... Правда, как и реальность одна. И если её корежить, врать или использовать наработки гебельса, она неизменниься. И тут слова 'народного избранника' вообще не соответствуют реальности. Разве что он сам пострадал от действий мошенников.
Гость (10:49:33 30-12-2025) Корёжит из от того что люди правду могут узнать... Кому надо или точнее кто способен, уже знают правду, она легче чем тутошняя проверка на бота. Но есть ещё одна правда и вот ее немного боятся) А вообще это не цель а только путь и путь этот на КНДР. Личинки твоих бояр должны будут придти приемниками не просто на выжженно5 поле, но и без всяких там намеков на информацию
Так член общественной палаты, а супруг депутат ведут блоги в запрещенной инсте, рекламируют ......они равны или равнее?
По логике депутатов, надо запретить всех депутатов раз в думе есть коррупция.
VPN встроенный в операционку сервис, это инструмент. Можно запретить незамерзайку, а бейсбольную биту можно только опасаться, контролировать уже сложнее. Остаётся смириться с существованием и принять корректирующие возможный ущерб меры
VPN VPN' рознь.
Почти все внутренние коммуникации распределенного бизнеса работают через VPN.
Головной офис тут, филиал там, но с помощью VPN они как-будто рядом в одной локальной сети, условно, в одной базу 1С работают.
Если полностью задушат протоколы VPN, все колом встанет. В условной Марии-РА, Ленте или Пяторочке кассы не смогут товар пробивать.
Гость (12:06:26 30-12-2025) VPN VPN' рознь.Почти все внутренние коммуникации распред... Написано же для трансграничных соединений, то есть зарубеж.
Хотя они вроде как уже все заблокированы, депутат наверное не в курсе.
Надо TCP/IP и UDP запрещать, чего мелочиться-то.
Разблокируйте популярные мессенджеры и соцсети, и тогда не нужен будет VPN.
Дмитрий (14:05:10 30-12-2025) Разблокируйте популярные мессенджеры и соцсети, и тогда не н... А ничего что иностранные сайты блокируют доступ с российских IP? ВПН необходим
Гость (15:32:50 01-01-2026) А ничего что иностранные сайты блокируют доступ с российских... Smart DNS
Дмитрий (14:05:10 30-12-2025) Разблокируйте популярные мессенджеры и соцсети, и тогда не н... Ой Дима, Дима... Блаженна твоя голова
Не знал что такие деятели у нас в думе есть, безграмотные.
Гость (15:01:25 30-12-2025) Не знал что такие деятели у нас в думе есть, безграмотные. ... А как ОП и ГД связаны? Ну кроме того, что ОП поддерживает любую, даже тупую, инициативу ГД, если та выходит от ЕР?
"Член комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе законопроектов"
Что за очередные клоуны?
Я патриот. И не одна "вражеская зараза" на меня не повлияет. Так почему, какой-то депутат, меня отключает от информации, которая мне нужна для обучения, в частности -программирования. А на наших ресурсах это нет.
Ал-др. (22:30:11 30-12-2025) Я патриот. И не одна "вражеская зараза" на меня не повлияе... Русский подучишь- заходи. подключим..
Вероятно, в конце года, "думцам" по количеству предложений платят премии. Вот и "рожают".
А ничего что впн больше используют для просмотра ютуба и пользования телеграмом, а казино и прочее это уже чай никто не пользуется с впн, так как казино уже знает как работать без впн. Плюс тогда у Яндекса прибыль сразу снизится, и у вк тоже, так как используют Яндекс Клауд и вк Клауд виртуальные сервера для обхода белых списков
Void (01:46:12 31-12-2025) А ничего что впн больше используют для просмотра ютуба и пол... Я Ю-Тьюб использовал только для прослушивания концертов, там нет такой заразы, как идиотское включение рекламы в с редине песни. И неважно для рекламщика, вроде российского, эта песня патриотическая или веселая. Он не разделяет их.Для него главное -0бабло.Был же призыв в 90-х -обогащайтесь.А мы все о патриотизме. Когда во время песни "Поклонимся великим тем годам" дважды включали рекламу, это ли не насмешка над патриотизмом.И ума не хватает включать рекламу между песнями.Кстати, то же и с фильмами.
Гость (11:09:51 30-12-2025) По логике депутатов, надо запретить всех депутатов раз в дум... У них мошенники это российский народ
Нужно запретить ОП и госдуму. Они вообще оторваны от реальности и на ровном месте создают проблемы людям
Они сами создают условия чтобы граждане пользовались VPN. Потом ещё и ноют что мы их используем... Может быть попробовать сделать контакт с людьми? Узнать их интересы? Пробовать с ними договорится? Да на_ер надо. Отрубим и точка. И ещё будем всех принуждать скачивать наш недо мессенджер, который работает криво+может слить твои данные. Браво Госдума, мы явно идём по "Правильной" дороге.
Пусть он горит в аду! Я живу за границей и когда приезжаю в Россию, мне ВПН необходим!!!!
Viva (11:39:55 31-12-2025) Пусть он горит в аду! Я живу за границей и когда приезжаю в ... За границей Барнаула?
Пристрелить животное, чтобы не мучалось
Пятьдесят восьмые .
Всё отключай Блокируй возвращаемся в девяностый год
Бад (18:33:57 01-01-2026) Всё отключай Блокируй возвращаемся в девяностый год... "Вы хотите как в 90-е" ©
Тактика "Отрицаю очевидное"
Ох уж эти члены.... Ютуб заблокировали, ох невозможно даже послушать нормальную музыку, или полезный совет для быта. Сам бы себя заблокировал, было бы намного полезнее для народного избранника
Печально это все, если бы еще развивалась параллельная линия наших ИТ технологий, как в СССР, отставало но можно было перегнать, тогда еще можно потерпеть было бы. А так ВСЕ технологии и в железе, и в софте с Запада, и втирать очки что мы типа импортозамещаем все это ложь. Вершина наша это "Эльбрус", такой вот каламбур..Кроме военных наших вещей, но и там все на Китай завязано уже.
Этот Член комиссии явно рождён с третьим глазом и шестым чувством.
Вот уж действительно ЧЛЕН!
Про причин но-следственные связи этот член не слышал? Может люди начали массово обходить блокировки как раз из-за того, что блокировать начали всё подряд, не? Или чего-то не понимаю?