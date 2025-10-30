В Госдуме предложили сделать 7 ноября выходным в честь Дня Октябрьской соцреволюции
30 октября 2025, 14:15, ИА Амител
Депутаты Госдумы во главе с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым предложили объявить 7 ноября официальным выходным днем в честь Дня Октябрьской социалистической революции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на копию законопроекта.
Инициатива предусматривает внесение изменений в статью Трудового кодекса РФ, устанавливающую перечень нерабочих праздничных дней.
Авторы законопроекта считают, что возвращение 7 ноября в календарь государственных праздников повысит историческую осведомленность россиян о событиях XX века и укрепит общественную сплоченность.
«Законопроект направлен на восстановление исторической справедливости и поможет сохранить память о ключевых событиях XX века, включая парад 7 ноября 1941 года, который стал уникальным событием в мировой истории и переломным моментом в ходе Битвы за Москву, приблизив победу советского народа в Великой Отечественной войне», – заявил Зюганов.
Он также напомнил, что в Белоруссии 7 ноября уже является официальным выходным днем.
Ранее правительство утвердило окончательный график рабочих и выходных дней на 2026 год. Документ, подготовленный Минтрудом и представленный еще в июле, принят без изменений.
14:20:06 30-10-2025
Полностью согласна. 4 ноября - вообще ни о чём.
15:33:11 30-10-2025
Гость (14:20:06 30-10-2025) Полностью согласна. 4 ноября - вообще ни о чём.... 7 ноября тоже ни о чем, но еще один выходной поддерживаю😄
14:25:53 30-10-2025
Не прошло и 20 лет. Хи-хи...
14:35:46 30-10-2025
Ага, капиталисты не сделают этот день праздником.
10:17:11 31-10-2025
Гость (14:35:46 30-10-2025) Ага, капиталисты не сделают этот день праздником. ... ОХ как же буржуины её бояться. Всего лишь день октябрьской революции!
15:21:32 30-10-2025
Посмотрел первые серии на канале РТР про историю революционного движения в РОССИИ. Большего разочарования не испытывал.!. В.И. Ульянов это же оказывается вовсе и не личность , а обыкновенный преступник , бандит. Теперь понятно почему эти люди брали себе псевдонимы( клички). И потомки этих людей .взявшие себе их принципы, теперь не в подполье и требуют вернуть "кровавый" праздник.!?
15:42:42 30-10-2025
Гость (15:21:32 30-10-2025) Посмотрел первые серии на канале РТР про историю революцион... Вы не любите пролетариат!
17:24:18 30-10-2025
Гость (15:21:32 30-10-2025) Посмотрел первые серии на канале РТР про историю революцион... Историю учить надо и книги читать, а не заказные фильмы по телевизору смотреть!
11:46:32 31-10-2025
Гость (15:21:32 30-10-2025) Посмотрел первые серии на канале РТР про историю революцион... Фильм на чьи денежки.. просто раздавать глупо! Думайте, включайте..
15:38:03 30-10-2025
Да здравствует Великая Октябрьская Социалистическая Революция!
Кровопийц - в зиндан! Незаконно нажитое - забрать и поделить между нуждающимися! За коррупцию - каторга! Коммунистов - к ответу за развал СССР и так же в зиндан!
16:34:29 30-10-2025
Гость (15:38:03 30-10-2025) Да здравствует Великая Октябрьская Социалистическая Революци... Коммунисты-то тут при чем? Те, кто развалил страну давно в ЕР. Вот их и надо к ответу привлекать.
15:51:35 30-10-2025
Во Франции до сих пор празднуют день Французской революции! А у нас пытались 20 лет стереть этот великий праздник!
16:49:55 30-10-2025
Гость (15:51:35 30-10-2025) Во Франции до сих пор празднуют день Французской революции! ... В Республике Беларусь 7 ноября отмечают День Октябрьской революции как общереспубликанский праздник, дань уважения к истории. К этом дню в Беларуси принято делиться конкретными результатами своего труда и делать подарки, открывая новые созданные, реконструированные общественные объекты - школы, больницы, парки. В 2025 году выходной день 7 ноября выпадает на пятницу, таким образом, в Республике будет три дня отдыха - с 7 по 9 ноября.
16:31:47 30-10-2025
Давно пора, а чтобы не нарушать отчетность 4 ноября модно сделать рабочим днем.
17:35:20 30-10-2025
Верните нас наш священный праздник
17:40:59 30-10-2025
Это наша история и надо её чтить и помнить! Действительно, Франция считает свою Революцию великой, не меняет гимн и флаг, поднятый в 1792 году над Бастилией. Сколько достижений было при Советской власти! Которыми пользуемся до сих пор. Ещё имя Сталина надо реабилитировать. А хорошо бы воскресить:-)
17:45:23 30-10-2025
Ни в коем случае!
Дьявольщина, развратившая и погубившая русский народ, заполонившая русские территории звероподобными народами Азии, разрушившая законы нравственности и морали в нашей стране, не признающая Высшие Правовые Законы человеческой жизни и навязывающая всем верховенство преступления над Законом и Правом, хочет устроить себе праздник в честь этого? Это недопустимо!
Никто вас не поддерживает, одни мигранты (именно для вашей поддержки вы и заполонили ими нашу страну) и те, кто опустился до вашего звероподобного уровня.
Это шаг к войне.
19:00:05 30-10-2025
Валентина (17:45:23 30-10-2025) Ни в коем случае! Дьявольщина, развратившая и погубивша... Дядюшка Мокус, а можно я кину в нее грязью? (с)
20:40:56 30-10-2025
Валентина (17:45:23 30-10-2025) Ни в коем случае! Дьявольщина, развратившая и погубивша... Да ты ведьма! (с)
12:28:08 31-10-2025
Валентина (17:45:23 30-10-2025) Ни в коем случае! Дьявольщина, развратившая и погубивша... Таблетки примите.
08:47:25 31-10-2025
Как либерастов корежит-то! Накидали минусов кастрюлеголовые!