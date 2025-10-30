НОВОСТИОбщество

В Госдуме предложили сделать 7 ноября выходным в честь Дня Октябрьской соцреволюции

Инициатива предусматривает внесение изменений в статью Трудового кодекса России

30 октября 2025, 14:15, ИА Амител

Красный день календаря / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Красный день календаря / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Депутаты Госдумы во главе с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым предложили объявить 7 ноября официальным выходным днем в честь Дня Октябрьской социалистической революции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на копию законопроекта.

Инициатива предусматривает внесение изменений в статью Трудового кодекса РФ, устанавливающую перечень нерабочих праздничных дней.

Авторы законопроекта считают, что возвращение 7 ноября в календарь государственных праздников повысит историческую осведомленность россиян о событиях XX века и укрепит общественную сплоченность.

«Законопроект направлен на восстановление исторической справедливости и поможет сохранить память о ключевых событиях XX века, включая парад 7 ноября 1941 года, который стал уникальным событием в мировой истории и переломным моментом в ходе Битвы за Москву, приблизив победу советского народа в Великой Отечественной войне», – заявил Зюганов.

Он также напомнил, что в Белоруссии 7 ноября уже является официальным выходным днем.

Ранее правительство утвердило окончательный график рабочих и выходных дней на 2026 год. Документ, подготовленный Минтрудом и представленный еще в июле, принят без изменений.

Бокал / Изображение сгенерировано ИИ Kandinsky / amic.ru

Это право человека. Власти Алтая поспорили о полном запрете продажи алкоголя в выходные

Глава Республики Алтай отметил, что меры должны быть соразмерными, а не избыточными
НОВОСТИОбщество

Россия выходные

Комментарии 21

Avatar Picture
Гость

14:20:06 30-10-2025

Полностью согласна. 4 ноября - вообще ни о чём.

  -20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:33:11 30-10-2025

Гость (14:20:06 30-10-2025) Полностью согласна. 4 ноября - вообще ни о чём.... 7 ноября тоже ни о чем, но еще один выходной поддерживаю😄

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:25:53 30-10-2025

Не прошло и 20 лет. Хи-хи...

  -73 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:35:46 30-10-2025

Ага, капиталисты не сделают этот день праздником.

  -31 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:17:11 31-10-2025

Гость (14:35:46 30-10-2025) Ага, капиталисты не сделают этот день праздником. ... ОХ как же буржуины её бояться. Всего лишь день октябрьской революции!

  -30 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:21:32 30-10-2025

Посмотрел первые серии на канале РТР про историю революционного движения в РОССИИ. Большего разочарования не испытывал.!. В.И. Ульянов это же оказывается вовсе и не личность , а обыкновенный преступник , бандит. Теперь понятно почему эти люди брали себе псевдонимы( клички). И потомки этих людей .взявшие себе их принципы, теперь не в подполье и требуют вернуть "кровавый" праздник.!?

  30 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:42:42 30-10-2025

Гость (15:21:32 30-10-2025) Посмотрел первые серии на канале РТР про историю революцион... Вы не любите пролетариат!

  -33 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:24:18 30-10-2025

Гость (15:21:32 30-10-2025) Посмотрел первые серии на канале РТР про историю революцион... Историю учить надо и книги читать, а не заказные фильмы по телевизору смотреть!

  -23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

11:46:32 31-10-2025

Гость (15:21:32 30-10-2025) Посмотрел первые серии на канале РТР про историю революцион... Фильм на чьи денежки.. просто раздавать глупо! Думайте, включайте..

  -20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:38:03 30-10-2025

Да здравствует Великая Октябрьская Социалистическая Революция!
Кровопийц - в зиндан! Незаконно нажитое - забрать и поделить между нуждающимися! За коррупцию - каторга! Коммунистов - к ответу за развал СССР и так же в зиндан!

  -109 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:34:29 30-10-2025

Гость (15:38:03 30-10-2025) Да здравствует Великая Октябрьская Социалистическая Революци... Коммунисты-то тут при чем? Те, кто развалил страну давно в ЕР. Вот их и надо к ответу привлекать.

  -32 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:51:35 30-10-2025

Во Франции до сих пор празднуют день Французской революции! А у нас пытались 20 лет стереть этот великий праздник!

  -23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:49:55 30-10-2025

Гость (15:51:35 30-10-2025) Во Франции до сих пор празднуют день Французской революции! ... В Республике Беларусь 7 ноября отмечают День Октябрьской революции как общереспубликанский праздник, дань уважения к истории. К этом дню в Беларуси принято делиться конкретными результатами своего труда и делать подарки, открывая новые созданные, реконструированные общественные объекты - школы, больницы, парки. В 2025 году выходной день 7 ноября выпадает на пятницу, таким образом, в Республике будет три дня отдыха - с 7 по 9 ноября.

  -28 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:31:47 30-10-2025

Давно пора, а чтобы не нарушать отчетность 4 ноября модно сделать рабочим днем.

  -37 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:35:20 30-10-2025

Верните нас наш священный праздник

  -30 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:40:59 30-10-2025

Это наша история и надо её чтить и помнить! Действительно, Франция считает свою Революцию великой, не меняет гимн и флаг, поднятый в 1792 году над Бастилией. Сколько достижений было при Советской власти! Которыми пользуемся до сих пор. Ещё имя Сталина надо реабилитировать. А хорошо бы воскресить:-)

  -34 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Валентина

17:45:23 30-10-2025

Ни в коем случае!
Дьявольщина, развратившая и погубившая русский народ, заполонившая русские территории звероподобными народами Азии, разрушившая законы нравственности и морали в нашей стране, не признающая Высшие Правовые Законы человеческой жизни и навязывающая всем верховенство преступления над Законом и Правом, хочет устроить себе праздник в честь этого? Это недопустимо!
Никто вас не поддерживает, одни мигранты (именно для вашей поддержки вы и заполонили ими нашу страну) и те, кто опустился до вашего звероподобного уровня.
Это шаг к войне.

  30 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:00:05 30-10-2025

Валентина (17:45:23 30-10-2025) Ни в коем случае! Дьявольщина, развратившая и погубивша... Дядюшка Мокус, а можно я кину в нее грязью? (с)

  -79 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:40:56 30-10-2025

Валентина (17:45:23 30-10-2025) Ни в коем случае! Дьявольщина, развратившая и погубивша... Да ты ведьма! (с)

  -86 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:28:08 31-10-2025

Валентина (17:45:23 30-10-2025) Ни в коем случае! Дьявольщина, развратившая и погубивша... Таблетки примите.

  -75 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:47:25 31-10-2025

Как либерастов корежит-то! Накидали минусов кастрюлеголовые!

  -64 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров