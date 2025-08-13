НОВОСТИОбщество

Роскомнадзор заявил об ограничении звонков в Telegram и WhatsApp

Мера принята для борьбы с активностью преступников

13 августа 2025, 20:15, ИА Амител

Телефон в руке / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
Роскомнадзор (РКН) заявил о частичном ограничении голосовых звонков через мессенджеры Telegram и WhatsApp*. Как сообщает РБК, мера принята для борьбы с активностью преступников.

«По данным правоохранительных органов и многочисленных обращений граждан, иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp* стали основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан. Неоднократно направлявшиеся требования о принятии мер противодействия владельцами мессенджеров проигнорированы», – заявили в РКН. 

В ведомстве подчеркнули, что иных ограничений функционала мессенджеров не планируется.

* Принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Комментарии 35

Avatar Picture
Гость

20:29:41 13-08-2025

Какие, на, мошенники? Сотовым операторам прибылей мало? Мошенники как раз на моб.тел.звонят, а не на мессенджер. Позорники.

  30 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:30:31 13-08-2025

Так им и надо.
Свалили и попутного ветра в горбатую спину.

  -30 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:40:42 13-08-2025

хвала богам! все эти тупые менеджерши и любители звонить / оставлять голосовое вместо составления грамотного ТЗ идут в болото! йес

и самое главное - долой самокаты! замедление поломало этот проклятый античеловеческий "бизнес" аминь!

  -20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

20:48:08 13-08-2025

Спасибо партии и правительству((

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:56:31 13-08-2025

это что, и голосовые запретят с кружочками? мошенничать-то и с помощью них можно, и по переписке. заботливые вы наши.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:05:50 13-08-2025

Ой да скорей уже заблочьте все

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:35:15 13-08-2025

а в МАХ все путем, только что проверил, только свист от громкого звука часто проходит, а ватсапе такого нет, обидно...

  -17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:12:49 13-08-2025

это называется картельный сговор ведущих мобильных операторов, с использованием административного ресурса.
в любой цивилизованной стране, в любой!!!, за это садят и облагают огромными штрафами.

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:10:36 14-08-2025

Гость (22:12:49 13-08-2025) это называется картельный сговор ведущих мобильных операторо... Это не сговор операторов, это государство полюбовно пересаживает граждан на новый мессенджер.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

10:26:08 14-08-2025

Гость (22:12:49 13-08-2025) это называется картельный сговор ведущих мобильных операторо... причем тут сговор, когда Газпром- медиа все давно решает, где вы будете писать сообщения и звонить. думаете и Ютуб по сговору прикрыли? 😂

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:22:24 13-08-2025

Вчера только писали, что Собчак нагнетает, на ровном месте ))

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:23:35 13-08-2025

Ксения Собчак vs Минцтфры...

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:25:53 13-08-2025

Ну да ну да. Поверили... в большинстве случае мошенники звонят на номер телефона а не через ватсап. У меня лично Ежедневные звонки из разных регионов. И ни одного сообщения или звонка на ватсап

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:27:54 13-08-2025

Гость (22:25:53 13-08-2025) Ну да ну да. Поверили... в большинстве случае мошенники звон... Может ты иноагент?

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:56:00 14-08-2025

Гость (22:25:53 13-08-2025) Ну да ну да. Поверили... в большинстве случае мошенники звон... а почему ты считаеешь себя большинством? вот среди моих знакомых, например, всех задолбали именно в вацапе. поспорим про большинство?

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:13:58 14-08-2025

Гость (06:56:00 14-08-2025) а почему ты считаеешь себя большинством? вот среди моих зна... А среди меня и моих знакомых - звонки на номер с Рязани, Нижнего и Питераю Спорим про большинство?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:20:10 14-08-2025

Гость (22:25:53 13-08-2025) Ну да ну да. Поверили... в большинстве случае мошенники звон... вы блочьте всё. сразу отвалят проверено

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

22:27:25 13-08-2025

Есть такой медицинский термин - "педерасты".

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:04:19 13-08-2025

В Барнауле в центре только по вацапу и можно дозвониться. Ни билайн ни МТС не ловит. Дома через вай-фай на вацап звонки только идут.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:42:42 13-08-2025

Вот это методы борьбы с мошенниками и террористами, нам весь мир завидует, просто взять и все отрубить у населения нашей страны, нет связи нет проблем, похоже мы все преступники раз наказывают и лишают нас, ой не к добру все это, к чему то очень не хорошему говятся.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Андрей

00:11:55 14-08-2025

100% это часть более серьезных ограничений, т.к. решили действовать постопенно, чтобы люди привыкали жить в пешерном веке

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

03:03:01 14-08-2025

Надо запретить ещё деньги автомобили и всё остальное чем могут воспользоваться преступники

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:48:56 14-08-2025

Гость (03:03:01 14-08-2025) Надо запретить ещё деньги автомобили и всё остальное чем мог... Так это на очереди.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:12:39 14-08-2025

Давайте таксофоны вернем. И пару лярдов на развитие почты России

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

06:58:53 14-08-2025

ахаха, кто тут писал, что максом пользоваться не будет? будете ещё как. сейчас для этого все условия создаются ☝️

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:30:46 14-08-2025

Элен без ребят (06:58:53 14-08-2025) ахаха, кто тут писал, что максом пользоваться не будет? буд... Что, кроме этих двух и макса нет мессенджеров? Их ведь на самом деле полным-полно, просто не таких популярных. И еще появятся, раз запрос есть. Опять же, при желании и эти два будут работать.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

10:22:20 14-08-2025

Гость (07:30:46 14-08-2025) Что, кроме этих двух и макса нет мессенджеров? Их ведь на са... при желании можно и зайца научить курить, но у простых людей этого желания нет и не будет, а вот все бабки в нашем доме уже плотнячком сидят на максе и собираются туда перетащить домовой чатик. мне завалили тележку приглашениями. это к слову о других мессенджерах. людям что вливают в уши, то они и юзают.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:39:12 14-08-2025

Элен без ребят (10:22:20 14-08-2025) при желании можно и зайца научить курить, но у простых людей... Ну так ваш посыл-то был не про рандомных "бабок", а про тех, кто говорит, что не будет пользоваться максом. Типа ахах, будете. Не будут. Бабки - может быть. А так - полным-полно не сильно раскрученных мессенджеров с нормальным интерфейсом.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

08:27:09 15-08-2025

Гость (11:39:12 14-08-2025) Ну так ваш посыл-то был не про рандомных "бабок", а про тех,... вот пересядут ваши старшие родственники на макс и будете им туда звонить- никуда не денетесь. рабочие чатики туда же перенесут. а для индивидуальных снежинок, сидящих каждая в своем мессенджере, у меня плохие новости: жиза их растопит.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:58:53 14-08-2025

Проблема не в вацапе, а в том процесс, при котором большие дяди в своих интересах решают, чем нам пользоваться, а чем нет.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:14:32 14-08-2025

А кто вчера тут Собчак, лошадью которой веры нет, называл? Так кто лошадь то? ))

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:24:45 14-08-2025

Боюсь представить, какие меры примут ОНИ в отношении всех мужчин в рамках активностей по борьбе с изнасилованиями.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ППШариков

09:28:52 14-08-2025

Во время ВОВ радиоприемниками нельзя было пользоваться и это было правильно и сейчас страна воюет, только не до всех это еще дошло, пора бы уже.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

09:29:02 14-08-2025

а как же яровской пакет? не работает?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:49:01 14-08-2025

ркн в очередной раз выставляют себя идиотами,а пипл хавает...конституция?не,не слышали,че это такое?

  7 Нравится
Ответить
