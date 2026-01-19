РКН создаст ИИ для блокировки VPN и интернет-трафика за 2,3 млрд рублей
Система должна начать работу уже в текущем году
19 января 2026, 13:00, ИА Амител
Роскомнадзор планирует создать систему на базе искусственного интеллекта для блокировки VPN-сервисов и интернет-трафика. На разработку технологии заложено 2,3 млрд рублей, следует из плана цифровизации ведомства. Об этом сообщает Forbes.
Согласно документам, система должна начать работу уже в текущем году. Алгоритм будет выявлять так называемые "зеркала" запрещенных сайтов не по IP-адресам, а по анализу слов, выражений и фрагментов текста. Это позволит блокировать не только сами ресурсы, но и копирование, цитирование и повторное распространение запрещенного контента.
Кроме того, ИИ планируют использовать для выявления зашифрованного VPN-трафика. Система сможет точечно замедлять отдельные ресурсы, включая сайты, торрент-трекеры и иные платформы, обходящие ограничения. Предполагается, что такой подход сделает блокировки более избирательными и менее заметными для остального интернет-трафика, пишет Forbes.
Ранее член комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе законопроектов Евгений Машаров выступил с инициативой ограничить работу VPN-сервисов на территории России. По его мнению, широкое использование таких технологий создает серьезные угрозы для безопасности общества и государства.
13:17:33 19-01-2026
Чо бы доброе создали...
13:20:01 19-01-2026
Ну теперь то наладится всё
13:26:14 19-01-2026
То есть сейчас, так надо понимать, на каждом ТСПУ сидит товарищ майор и вручную принимает решение о блокировке! Да уж, золотую жилу продавили себе, для "освоения" бюджетных средств на запретах, блокировках и т.п. противоречащих Конституции действиях, нарушающих права граждан.
15:12:18 19-01-2026
Гость (13:26:14 19-01-2026) То есть сейчас, так надо понимать, на каждом ТСПУ сидит това...
слышь, гражданина, все-то вам плохо, а случись что - будете орать громче всех: почему нас не защитили!
10:30:02 20-01-2026
Гость (15:12:18 19-01-2026) слышь, гражданина, все-то вам плохо, а случись что - буд...
Защитили от чего? От ютуба? Или может быть от вацапа? Или может быть РКН такой молодец, что защищает тебя от опасных страниц с информацией о ВПН? РКН "якобы" создали, чтобы блокировать детское порно и продажу наркотиков в интернете, но по факту как это было так и осталось для тех, кто ищет.
О славные и доблестные сотрудники РКН и их защитники, пусть жизнь вам пошлет столько же добра, сколько вы сделали для простых людей.
14:08:48 19-01-2026
Вообще весть интернет положат
14:36:37 19-01-2026
Ну духоскрепную виагру за 4,4 ярда уже сделали, теперь очередь отечественного ИИ настала.
14:44:15 19-01-2026
Проблем у нас других нет конечно, нужно деньги срочно по карманам чиновников распихать.
15:12:21 19-01-2026
На разработку технологии заложено 2,3 млрд рублей,
Есть кто-то, кто верит, что не будет как в Сколково? Деньги освоят и ненужную отвратительную фигню сотворят. А может и творить не станут. Только деньги освоят. Больше в такое верится.
16:09:20 19-01-2026
гость (15:12:21 19-01-2026) На разработку технологии заложено 2,3 млрд рублей, Е... никто и не заметит и не отконтролит ЧТО сделано и как
16:38:04 19-01-2026
Бюджетные деньги населения используют для борьбы с населением.
08:09:06 20-01-2026
Бред.