В Госдуме предложили сделать банковские переводы между родственниками без комиссии

30 ноября 2025, 13:00, ИА Амител

Банковские карты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Госдуме предложили освободить россиян от комиссий за банковские переводы между близкими родственниками. Соответствующая инициатива вице-спикера Бориса Чернышова направлена главе Центробанка Эльвире Набиуллиной, пишет РИА Новости.

Согласно предложению, для получения возможности бесплатно переводить деньги родственникам необходимо будет предоставить в банк подтверждающий документ – свидетельство о рождении или браке.

«Предлагаемая инициатива будет способствовать не только прямой экономии средств российских семей, но и станет существенным вкладом в повышение финансовой грамотности и дальнейшее развитие безналичной платежной инфраструктуры в России», – подчеркнул парламентарий.

Мера призвана снизить финансовую нагрузку на семьи и стимулировать развитие безналичных расчетов между родственниками.

Ранее сообщалось, что российские банки с 2026 года резко поднимут комиссии на переводы и обслуживание своих карт.