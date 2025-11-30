В Госдуме предложили сделать банковские переводы между родственниками без комиссии
Для подтверждения родства потребуется предоставить свидетельство о рождении или браке
30 ноября 2025, 13:00, ИА Амител
В Госдуме предложили освободить россиян от комиссий за банковские переводы между близкими родственниками. Соответствующая инициатива вице-спикера Бориса Чернышова направлена главе Центробанка Эльвире Набиуллиной, пишет РИА Новости.
Согласно предложению, для получения возможности бесплатно переводить деньги родственникам необходимо будет предоставить в банк подтверждающий документ – свидетельство о рождении или браке.
«Предлагаемая инициатива будет способствовать не только прямой экономии средств российских семей, но и станет существенным вкладом в повышение финансовой грамотности и дальнейшее развитие безналичной платежной инфраструктуры в России», – подчеркнул парламентарий.
Мера призвана снизить финансовую нагрузку на семьи и стимулировать развитие безналичных расчетов между родственниками.
Ранее сообщалось, что российские банки с 2026 года резко поднимут комиссии на переводы и обслуживание своих карт.
14:19:47 30-11-2025
А племянники, дети моего родного брата, это родственники? С ними как?
15:24:47 30-11-2025
гость (14:19:47 30-11-2025) А племянники, дети моего родного брата, это родственники? С ... На кол.
18:13:20 30-11-2025
очень хорошая инициатива. а то когда живешь зимой с детьми на Бали или в Тае, то переводы в мес значительные от мужа. по 500 000 / мес.
20:23:04 30-11-2025
Карточками обменялись и всего дел-то.
Нет же ответственности за передачу карт.
21:33:34 30-11-2025
А как родство с сыном доказать? В паспорт уже не вписан. А внуки? Тут и фамилии могут быть другие.
21:55:11 30-11-2025
Гость (21:33:34 30-11-2025) А как родство с сыном доказать? В паспорт уже не вписан. А в... Свидетельством о рождении и тестом ДНК)
20:13:03 01-12-2025
В чём проблема, которую раздувают здесь? Достаточно иметь карточки одного банка, и внутрибанковские переводы будут проходить без комиссий любому родственнику, знакомому, любовнице, внебрачным детям, сожителю, и просто бабушке.