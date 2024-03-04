В Госдуме предложили платить пенсию в два прожиточных минимума за стаж от 30 лет
Устанавливать конкретные правила осуществления соцдоплаты и порядок пересмотра ее размера будет Минтруд РФ
04 марта 2024, 09:00, ИА Амител
Группа депутатов от ЛДПР предложила ввести механизм доплаты к пенсии до двукратной величины прожиточного минимума в целом по стране за стаж от 30 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст законопроекта, который направили на заключение в правительство.
"Люди серебряного возраста, которые 30 лет трудились на благо нашей страны, имеют полное право на заслуженный отдых в старости. Важно обеспечить им эту возможность. Гарантия повышенной пенсии в размере двойной величины прожиточного минимума сделает их жизнь более комфортной, качественной", – отметил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.По мнению авторов документа, устанавливать конкретные правила осуществления соцдоплаты и порядок пересмотра ее размера будет Минтруд РФ. Для примера: величина прожиточного минимума для пенсионеров в целом по РФ установлена на 2024 год в размере 13 290 рублей. Таким образом, двукратная величина составит в 2024 году более 26 тыс. рублей.
09:02:54 04-03-2024
остановитесь!)))
11:28:27 04-03-2024
в 90-е годы предпрятия стояли, не работали, зарплату платили натуральными продуктами, если платиди, а то и просто не платили (не платили ГОДАМИ!!!!!!), предприятия закрывались, отчислений в пенсионный фонд не производились. Так где взять эти 30 лет стажа? Стабильно все было только в силовых структурах, там и стаж большой,
09:11:46 04-03-2024
Пенсия – такая же пирамида, как и МММ
09:15:08 04-03-2024
Чего бы ещё народу такого наобещать????
09:21:03 04-03-2024
Гость (09:15:08 04-03-2024) Чего бы ещё народу такого наобещать???? ... Все переезжают жить на Мальдивы + AII))
09:43:16 04-03-2024
Гость (09:15:08 04-03-2024) Чего бы ещё народу такого наобещать???? ... вам уже и так много наобещали, а вам все мало?
09:31:36 04-03-2024
Верните надбавки работающим пенсионерам!
09:34:09 04-03-2024
Я против публикования хотелок. Сколько можно будоражить народ?. Сделайте. Народ будет благодарен. Зачем врать?
09:47:52 04-03-2024
С. Писарев (09:34:09 04-03-2024) Я против публикования хотелок. Сколько можно будоражить наро... Если народ не будоражить и не отвлекать, то он еще, чего доброго, прозревать начнет. Лениных всяких читать, на ситуацию с позиции своих интересов смотреть. Его потом пустыми словами не обмануть.
09:34:17 04-03-2024
В 90-е многие работали без оформления в трудовой книжке.Лишь бы деньги платили и было чем детей прокормить. Бардак был,не забыли?У меня более 10 лет в трудовой отсутствует,кто виноват ,что предпринимателям это было не выгодно,мы что ли? А теперь тоже копейки получаем,которые пенсией называются!И за детей нам никто не платил,тянули как могли,да что говорить -выживали. А теперь мы тоже никому уже не нужны ,больные и старые...
09:53:25 04-03-2024
Гость (09:34:17 04-03-2024) В 90-е многие работали без оформления в трудовой книжке.Лишь... не волнуйтесь, нам тоже за детей сейчас не платят (что бы не говорили по ТВ) сами растим. Да и выплаты к нашей пенсии станут меньше ваших теперешних. Так что лодка у нас (насущные интересы) одна, а у капитала и власти (эксплуататоров) другая.
12:09:39 04-03-2024
Гость (09:53:25 04-03-2024) не волнуйтесь, нам тоже за детей сейчас не платят (что бы не... Ну да, если сейчас на детей не платят, тогда я вообще молчу... У нас и самозанятых на два порядка стало больше только из-за выплаты в размере прожиточного на ребенка, по факту там единицы работают.
10:33:30 04-03-2024
Гость (09:34:17 04-03-2024) В 90-е многие работали без оформления в трудовой книжке.Лишь... можно подумать, что сейчас по другому многие работают. тоже через одного оформлены и зп налом получают.
09:41:18 04-03-2024
ЛДПР всегда популисты. Не скупятся на обещания. Ну а что, им их не выполнять. И дёшево, и красиво получается.
10:00:39 04-03-2024
Надо здесь Станиславского включать (не верю). И в обще сейчас самое плохое время для пенсионеров. Можно многое сказать у каждого своя история. Но все мы работали и служили (на минутку не 1год),а сейчас просто нас кинули на выживание. Бессовестные,как можно так относиться к пожилым. Скажите вам много платят- кому 80 лет,а вы попробуйте протянуть на мизер до 80. Ага вот вам и ответ.Просто пенсионеры ни кому не нужны,а сейчас и вовсе.
10:05:06 04-03-2024
... Выборы скоро... Че только не придумаешь... Валежник не дали а тут деньги...
10:13:00 04-03-2024
а если у меня пенсия больше, то мне ее урежут
10:28:07 04-03-2024
гость (10:13:00 04-03-2024) а если у меня пенсия больше, то мне ее урежут
... С перерасчетом выплаченной(
10:13:08 04-03-2024
Да эта партия во главе со своим лидером вообще хоть Луну с неба может пообещать. Все же понимают, что ни их кандидату, ни какому другому ничего не светит. Вон, даже на плакатах все видно) Так, подтанцовочка.
10:31:58 04-03-2024
ЛДПР жгут без передыху перед выборами))
10:47:09 04-03-2024
А за стаж 40 лет - трехкратно!!!
11:12:05 04-03-2024
сейчас на пенсию идут люди, пережившие 90-е годы. Это десять лет безработицы для многих, а если и была работа, то - зарплата минималка. Мизерные зарплаты, такая и пенсия будет у многих. Чем люди виноваты, что во главе государства в начале 90-х оказались предатели страны?
Депутаты, придумавшие этот проект - далеки от жизни. Всех пенсионеров нужно вытаскивать из нищеты.
11:27:26 04-03-2024
Если отработал 30 лет, то двойной минимум - это на оплату лекарств и коммуналку, порадовать себя поездкой в санаторий или просто на несколько дней в отель на природе уже не получится. Поэтому, если хотим продлить жизнь нашим пенсионерам, которые лучшие свои годы провели на работе, создавая светлое будущее, полагаю надо доплачивать до 3-х минимумов, тем более, что людей, проработавших более 30 лет на благо страны не очень много. Начиная с 90-х , основная масса людей, работала без оформления, чтобы не платить налоги, поэтому и стажа более 30 лет у них не будет.
11:42:04 04-03-2024
Про пенсионный возраст тоже обещали, и что???? Не сдержал обещание, нет никому веры, это всего лишь предвыборная агония. Лишь бы на плаву барахтаться дармоедам, а на народ им наплевать!
12:17:48 04-03-2024
предвыборные предложения слуцкого и лдпр даже обсуждать всерьёз не стоит. пустое сострясание воздуха.
13:38:42 04-03-2024
Гость (12:17:48 04-03-2024) предвыборные предложения слуцкого и лдпр даже обсуждать всер... Давайте обсудим майские указы
08:52:09 05-03-2024
ДУМА никогда не примет такой закон. Даже обсуждать не будет.