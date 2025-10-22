НОВОСТИОбщество

В Госдуме ответили, будут ли полностью запрещены Telegram и WhatsApp* в России

Вводимые ограничения носят временный характер и направлены на защиту граждан от мошеннических действий

22 октября 2025, 20:15, ИА Амител

Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru
Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru

Депутат Госдумы Андрей Свинцов в интервью news.ru сообщил, что мессенджеры Telegram и WhatsApp* не планируют полностью запрещать на территории России. По его словам, вводимые ограничения носят временный характер и направлены на защиту граждан от мошеннических действий.

«Сейчас не ведется никаких разговоров о полной блокировке этих мессенджеров на территории России. Я считаю, что полный запрет и в будущем вряд ли произойдет. Миллионы наших граждан пользуются ими в личных целях, для служебных переписок», – подчеркнул парламентарий.

Свинцов пояснил, что практика ограничения функционала мессенджеров существует во многих странах, включая Объединенные Арабские Эмираты. Некоторые государства временно приостанавливают работу платформ до тех пор, пока их владельцы не начнут взаимодействовать с правоохранительными органами.

Напомним, Роскомнадзор ввел частичные ограничения на работу WhatsApp и Telegram в южных регионах России, объяснив это необходимостью противодействия преступной деятельности. Эти меры привели к временным техническим сбоям в работе мессенджеров, в том числе и в Сибири.

*Принадлежит компании Meta, признана в России экстремистской и запрещена

Россия мессенджеры

Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

20:53:34 22-10-2025

О своей безопасности я позабочусь сам. А вы о своей подумайте. А то мало ли что.

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:03:33 22-10-2025

Гость (20:53:34 22-10-2025) О своей безопасности я позабочусь сам. А вы о своей подумайт... так они беспокоятся о своей безопасности.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:06:51 22-10-2025

Ононо чо.. Сибирь - южный регион!

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:18:23 22-10-2025

это называется - бей своих, если чужих не можешь

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Sic semper tyrannis

00:08:36 23-10-2025

Гость (21:18:23 22-10-2025) это называется - бей своих, если чужих не можешь... ]

Примерно так нелюди обоих полов унижают или избивают домочадцев, потому что это единственный вариант для них насладиться чувством власти и контроля

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:41:26 22-10-2025

Весь интернет уже поломали. Всё, абсолютно всё хреново работает. И проводной, и не проводной. Дали дикарям цивилизацию, они поигрались немного и давай крушить-ломать.

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:50:58 23-10-2025

Некоторые государства временно приостанавливают работу платформ до тех пор, пока их владельцы не начнут взаимодействовать с правоохранительными органами.

Успокойтесь и терпите дальше. Россия не Непал. Наши зумеры в дурке лечатся.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:50:33 23-10-2025

Гость (07:50:58 23-10-2025) Некоторые государства временно приостанавливают работу платф... у нас тоже туфли на платформе носили

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

10:51:39 23-10-2025

а депутат то тут причем? он ничего не знает и от него ничего не зависит

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:04:35 23-10-2025

гость (10:51:39 23-10-2025) а депутат то тут причем? он ничего не знает и от него ничего... Если он ничего не знает и от него ничего не зависит, почему он депутат и что он делает в Госдуме? Дед бородатый, который сидит на Молодежной - вот от него ничего не зависит. И то, вероятно он там сидит не просто так, чья-то агентура.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров