В 2026 году у россиян будет 118 выходных и праздничных дней
Больше всего отдыхать придется в январе
20 октября 2025, 09:45, ИА Амител
Правительство утвердило окончательный график рабочих и выходных дней на 2026 год. Документ, подготовленный Минтрудом и представленный еще в июле, принят без изменений.
Согласно постановлению, россиян ждут переносы выходных: с субботы, 3 января, – на пятницу, 9 января, и с воскресенья, 4 января, – на четверг, 31 декабря 2025 года.
Благодаря этим переносам новогодние каникулы продлятся с 1 по 11 января 2026 года, а с учетом последнего дня 2025-го непрерывный отдых составит целых 12 дней.
Кроме того, в течение года граждан ждут еще несколько длинных уикендов:
- 21–23 февраля – в честь Дня защитника Отечества;
- 7–9 марта – в связи с Международным женским днем;
- 1–3 мая – Праздник Весны и Труда;
- 9–11 мая – День Победы;
- 12–14 июня – День России.
Отдельный выходной выпадет на 4 ноября, День народного единства, который в 2026 году придется на среду.
Я почему-то насчитал только 15 выходных (вместе с январскими).
(Не являюсь инагентом и прочим сочувствующим, патриот и просто люблю свою родину)
12:30:18 20-10-2025
Алтай (11:20:23 20-10-2025) Я почему-то насчитал только 15 выходных (вместе с январскими... Все что синим, тоже нужно считать-это выходные, а вот то, что Вы посчитали-это праздничные дни