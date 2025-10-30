В Госдуме предложили сделать 7 ноября выходным в честь Дня Октябрьской соцреволюции

Инициатива предусматривает внесение изменений в статью Трудового кодекса России

30 октября 2025, 14:15, ИА Амител

Красный день календаря / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Депутаты Госдумы во главе с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым предложили объявить 7 ноября официальным выходным днем в честь Дня Октябрьской социалистической революции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на копию законопроекта.

Инициатива предусматривает внесение изменений в статью Трудового кодекса РФ, устанавливающую перечень нерабочих праздничных дней.

Авторы законопроекта считают, что возвращение 7 ноября в календарь государственных праздников повысит историческую осведомленность россиян о событиях XX века и укрепит общественную сплоченность.

«Законопроект направлен на восстановление исторической справедливости и поможет сохранить память о ключевых событиях XX века, включая парад 7 ноября 1941 года, который стал уникальным событием в мировой истории и переломным моментом в ходе Битвы за Москву, приблизив победу советского народа в Великой Отечественной войне», – заявил Зюганов.

Он также напомнил, что в Белоруссии 7 ноября уже является официальным выходным днем.

Ранее правительство утвердило окончательный график рабочих и выходных дней на 2026 год. Документ, подготовленный Минтрудом и представленный еще в июле, принят без изменений.