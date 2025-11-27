Российские банки с 2026 года резко поднимут комиссии на переводы и обслуживание своих карт
Финансовые организации будут вынуждены пересмотреть тарифы
27 ноября 2025, 15:48, ИА Амител
В российских банках с января заметно вырастут комиссии на переводы и обслуживание – все эти операции впервые начнут облагаться НДС по ставке 22%, пишет Telegram-канал "Топор. Экономика".
На данный момент расчеты по банковским картам полностью освобождены от налога, такая льгота действует почти двадцать лет, с 2006 года. Теперь под новый налог попадают не только межбанковские комиссии, но и эквайринг, и процессинг, что может ударить по бизнесу и привести к росту цен.
Финансовые организации, по оценкам экспертов, будут вынуждены пересматривать свои тарифы: вероятнее всего, сократятся программы кешбэков и других бонусов. При этом в Минфине утверждают, что значительного подорожания услуг не ожидают.
По расчетам ведомства, введение НДС на банковские операции должно принести бюджету около 30 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что Банк России 24 октября 2025 года снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта – до 16,5% годовых. Несмотря на это смягчение, регулятор сохраняет жесткую денежно-кредитную политику для борьбы с инфляцией, которая в октябре составила 8,2%.
В общем переходим на нал!
18:48:23 27-11-2025
Гость (15:55:15 27-11-2025) В общем переходим на нал!... Для этого надо банк убедить его выдать без комиссии и блокировок.
16:03:46 27-11-2025
Возвращаемся обратно к наличке? Норм.
16:14:41 27-11-2025
Я за нал
16:33:59 27-11-2025
А как же обслуживание бесплатно НАВСЕГДА?
16:52:42 27-11-2025
-Специалисты говорят, что жизнь стала лучше.
-Да но люди говорят, что стало хуже.
-Да но люди не специалисты.
17:14:51 27-11-2025
Набиуллина поясняла, что не облагали налогом банки, чтобы приучили население к безналу; кредитные учреждения за все годы на этом заработали бешенные бабки (мой пересказ слов Э.С.Н), теперь вполне можно брать НДС. Похоже, она думает, что банки будут платить, а не клиенты)))))
19:51:40 27-11-2025
Зато Греф и иже с ним пытаются запретить пользоваться картами Озон и Валдбериз . Там все переводы без комиссии банка происходят. Конечно,это очень очень им не нравится
00:41:38 28-11-2025
возвращаемся к наличке
13:05:56 28-11-2025
а (00:41:38 28-11-2025) возвращаемся к наличке... В самом деле, почему бы и нет?