Роскомнадзор частично ограничил работу WhatsApp* и Telegram для борьбы с мошенниками

В ведомстве отметили, что неоднократно направляли требования о принятии мер противодействия владельцам мессенджеров, однако они были проигнорированы

22 октября 2025, 18:27, ИА Амител

Телефон в руке / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Роскомнадзор ввел частичные ограничения на работу мессенджеров WhatsApp* и Telegram на территории России, сообщает РБК. Эти меры приняты для противодействия преступной деятельности, связанной с мошенничеством и вербовкой граждан.

По данным РКН, эти платформы стали основными инструментами для организации финансовых махинаций и вовлечения россиян в террористическую деятельность. В ведомстве отметили, что неоднократно направляли требования о принятии мер противодействия владельцам мессенджеров, однако они были проигнорированы.

21 октября жители южных регионов России начали массово жаловаться на сбои в работе мессенджеров. Наибольшее количество сообщений о проблемах с соединением поступило из Краснодарского края, Ростовской и Астраханской областей, Ставрополья и Адыгеи.

Напомним, 13 августа Роскомнадзор ограничил голосовые звонки в этих мессенджерах, объясняя это борьбой с мошенническими схемами.

В компании Telegram тогда заявили, что активно борются с вредоносным использованием платформы, а представители WhatsApp* пообещали сохранить для пользователей в России доступ к защищенному сквозным шифрованием общению. В Минцифры подчеркнули, что оба мессенджера отказываются соблюдать требования российского законодательства.

*Принадлежит компании Meta, признана в России экстремистской и запрещена

Комментарии 23

Avatar Picture
Гость

18:32:49 22-10-2025

По городскому телефону в Барнауле тоже граждан дурют…От имени Ростелекома и Домофон-сервиса, например…

  47 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Светлана

18:59:58 22-10-2025

Гость (18:32:49 22-10-2025) По городскому телефону в Барнауле тоже граждан дурют…От имен... А мне голосом внука стандартно - попали в аварию, сбили девушку, надо денег))))))) У внука только мобильный номер, городского нет так-то))))))))))

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:34:49 22-10-2025

я вашим росам и комам заявляю, что лучше буду пользоваться электронной почтой в работе, но на ваш минцифровский выкидыш никогда и ни не за что не перейду

  31 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Росы и комы

20:24:26 22-10-2025

Гость (18:34:49 22-10-2025) я вашим росам и комам заявляю, что лучше буду пользоваться э... А нас рать. Можешь даже голубиной почтой пользоваться и узелковым письмом. Никто не станет за тебя переживать.

  -21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:52:31 22-10-2025

Росы и комы (20:24:26 22-10-2025) А нас рать. Можешь даже голубиной почтой пользоваться и узел... Вы за 30 серебрянников мать родную продадите

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:00:42 22-10-2025

Росы и комы (20:24:26 22-10-2025) А нас рать. Можешь даже голубиной почтой пользоваться и узел... мне даром не нать ваши переживания, просто отстаньте и все, я живу в своем мире, - в своем и нечего лезть
мне на вас начихать и растереть, ожидаю, что у вас по отношению к мне будет также

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:52:23 22-10-2025

Правду не задушишь, не убьёшь)))

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:52:37 22-10-2025

90% в бизнесе сидят на вацапе - так он самый удобный мессенджер. В максе - около 10%. Ограничения - прямой удар по экономике. В правительстве создают ситуацию , когда одна половина , которая экономикой рулит , говорит одно, а вторая эту экономику рушит. Не останемся ли мы в итоге возле разбитого корыта?

  36 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:10:04 22-10-2025

Гость (18:52:37 22-10-2025) 90% в бизнесе сидят на вацапе - так он самый удобный мессенд... да, с весны 2020 под предлогом сезонного орви, и уже не переставали

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:02:48 22-10-2025

Грустно.
В вацапе переписка с родными, в том числе которых уже нет в живых, с 2016 года.
Жалко будет если совсем заблочат. Это ценная история.
Ладно, фотки скопировать легко. А текстовые диалоги в TXT-файлы сохранять что-ли?

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:03:04 22-10-2025

Переходим на SMS!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:51:01 22-10-2025

Гость (19:03:04 22-10-2025) Переходим на SMS!... На аськи

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:12:42 22-10-2025

В принципе всем очевидно, что смартфоны зло и рассадник лживой информации. Счастье оно ведь совсем в другом, в суверенитете , традиционных ценностях и т.д.
А если интернет и приложения не работают, ну зачем он вам? Для удовлетворения потребностей в звонка вполне достаточно стационарных и кнопочных для шибко деловых

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Sic semper tyrannis

19:23:49 22-10-2025

Как уже не раз было озвучено, чаще всего мошенники звонили просто по телефону. Как скоро РКН предложит запретить мобильную связь в связи с мифический борьбой с мошенниками? И почему бы нам не вспомнить о пакете Яровой, на исполнение которого были потрачены сотни миллиардов рублей КАК РАЗ ЧТОБЫ БОРОТЬСЯ ЯКОБЫ СО ЗЛОУМЫШЛЕННИКАМИ!!!

  37 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:33:58 22-10-2025

Sic semper tyrannis (19:23:49 22-10-2025) Как уже не раз было озвучено, чаще всего мошенники звонили п... Мало кто вспоминает, но одним из основных аргументов при запрете тонировки была борьба с терроризмом

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:09:37 22-10-2025

Пудрят народу мозги

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:12:21 22-10-2025

дело было не в бобине

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Вячеслав

20:13:57 22-10-2025

Гость (18:34:49 22-10-2025) я вашим росам и комам заявляю, что лучше буду пользоваться э... Целиком и полностью поддерживаю. Терпение народа - не безгранично.

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Александр

21:23:27 22-10-2025

Учите азбуку Морзе-скоро телеграф будет!!!

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:06:54 22-10-2025

Александр (21:23:27 22-10-2025) Учите азбуку Морзе-скоро телеграф будет!!!... Бумажные письма будем писать, но бумага нынче дорогая и конверты не продают и почтовых ящиков нет. Срочно всё вернуть!

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:05:43 23-10-2025

Мне ограничили вацап. Я что, мошенник? Эй, надзор, а за предьяву ответишь?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:03:30 23-10-2025

Телеграмм давно надо было запретить. А вацап че вам полюбился? Переходите на Макс

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:21:49 23-10-2025

Гость (11:03:30 23-10-2025) Телеграмм давно надо было запретить. А вацап че вам полюбилс... Макс не работает, сообщения не доходят или доходят с большой задержкой. Зачем нужна такая сырятина ?

  1 Нравится
Ответить
