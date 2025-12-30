Член Общественной палаты призвал ограничить работу VPN-сервисов в России

Евгений Машаров заявил, что широкое использование VPN снижает эффективность борьбы с мошенничеством и доступом к запрещенным сайтам

30 декабря 2025, 10:00, ИА Амител

Человек с мобильным телефоном / Фото: amic.ru

Член комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе законопроектов Евгений Машаров выступил с инициативой ограничить работу VPN-сервисов на территории России. По его мнению, широкое использование таких технологий создает серьезные угрозы для безопасности общества и государства.

В интервью РИА Новости Машаров заявил, что Роскомнадзор обладает всеми техническими возможностями для блокировки VPN с помощью средств противодействия угрозам на трансграничных соединениях. Он подчеркнул, что использование VPN нивелирует требования российского законодательства.

«VPN-сервисы значительно увеличили поток доступа к заблокированным сайтам онлайн-казино, нелегальных букмекеров, а также ряда финансовых организаций», – отметил эксперт.

По его словам, это привело к росту объема мошеннических операций и снизило возможность государства оперативно реагировать на угрозы.

Машаров также напомнил, что Кодекс об административных правонарушениях уже содержит статьи, которые отягощают ответственность граждан за использование VPN для доступа к запрещенной информации. Член ОП считает, что в массовом сегменте такие сервисы должны быть ограничены.