НОВОСТИОбщество

РКН создаст ИИ для блокировки VPN и интернет-трафика за 2,3 млрд рублей

Система должна начать работу уже в текущем году

19 января 2026, 13:00, ИА Амител

Медленный интернет / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru
Медленный интернет / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

Роскомнадзор планирует создать систему на базе искусственного интеллекта для блокировки VPN-сервисов и интернет-трафика. На разработку технологии заложено 2,3 млрд рублей, следует из плана цифровизации ведомства. Об этом сообщает Forbes.

Согласно документам, система должна начать работу уже в текущем году. Алгоритм будет выявлять так называемые "зеркала" запрещенных сайтов не по IP-адресам, а по анализу слов, выражений и фрагментов текста. Это позволит блокировать не только сами ресурсы, но и копирование, цитирование и повторное распространение запрещенного контента.

Кроме того, ИИ планируют использовать для выявления зашифрованного VPN-трафика. Система сможет точечно замедлять отдельные ресурсы, включая сайты, торрент-трекеры и иные платформы, обходящие ограничения. Предполагается, что такой подход сделает блокировки более избирательными и менее заметными для остального интернет-трафика, пишет Forbes.

Ранее член комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе законопроектов Евгений Машаров выступил с инициативой ограничить работу VPN-сервисов на территории России. По его мнению, широкое использование таких технологий создает серьезные угрозы для безопасности общества и государства.

Смартфон в руке / Фото: amic.ru

С 1 марта онлайн-сервисам запретят автоматически списывать деньги без согласия клиента

Теперь для каждого списания потребуется явное и осознанное согласие клиента
НОВОСТИОбщество

Россия интернет

Комментарии 12

Avatar Picture
Гость

13:17:33 19-01-2026

Чо бы доброе создали...

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:20:01 19-01-2026

Ну теперь то наладится всё

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:26:14 19-01-2026

То есть сейчас, так надо понимать, на каждом ТСПУ сидит товарищ майор и вручную принимает решение о блокировке! Да уж, золотую жилу продавили себе, для "освоения" бюджетных средств на запретах, блокировках и т.п. противоречащих Конституции действиях, нарушающих права граждан.

  30 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:12:18 19-01-2026

Гость (13:26:14 19-01-2026) То есть сейчас, так надо понимать, на каждом ТСПУ сидит това...
слышь, гражданина, все-то вам плохо, а случись что - будете орать громче всех: почему нас не защитили!

  -36 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:30:02 20-01-2026

Гость (15:12:18 19-01-2026) слышь, гражданина, все-то вам плохо, а случись что - буд...
Защитили от чего? От ютуба? Или может быть от вацапа? Или может быть РКН такой молодец, что защищает тебя от опасных страниц с информацией о ВПН? РКН "якобы" создали, чтобы блокировать детское порно и продажу наркотиков в интернете, но по факту как это было так и осталось для тех, кто ищет.
О славные и доблестные сотрудники РКН и их защитники, пусть жизнь вам пошлет столько же добра, сколько вы сделали для простых людей.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:08:48 19-01-2026

Вообще весть интернет положат

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:36:37 19-01-2026

Ну духоскрепную виагру за 4,4 ярда уже сделали, теперь очередь отечественного ИИ настала.

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:44:15 19-01-2026

Проблем у нас других нет конечно, нужно деньги срочно по карманам чиновников распихать.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

15:12:21 19-01-2026

На разработку технологии заложено 2,3 млрд рублей,

Есть кто-то, кто верит, что не будет как в Сколково? Деньги освоят и ненужную отвратительную фигню сотворят. А может и творить не станут. Только деньги освоят. Больше в такое верится.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:09:20 19-01-2026

гость (15:12:21 19-01-2026) На разработку технологии заложено 2,3 млрд рублей, Е... никто и не заметит и не отконтролит ЧТО сделано и как

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:38:04 19-01-2026

Бюджетные деньги населения используют для борьбы с населением.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:09:06 20-01-2026

Бред.

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров