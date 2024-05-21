В Госдуме ответили на предложение запретить женщинам носить никабы

Ранее с соответствующей инициативой выступил глава СПЧ Валерий Фадеев

21 мая 2024, 16:10, ИА Амител

Женщины в никабах / Фото: unsplash.com

Необходимо всесторонне обсудить предложение запретить женщинам в России носить никабы, написал депутат Госдумы Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

Ранее с соответствующим предложением выступил глава СПЧ (Совет по правам человека при президенте России) Валерий Фадеев.

Нилов указал, что для граждан, исповедующих ислам, вопрос ношения никаба – это тема религиозная, очень чувствительная и деликатная.

"Считаю, что надо все внимательно изучить и вести данный диалог с представителями религиозных конфессий, чтобы принять сбалансированное решение", – подчеркнул парламентарий.

Он напомнил, что в 2013 году вопрос ношения религиозной одежды в школах Ставропольского края вызвал резонанс, после чего были приняты законы и образовательным учреждениям дали право устанавливать свою форму.