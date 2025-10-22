Роскомнадзор частично ограничил работу WhatsApp* и Telegram для борьбы с мошенниками
В ведомстве отметили, что неоднократно направляли требования о принятии мер противодействия владельцам мессенджеров, однако они были проигнорированы
22 октября 2025, 18:27, ИА Амител
Роскомнадзор ввел частичные ограничения на работу мессенджеров WhatsApp* и Telegram на территории России, сообщает РБК. Эти меры приняты для противодействия преступной деятельности, связанной с мошенничеством и вербовкой граждан.
По данным РКН, эти платформы стали основными инструментами для организации финансовых махинаций и вовлечения россиян в террористическую деятельность. В ведомстве отметили, что неоднократно направляли требования о принятии мер противодействия владельцам мессенджеров, однако они были проигнорированы.
21 октября жители южных регионов России начали массово жаловаться на сбои в работе мессенджеров. Наибольшее количество сообщений о проблемах с соединением поступило из Краснодарского края, Ростовской и Астраханской областей, Ставрополья и Адыгеи.
Напомним, 13 августа Роскомнадзор ограничил голосовые звонки в этих мессенджерах, объясняя это борьбой с мошенническими схемами.
В компании Telegram тогда заявили, что активно борются с вредоносным использованием платформы, а представители WhatsApp* пообещали сохранить для пользователей в России доступ к защищенному сквозным шифрованием общению. В Минцифры подчеркнули, что оба мессенджера отказываются соблюдать требования российского законодательства.
*Принадлежит компании Meta, признана в России экстремистской и запрещена
18:32:49 22-10-2025
По городскому телефону в Барнауле тоже граждан дурют…От имени Ростелекома и Домофон-сервиса, например…
18:59:58 22-10-2025
Гость (18:32:49 22-10-2025) По городскому телефону в Барнауле тоже граждан дурют…От имен... А мне голосом внука стандартно - попали в аварию, сбили девушку, надо денег))))))) У внука только мобильный номер, городского нет так-то))))))))))
18:34:49 22-10-2025
я вашим росам и комам заявляю, что лучше буду пользоваться электронной почтой в работе, но на ваш минцифровский выкидыш никогда и ни не за что не перейду
20:24:26 22-10-2025
Гость (18:34:49 22-10-2025) я вашим росам и комам заявляю, что лучше буду пользоваться э... А нас рать. Можешь даже голубиной почтой пользоваться и узелковым письмом. Никто не станет за тебя переживать.
20:52:31 22-10-2025
Росы и комы (20:24:26 22-10-2025) А нас рать. Можешь даже голубиной почтой пользоваться и узел... Вы за 30 серебрянников мать родную продадите
21:00:42 22-10-2025
Росы и комы (20:24:26 22-10-2025) А нас рать. Можешь даже голубиной почтой пользоваться и узел... мне даром не нать ваши переживания, просто отстаньте и все, я живу в своем мире, - в своем и нечего лезть
мне на вас начихать и растереть, ожидаю, что у вас по отношению к мне будет также
18:52:23 22-10-2025
Правду не задушишь, не убьёшь)))
18:52:37 22-10-2025
90% в бизнесе сидят на вацапе - так он самый удобный мессенджер. В максе - около 10%. Ограничения - прямой удар по экономике. В правительстве создают ситуацию , когда одна половина , которая экономикой рулит , говорит одно, а вторая эту экономику рушит. Не останемся ли мы в итоге возле разбитого корыта?
19:10:04 22-10-2025
Гость (18:52:37 22-10-2025) 90% в бизнесе сидят на вацапе - так он самый удобный мессенд... да, с весны 2020 под предлогом сезонного орви, и уже не переставали
19:02:48 22-10-2025
Грустно.
В вацапе переписка с родными, в том числе которых уже нет в живых, с 2016 года.
Жалко будет если совсем заблочат. Это ценная история.
Ладно, фотки скопировать легко. А текстовые диалоги в TXT-файлы сохранять что-ли?
19:03:04 22-10-2025
Переходим на SMS!
20:51:01 22-10-2025
Гость (19:03:04 22-10-2025) Переходим на SMS!... На аськи
19:12:42 22-10-2025
В принципе всем очевидно, что смартфоны зло и рассадник лживой информации. Счастье оно ведь совсем в другом, в суверенитете , традиционных ценностях и т.д.
А если интернет и приложения не работают, ну зачем он вам? Для удовлетворения потребностей в звонка вполне достаточно стационарных и кнопочных для шибко деловых
19:23:49 22-10-2025
Как уже не раз было озвучено, чаще всего мошенники звонили просто по телефону. Как скоро РКН предложит запретить мобильную связь в связи с мифический борьбой с мошенниками? И почему бы нам не вспомнить о пакете Яровой, на исполнение которого были потрачены сотни миллиардов рублей КАК РАЗ ЧТОБЫ БОРОТЬСЯ ЯКОБЫ СО ЗЛОУМЫШЛЕННИКАМИ!!!
19:33:58 22-10-2025
Sic semper tyrannis (19:23:49 22-10-2025) Как уже не раз было озвучено, чаще всего мошенники звонили п... Мало кто вспоминает, но одним из основных аргументов при запрете тонировки была борьба с терроризмом
20:09:37 22-10-2025
Пудрят народу мозги
20:12:21 22-10-2025
дело было не в бобине
20:13:57 22-10-2025
Гость (18:34:49 22-10-2025) я вашим росам и комам заявляю, что лучше буду пользоваться э... Целиком и полностью поддерживаю. Терпение народа - не безгранично.
21:23:27 22-10-2025
Учите азбуку Морзе-скоро телеграф будет!!!
22:06:54 22-10-2025
Александр (21:23:27 22-10-2025) Учите азбуку Морзе-скоро телеграф будет!!!... Бумажные письма будем писать, но бумага нынче дорогая и конверты не продают и почтовых ящиков нет. Срочно всё вернуть!
09:05:43 23-10-2025
Мне ограничили вацап. Я что, мошенник? Эй, надзор, а за предьяву ответишь?
11:03:30 23-10-2025
Телеграмм давно надо было запретить. А вацап че вам полюбился? Переходите на Макс
15:21:49 23-10-2025
Гость (11:03:30 23-10-2025) Телеграмм давно надо было запретить. А вацап че вам полюбилс... Макс не работает, сообщения не доходят или доходят с большой задержкой. Зачем нужна такая сырятина ?