В Госдуме предложили сделать банковские переводы между родственниками без комиссии

Для подтверждения родства потребуется предоставить свидетельство о рождении или браке

30 ноября 2025, 13:00, ИА Амител

Банковские карты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Банковские карты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Госдуме предложили освободить россиян от комиссий за банковские переводы между близкими родственниками. Соответствующая инициатива вице-спикера Бориса Чернышова направлена главе Центробанка Эльвире Набиуллиной, пишет РИА Новости.

Согласно предложению, для получения возможности бесплатно переводить деньги родственникам необходимо будет предоставить в банк подтверждающий документ – свидетельство о рождении или браке.

«Предлагаемая инициатива будет способствовать не только прямой экономии средств российских семей, но и станет существенным вкладом в повышение финансовой грамотности и дальнейшее развитие безналичной платежной инфраструктуры в России», – подчеркнул парламентарий.

Мера призвана снизить финансовую нагрузку на семьи и стимулировать развитие безналичных расчетов между родственниками.

Ранее сообщалось, что российские банки с 2026 года резко поднимут комиссии на переводы и обслуживание своих карт. 

Комментарии

Avatar Picture
гость

14:19:47 30-11-2025

А племянники, дети моего родного брата, это родственники? С ними как?

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:24:47 30-11-2025

гость (14:19:47 30-11-2025) А племянники, дети моего родного брата, это родственники? С ... На кол.

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:13:20 30-11-2025

очень хорошая инициатива. а то когда живешь зимой с детьми на Бали или в Тае, то переводы в мес значительные от мужа. по 500 000 / мес.

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

20:23:04 30-11-2025

Карточками обменялись и всего дел-то.
Нет же ответственности за передачу карт.

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:33:34 30-11-2025

А как родство с сыном доказать? В паспорт уже не вписан. А внуки? Тут и фамилии могут быть другие.

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:55:11 30-11-2025

Гость (21:33:34 30-11-2025) А как родство с сыном доказать? В паспорт уже не вписан. А в... Свидетельством о рождении и тестом ДНК)

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
Андрюха

20:13:03 01-12-2025

В чём проблема, которую раздувают здесь? Достаточно иметь карточки одного банка, и внутрибанковские переводы будут проходить без комиссий любому родственнику, знакомому, любовнице, внебрачным детям, сожителю, и просто бабушке.

  Нравится
Ответить
