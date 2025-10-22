В Госдуме ответили, будут ли полностью запрещены Telegram и WhatsApp* в России
Вводимые ограничения носят временный характер и направлены на защиту граждан от мошеннических действий
Депутат Госдумы Андрей Свинцов в интервью news.ru сообщил, что мессенджеры Telegram и WhatsApp* не планируют полностью запрещать на территории России. По его словам, вводимые ограничения носят временный характер и направлены на защиту граждан от мошеннических действий.
«Сейчас не ведется никаких разговоров о полной блокировке этих мессенджеров на территории России. Я считаю, что полный запрет и в будущем вряд ли произойдет. Миллионы наших граждан пользуются ими в личных целях, для служебных переписок», – подчеркнул парламентарий.
Свинцов пояснил, что практика ограничения функционала мессенджеров существует во многих странах, включая Объединенные Арабские Эмираты. Некоторые государства временно приостанавливают работу платформ до тех пор, пока их владельцы не начнут взаимодействовать с правоохранительными органами.
Напомним, Роскомнадзор ввел частичные ограничения на работу WhatsApp и Telegram в южных регионах России, объяснив это необходимостью противодействия преступной деятельности. Эти меры привели к временным техническим сбоям в работе мессенджеров, в том числе и в Сибири.
*Принадлежит компании Meta, признана в России экстремистской и запрещена
