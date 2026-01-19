РКН создаст ИИ для блокировки VPN и интернет-трафика за 2,3 млрд рублей

Система должна начать работу уже в текущем году

19 января 2026, 13:00, ИА Амител

Медленный интернет / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

Роскомнадзор планирует создать систему на базе искусственного интеллекта для блокировки VPN-сервисов и интернет-трафика. На разработку технологии заложено 2,3 млрд рублей, следует из плана цифровизации ведомства. Об этом сообщает Forbes.

Согласно документам, система должна начать работу уже в текущем году. Алгоритм будет выявлять так называемые "зеркала" запрещенных сайтов не по IP-адресам, а по анализу слов, выражений и фрагментов текста. Это позволит блокировать не только сами ресурсы, но и копирование, цитирование и повторное распространение запрещенного контента.

Кроме того, ИИ планируют использовать для выявления зашифрованного VPN-трафика. Система сможет точечно замедлять отдельные ресурсы, включая сайты, торрент-трекеры и иные платформы, обходящие ограничения. Предполагается, что такой подход сделает блокировки более избирательными и менее заметными для остального интернет-трафика, пишет Forbes.

Ранее член комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе законопроектов Евгений Машаров выступил с инициативой ограничить работу VPN-сервисов на территории России. По его мнению, широкое использование таких технологий создает серьезные угрозы для безопасности общества и государства.