Роскомнадзор частично ограничил работу WhatsApp* и Telegram для борьбы с мошенниками

22 октября 2025, 18:27, ИА Амител

Телефон в руке / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Роскомнадзор ввел частичные ограничения на работу мессенджеров WhatsApp* и Telegram на территории России, сообщает РБК. Эти меры приняты для противодействия преступной деятельности, связанной с мошенничеством и вербовкой граждан.

По данным РКН, эти платформы стали основными инструментами для организации финансовых махинаций и вовлечения россиян в террористическую деятельность. В ведомстве отметили, что неоднократно направляли требования о принятии мер противодействия владельцам мессенджеров, однако они были проигнорированы.

21 октября жители южных регионов России начали массово жаловаться на сбои в работе мессенджеров. Наибольшее количество сообщений о проблемах с соединением поступило из Краснодарского края, Ростовской и Астраханской областей, Ставрополья и Адыгеи.

Напомним, 13 августа Роскомнадзор ограничил голосовые звонки в этих мессенджерах, объясняя это борьбой с мошенническими схемами.

В компании Telegram тогда заявили, что активно борются с вредоносным использованием платформы, а представители WhatsApp* пообещали сохранить для пользователей в России доступ к защищенному сквозным шифрованием общению. В Минцифры подчеркнули, что оба мессенджера отказываются соблюдать требования российского законодательства.

*Принадлежит компании Meta, признана в России экстремистской и запрещена