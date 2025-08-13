Роскомнадзор заявил об ограничении звонков в Telegram и WhatsApp

Мера принята для борьбы с активностью преступников

Роскомнадзор (РКН) заявил о частичном ограничении голосовых звонков через мессенджеры Telegram и WhatsApp*. Как сообщает РБК, мера принята для борьбы с активностью преступников.

«По данным правоохранительных органов и многочисленных обращений граждан, иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp* стали основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан. Неоднократно направлявшиеся требования о принятии мер противодействия владельцами мессенджеров проигнорированы», – заявили в РКН.

В ведомстве подчеркнули, что иных ограничений функционала мессенджеров не планируется.

* Принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской