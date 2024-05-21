В Госдуме ответили на предложение запретить женщинам носить никабы
Ранее с соответствующей инициативой выступил глава СПЧ Валерий Фадеев
21 мая 2024, 16:10, ИА Амител
Необходимо всесторонне обсудить предложение запретить женщинам в России носить никабы, написал депутат Госдумы Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.
Ранее с соответствующим предложением выступил глава СПЧ (Совет по правам человека при президенте России) Валерий Фадеев.
Нилов указал, что для граждан, исповедующих ислам, вопрос ношения никаба – это тема религиозная, очень чувствительная и деликатная.
"Считаю, что надо все внимательно изучить и вести данный диалог с представителями религиозных конфессий, чтобы принять сбалансированное решение", – подчеркнул парламентарий.
Он напомнил, что в 2013 году вопрос ношения религиозной одежды в школах Ставропольского края вызвал резонанс, после чего были приняты законы и образовательным учреждениям дали право устанавливать свою форму.
16:28:29 21-05-2024
У них в кишлаке, девушка приезжая, может себе позволить короткую юбку или декольте ??? Однозначно нет. Почему им всё у нас позволено ???
10:48:55 22-05-2024
Гость (16:28:29 21-05-2024) У них в кишлаке, девушка приезжая, может себе позволить кор... так не опускайтесь до средневекового менталитета "кишлака" и не отвечайте тем же уровнем агрессии на, не совсем похожий на ваш, вид одежды, как они. Иначе чем вы лучше? У нас "светское" многонациональное государство и мы цивилизованный и прогрессивный народ и опускаться до уровня "дикаря", как то унизительно...
11:44:49 23-05-2024
Гость (16:28:29 21-05-2024) У них в кишлаке, девушка приезжая, может себе позволить кор...
Может
16:33:21 21-05-2024
Не нравится - чемодан вокзал домой.
Нефиг тут эти тряпки носить.
11:45:24 23-05-2024
Гость (16:33:21 21-05-2024) Не нравится - чемодан вокзал домой.Нефиг тут эти тряпки ... А вам прям эти тряпки жить мешают?
19:55:31 21-05-2024
Другое государство, так изволь соответствующую одежду носить.
На Родину свою и хоть мойтесь в своих одеждах, хоть спите. Там они хозяева.
23:50:32 21-05-2024
гость (19:55:31 21-05-2024) Другое государство, так изволь соответствующую одежду носить... Как это - "другое государство"?!
🤣
09:30:33 22-05-2024
Однозначно запретить. Дома пусть ходит в своей тряпке на морде.
11:36:14 23-05-2024
девочек с детства воспитывают, что надо это носить и без него они чувствуют себя голыми, примерно так если бы вы пришли на работу в купальнике топлес, жалко их конечно
12:05:46 23-05-2024
Да бросьте! Молодежь - она и в Африке молодежь! В основном носят такие наряды, чтобы выпендриться, привлечь внимание. У нас же ходят девчонки в платках, штанишках из-под платья, явно чтобы на них больше смотрели парни. А так во всём шарят, как и другие, интернетом все пользуются. С другой стороны, если лень мыть голову и ухаживать за собой - то есть практический смысл. Я лично не верю в особую религиозность наряженных, это моё мнение. Вера - она у человека в душе, а не в накидке.