Роскомнадзор заявил об ограничении звонков в Telegram и WhatsApp
Мера принята для борьбы с активностью преступников
13 августа 2025, 20:15, ИА Амител
Роскомнадзор (РКН) заявил о частичном ограничении голосовых звонков через мессенджеры Telegram и WhatsApp*. Как сообщает РБК, мера принята для борьбы с активностью преступников.
«По данным правоохранительных органов и многочисленных обращений граждан, иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp* стали основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан. Неоднократно направлявшиеся требования о принятии мер противодействия владельцами мессенджеров проигнорированы», – заявили в РКН.
В ведомстве подчеркнули, что иных ограничений функционала мессенджеров не планируется.
* Принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
20:29:41 13-08-2025
Какие, на, мошенники? Сотовым операторам прибылей мало? Мошенники как раз на моб.тел.звонят, а не на мессенджер. Позорники.
20:30:31 13-08-2025
Так им и надо.
Свалили и попутного ветра в горбатую спину.
20:40:42 13-08-2025
хвала богам! все эти тупые менеджерши и любители звонить / оставлять голосовое вместо составления грамотного ТЗ идут в болото! йес
и самое главное - долой самокаты! замедление поломало этот проклятый античеловеческий "бизнес" аминь!
20:48:08 13-08-2025
Спасибо партии и правительству((
20:56:31 13-08-2025
это что, и голосовые запретят с кружочками? мошенничать-то и с помощью них можно, и по переписке. заботливые вы наши.
21:05:50 13-08-2025
Ой да скорей уже заблочьте все
21:35:15 13-08-2025
а в МАХ все путем, только что проверил, только свист от громкого звука часто проходит, а ватсапе такого нет, обидно...
22:12:49 13-08-2025
это называется картельный сговор ведущих мобильных операторов, с использованием административного ресурса.
в любой цивилизованной стране, в любой!!!, за это садят и облагают огромными штрафами.
06:10:36 14-08-2025
Гость (22:12:49 13-08-2025) это называется картельный сговор ведущих мобильных операторо... Это не сговор операторов, это государство полюбовно пересаживает граждан на новый мессенджер.
10:26:08 14-08-2025
Гость (22:12:49 13-08-2025) это называется картельный сговор ведущих мобильных операторо... причем тут сговор, когда Газпром- медиа все давно решает, где вы будете писать сообщения и звонить. думаете и Ютуб по сговору прикрыли? 😂
22:22:24 13-08-2025
Вчера только писали, что Собчак нагнетает, на ровном месте ))
22:23:35 13-08-2025
Ксения Собчак vs Минцтфры...
22:25:53 13-08-2025
Ну да ну да. Поверили... в большинстве случае мошенники звонят на номер телефона а не через ватсап. У меня лично Ежедневные звонки из разных регионов. И ни одного сообщения или звонка на ватсап
23:27:54 13-08-2025
Гость (22:25:53 13-08-2025) Ну да ну да. Поверили... в большинстве случае мошенники звон... Может ты иноагент?
06:56:00 14-08-2025
Гость (22:25:53 13-08-2025) Ну да ну да. Поверили... в большинстве случае мошенники звон... а почему ты считаеешь себя большинством? вот среди моих знакомых, например, всех задолбали именно в вацапе. поспорим про большинство?
08:13:58 14-08-2025
Гость (06:56:00 14-08-2025) а почему ты считаеешь себя большинством? вот среди моих зна... А среди меня и моих знакомых - звонки на номер с Рязани, Нижнего и Питераю Спорим про большинство?
20:20:10 14-08-2025
Гость (22:25:53 13-08-2025) Ну да ну да. Поверили... в большинстве случае мошенники звон... вы блочьте всё. сразу отвалят проверено
22:27:25 13-08-2025
Есть такой медицинский термин - "педерасты".
23:04:19 13-08-2025
В Барнауле в центре только по вацапу и можно дозвониться. Ни билайн ни МТС не ловит. Дома через вай-фай на вацап звонки только идут.
23:42:42 13-08-2025
Вот это методы борьбы с мошенниками и террористами, нам весь мир завидует, просто взять и все отрубить у населения нашей страны, нет связи нет проблем, похоже мы все преступники раз наказывают и лишают нас, ой не к добру все это, к чему то очень не хорошему говятся.
00:11:55 14-08-2025
100% это часть более серьезных ограничений, т.к. решили действовать постопенно, чтобы люди привыкали жить в пешерном веке
03:03:01 14-08-2025
Надо запретить ещё деньги автомобили и всё остальное чем могут воспользоваться преступники
06:48:56 14-08-2025
Гость (03:03:01 14-08-2025) Надо запретить ещё деньги автомобили и всё остальное чем мог... Так это на очереди.
06:12:39 14-08-2025
Давайте таксофоны вернем. И пару лярдов на развитие почты России
06:58:53 14-08-2025
ахаха, кто тут писал, что максом пользоваться не будет? будете ещё как. сейчас для этого все условия создаются ☝️
07:30:46 14-08-2025
Элен без ребят (06:58:53 14-08-2025) ахаха, кто тут писал, что максом пользоваться не будет? буд... Что, кроме этих двух и макса нет мессенджеров? Их ведь на самом деле полным-полно, просто не таких популярных. И еще появятся, раз запрос есть. Опять же, при желании и эти два будут работать.
10:22:20 14-08-2025
Гость (07:30:46 14-08-2025) Что, кроме этих двух и макса нет мессенджеров? Их ведь на са... при желании можно и зайца научить курить, но у простых людей этого желания нет и не будет, а вот все бабки в нашем доме уже плотнячком сидят на максе и собираются туда перетащить домовой чатик. мне завалили тележку приглашениями. это к слову о других мессенджерах. людям что вливают в уши, то они и юзают.
11:39:12 14-08-2025
Элен без ребят (10:22:20 14-08-2025) при желании можно и зайца научить курить, но у простых людей... Ну так ваш посыл-то был не про рандомных "бабок", а про тех, кто говорит, что не будет пользоваться максом. Типа ахах, будете. Не будут. Бабки - может быть. А так - полным-полно не сильно раскрученных мессенджеров с нормальным интерфейсом.
08:27:09 15-08-2025
Гость (11:39:12 14-08-2025) Ну так ваш посыл-то был не про рандомных "бабок", а про тех,... вот пересядут ваши старшие родственники на макс и будете им туда звонить- никуда не денетесь. рабочие чатики туда же перенесут. а для индивидуальных снежинок, сидящих каждая в своем мессенджере, у меня плохие новости: жиза их растопит.
07:58:53 14-08-2025
Проблема не в вацапе, а в том процесс, при котором большие дяди в своих интересах решают, чем нам пользоваться, а чем нет.
09:14:32 14-08-2025
А кто вчера тут Собчак, лошадью которой веры нет, называл? Так кто лошадь то? ))
09:24:45 14-08-2025
Боюсь представить, какие меры примут ОНИ в отношении всех мужчин в рамках активностей по борьбе с изнасилованиями.
09:28:52 14-08-2025
Во время ВОВ радиоприемниками нельзя было пользоваться и это было правильно и сейчас страна воюет, только не до всех это еще дошло, пора бы уже.
09:29:02 14-08-2025
а как же яровской пакет? не работает?
09:49:01 14-08-2025
ркн в очередной раз выставляют себя идиотами,а пипл хавает...конституция?не,не слышали,че это такое?