Член Общественной палаты призвал ограничить работу VPN-сервисов в России

Евгений Машаров заявил, что широкое использование VPN снижает эффективность борьбы с мошенничеством и доступом к запрещенным сайтам

30 декабря 2025, 10:00, ИА Амител

Человек с мобильным телефоном / Фото: amic.ru
Человек с мобильным телефоном / Фото: amic.ru

Член комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе законопроектов Евгений Машаров выступил с инициативой ограничить работу VPN-сервисов на территории России. По его мнению, широкое использование таких технологий создает серьезные угрозы для безопасности общества и государства.

В интервью РИА Новости Машаров заявил, что Роскомнадзор обладает всеми техническими возможностями для блокировки VPN с помощью средств противодействия угрозам на трансграничных соединениях. Он подчеркнул, что использование VPN нивелирует требования российского законодательства.

«VPN-сервисы значительно увеличили поток доступа к заблокированным сайтам онлайн-казино, нелегальных букмекеров, а также ряда финансовых организаций», – отметил эксперт.

По его словам, это привело к росту объема мошеннических операций и снизило возможность государства оперативно реагировать на угрозы.

Машаров также напомнил, что Кодекс об административных правонарушениях уже содержит статьи, которые отягощают ответственность граждан за использование VPN для доступа к запрещенной информации. Член ОП считает, что в массовом сегменте такие сервисы должны быть ограничены.

Комментарии 47

Avatar Picture
Гость

10:12:23 30-12-2025

Неужели Член Общественной палаты не знает, что работа VPN-сервисов давно ограничивается?

  35 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:20:20 30-12-2025

Гость (10:12:23 30-12-2025) Неужели Член Общественной палаты не знает, что работа VPN-с... Я думаю ему вообще по барабану, не в этом суть

  33 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:52:35 01-01-2026

Гость (10:12:23 30-12-2025) Неужели Член Общественной палаты не знает, что работа VPN-с... Он ещё и не знает, что по Конституции гражданин имеет право получить информацию. Он предлагает нарушить нормы Конституции, возможно по незнанию, но незнание закона не освобождает от ответственности

  27 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

02:10:55 03-01-2026

А я предлагаю количество депутатов убавить ,какая экономия бюджета для страны ,хватило бы их чел 50 и хватит все равно по облатям меры рулят

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

03:41:46 03-01-2026

Гость (10:12:23 30-12-2025) Неужели Член Общественной палаты не знает, что работа VPN-с... "Не знаю что такое, но запретить"
Я не уверен, что он вообще знает, что такое ВПН. Было такое несколько лет назад в думе. Журналисты в голос смеялись.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:13:09 30-12-2025

Ограничить работу депутатов и ограничить им доступ к микрофону!

  166 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:33:47 30-12-2025

Сейчас Ии справится не хуже с генерацией идей чем депутаты. И одна экономия будет

  63 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

04:10:31 01-01-2026

Гость (10:33:47 30-12-2025) Сейчас Ии справится не хуже с генерацией идей чем депутаты. ... А то и лучше и будут всё наоборот разрезашь и разблочтвать мне кажется что Госдума и эта психиатрия обществ палата это ВИРУСЫ как на компе или в организме

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Свидетель Шариковых

08:17:53 02-01-2026

Гость (10:33:47 30-12-2025) Сейчас Ии справится не хуже с генерацией идей чем депутаты. ... Очередной важный крепостной. Лично боярам своим предложишь заменится на ИИ?) Не ну а что, петицию создай🤭

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:19:08 01-01-2026

Гость (10:13:09 30-12-2025) Ограничить работу депутатов и ограничить им доступ к микрофо... Они мног болтают попусту. Мне 64г. Я правителей повидал много уже. Лишь при Брежневе Я жил нормально. Детством своим доволен. И школьным образованием.

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:49:33 30-12-2025

Корёжит из от того что люди правду могут узнать

  93 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:27:14 30-12-2025

Гость (10:49:33 30-12-2025) Корёжит из от того что люди правду могут узнать... Вся разница в том, что считать правдой , на каждом уровне она своя соответственно и взгляд на ситуацию в целом. Здесь вот банально на примере нашего города. Вот если вы ездите в маршрутке, вы знаете, что там принимают деньги по номеру телефона, водители нарушают ещё кучу всего и т.д. Но если вы работаете в комитете по транспорту например, то вы уже не видите автоматически всего вот этого, информацию о таких случаях считаете дезинформацией от недоброжелателя. И соответственно заинтересованы в её ограничении. Чем дальше тем там таких искажений больше, они прям множатся с социальным статусом. И вот вроде бы реальность одна но она диаметрально противоположна для разных людей.
Обратили внимание сколько комментариев под новостью про атаку на резиденцию?

  -44 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сидр

13:46:05 30-12-2025

Гость (11:27:14 30-12-2025) Вся разница в том, что считать правдой , на каждом уровне он... Правда, как и реальность одна. И если её корежить, врать или использовать наработки гебельса, она неизменниься. И тут слова 'народного избранника' вообще не соответствуют реальности. Разве что он сам пострадал от действий мошенников.

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Свидетель Шариковых

08:27:45 02-01-2026

Гость (10:49:33 30-12-2025) Корёжит из от того что люди правду могут узнать... Кому надо или точнее кто способен, уже знают правду, она легче чем тутошняя проверка на бота. Но есть ещё одна правда и вот ее немного боятся) А вообще это не цель а только путь и путь этот на КНДР. Личинки твоих бояр должны будут придти приемниками не просто на выжженно5 поле, но и без всяких там намеков на информацию

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:51:17 30-12-2025

Так член общественной палаты, а супруг депутат ведут блоги в запрещенной инсте, рекламируют ......они равны или равнее?

  36 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:09:51 30-12-2025

По логике депутатов, надо запретить всех депутатов раз в думе есть коррупция.

  58 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:56:22 30-12-2025

VPN встроенный в операционку сервис, это инструмент. Можно запретить незамерзайку, а бейсбольную биту можно только опасаться, контролировать уже сложнее. Остаётся смириться с существованием и принять корректирующие возможный ущерб меры

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:06:26 30-12-2025

VPN VPN' рознь.
Почти все внутренние коммуникации распределенного бизнеса работают через VPN.
Головной офис тут, филиал там, но с помощью VPN они как-будто рядом в одной локальной сети, условно, в одной базу 1С работают.
Если полностью задушат протоколы VPN, все колом встанет. В условной Марии-РА, Ленте или Пяторочке кассы не смогут товар пробивать.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:10:25 30-12-2025

Гость (12:06:26 30-12-2025) VPN VPN' рознь.Почти все внутренние коммуникации распред... Написано же для трансграничных соединений, то есть зарубеж.
Хотя они вроде как уже все заблокированы, депутат наверное не в курсе.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:11:09 30-12-2025

Надо TCP/IP и UDP запрещать, чего мелочиться-то.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дмитрий

14:05:10 30-12-2025

Разблокируйте популярные мессенджеры и соцсети, и тогда не нужен будет VPN.

  49 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:32:50 01-01-2026

Дмитрий (14:05:10 30-12-2025) Разблокируйте популярные мессенджеры и соцсети, и тогда не н... А ничего что иностранные сайты блокируют доступ с российских IP? ВПН необходим

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Vasya

03:49:55 03-01-2026

Гость (15:32:50 01-01-2026) А ничего что иностранные сайты блокируют доступ с российских... Smart DNS

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Свидетель Шариковых

08:39:24 02-01-2026

Дмитрий (14:05:10 30-12-2025) Разблокируйте популярные мессенджеры и соцсети, и тогда не н... Ой Дима, Дима... Блаженна твоя голова

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:01:25 30-12-2025

Не знал что такие деятели у нас в думе есть, безграмотные.

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:10:51 30-12-2025

Гость (15:01:25 30-12-2025) Не знал что такие деятели у нас в думе есть, безграмотные. ... А как ОП и ГД связаны? Ну кроме того, что ОП поддерживает любую, даже тупую, инициативу ГД, если та выходит от ЕР?

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:13:57 30-12-2025

"Член комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе законопроектов"

Что за очередные клоуны?

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ал-др.

22:30:11 30-12-2025

Я патриот. И не одна "вражеская зараза" на меня не повлияет. Так почему, какой-то депутат, меня отключает от информации, которая мне нужна для обучения, в частности -программирования. А на наших ресурсах это нет.

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:34:17 31-12-2025

Ал-др. (22:30:11 30-12-2025) Я патриот. И не одна "вражеская зараза" на меня не повлияе... Русский подучишь- заходи. подключим..

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ал-др.

22:33:55 30-12-2025

Вероятно, в конце года, "думцам" по количеству предложений платят премии. Вот и "рожают".

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Void

01:46:12 31-12-2025

А ничего что впн больше используют для просмотра ютуба и пользования телеграмом, а казино и прочее это уже чай никто не пользуется с впн, так как казино уже знает как работать без впн. Плюс тогда у Яндекса прибыль сразу снизится, и у вк тоже, так как используют Яндекс Клауд и вк Клауд виртуальные сервера для обхода белых списков

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:34:22 02-01-2026

Void (01:46:12 31-12-2025) А ничего что впн больше используют для просмотра ютуба и пол... Я Ю-Тьюб использовал только для прослушивания концертов, там нет такой заразы, как идиотское включение рекламы в с редине песни. И неважно для рекламщика, вроде российского, эта песня патриотическая или веселая. Он не разделяет их.Для него главное -0бабло.Был же призыв в 90-х -обогащайтесь.А мы все о патриотизме. Когда во время песни "Поклонимся великим тем годам" дважды включали рекламу, это ли не насмешка над патриотизмом.И ума не хватает включать рекламу между песнями.Кстати, то же и с фильмами.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Rambochlen 2043

04:35:37 31-12-2025

Гость (11:09:51 30-12-2025) По логике депутатов, надо запретить всех депутатов раз в дум... У них мошенники это российский народ

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:04:16 31-12-2025

Нужно запретить ОП и госдуму. Они вообще оторваны от реальности и на ровном месте создают проблемы людям

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:56:42 31-12-2025

Они сами создают условия чтобы граждане пользовались VPN. Потом ещё и ноют что мы их используем... Может быть попробовать сделать контакт с людьми? Узнать их интересы? Пробовать с ними договорится? Да на_ер надо. Отрубим и точка. И ещё будем всех принуждать скачивать наш недо мессенджер, который работает криво+может слить твои данные. Браво Госдума, мы явно идём по "Правильной" дороге.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Viva

11:39:55 31-12-2025

Пусть он горит в аду! Я живу за границей и когда приезжаю в Россию, мне ВПН необходим!!!!

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:58:48 31-12-2025

Viva (11:39:55 31-12-2025) Пусть он горит в аду! Я живу за границей и когда приезжаю в ... За границей Барнаула?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Xoco

06:31:20 01-01-2026

Пристрелить животное, чтобы не мучалось

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:28:42 01-01-2026

Пятьдесят восьмые .

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Бад

18:33:57 01-01-2026

Всё отключай Блокируй возвращаемся в девяностый год

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ivan

03:56:04 03-01-2026

Бад (18:33:57 01-01-2026) Всё отключай Блокируй возвращаемся в девяностый год... "Вы хотите как в 90-е" ©

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Катионов

03:39:56 02-01-2026

Тактика "Отрицаю очевидное"

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Светлана

05:19:33 02-01-2026

Ох уж эти члены.... Ютуб заблокировали, ох невозможно даже послушать нормальную музыку, или полезный совет для быта. Сам бы себя заблокировал, было бы намного полезнее для народного избранника




  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
печаль

20:17:22 02-01-2026

Печально это все, если бы еще развивалась параллельная линия наших ИТ технологий, как в СССР, отставало но можно было перегнать, тогда еще можно потерпеть было бы. А так ВСЕ технологии и в железе, и в софте с Запада, и втирать очки что мы типа импортозамещаем все это ложь. Вершина наша это "Эльбрус", такой вот каламбур..Кроме военных наших вещей, но и там все на Китай завязано уже.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Вадим

20:30:52 02-01-2026

Этот Член комиссии явно рождён с третьим глазом и шестым чувством.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей

21:10:28 02-01-2026

Вот уж действительно ЧЛЕН!

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

03:16:20 03-01-2026

Про причин но-следственные связи этот член не слышал? Может люди начали массово обходить блокировки как раз из-за того, что блокировать начали всё подряд, не? Или чего-то не понимаю?

  1 Нравится
Ответить
