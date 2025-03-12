В Госдуме предложили надбавки к выплатам для супермногодетных семей

Чтобы качественно улучшить их условия жизни

12 марта 2025, 13:26, ИА Амител

Много детей / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Надбавку к выплатам для семей, где больше десяти детей, предложил установить депутат Госдумы Сергей Гаврилов, сообщает РИА Новости.

"Большие многодетные семьи сталкиваются с затратами, которые выходят за рамки типичных бюджетов. Речь идет не только о расходах на питание и одежду, но и о необходимости расширения жилплощади, увеличенных коммунальных платежах, транспортных расходах и образовательных потребностях", – подчеркнул Гаврилов.

Депутат указал, что таких семей в стране немного, поэтому надбавка не создаст существенной нагрузки на бюджет.

Гаврилов отметил, что сейчас средняя выплата на ребенка в многодетной семье составляет 12,5 тыс. рублей. А для супермногодетных размер надбавки может определяться, к примеру, через повышающий коэффициент 1,3, применяемый к общей сумме выплат на семью.

"Это даст возможность не только поддержать большие многодетные семьи, но и создать в целом более устойчивую систему финансирования семей с детьми", – считает парламентарий.

Ранее в многодетной семье из Алтайского края родился 14-й ребенок. Министр соцзащиты региона поздравила супругов с пополнением и пожелала малышу крепкого здоровья.