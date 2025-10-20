В 2026 году у россиян будет 118 выходных и праздничных дней

Больше всего отдыхать придется в январе

20 октября 2025, 09:45, ИА Амител

Правительство утвердило окончательный график рабочих и выходных дней на 2026 год. Документ, подготовленный Минтрудом и представленный еще в июле, принят без изменений.

Согласно постановлению, россиян ждут переносы выходных: с субботы, 3 января, – на пятницу, 9 января, и с воскресенья, 4 января, – на четверг, 31 декабря 2025 года.

Благодаря этим переносам новогодние каникулы продлятся с 1 по 11 января 2026 года, а с учетом последнего дня 2025-го непрерывный отдых составит целых 12 дней.

Кроме того, в течение года граждан ждут еще несколько длинных уикендов:

21–23 февраля – в честь Дня защитника Отечества;

7–9 марта – в связи с Международным женским днем;

1–3 мая – Праздник Весны и Труда;

9–11 мая – День Победы;

12–14 июня – День России.

Отдельный выходной выпадет на 4 ноября, День народного единства, который в 2026 году придется на среду.