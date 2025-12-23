В Госдуме предложили ввести льготы за долгий трудовой стаж
Право на звание "Ветеран трудовой деятельности" получат мужчины с трудовым стажем не менее 40 лет и женщины со стажем от 35 лет
23 декабря 2025, 14:15, ИА Амител
Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесли законопроект о создании в России новой почетной категории – "Ветеран трудовой деятельности". Ключевое отличие от существующего звания "Ветеран труда" – для получения статуса потребуется только длительный трудовой стаж, без обязательного наличия государственных или ведомственных наград, пишет РИА Новости.
Согласно инициативе, право на звание получат мужчины с трудовым (страховым) стажем не менее 40 лет и женщины со стажем от 35 лет. Это позволит поддержать граждан, которые десятилетиями добросовестно работали, но не были отмечены наградами.
«Задача государства – дать им возможность почувствовать, что их труд не остался незамеченным», – заявил Слуцкий.
Звание планируется подкрепить существенным пакетом социальных льгот. В него предлагают включить:
-
50%-ю компенсацию расходов на жилищно-коммунальные услуги;
-
бесплатное обеспечение протезами (кроме зубных) и протезно-ортопедическими изделиями;
-
сохранение права на медицинское обслуживание в поликлиниках, к которым гражданин был прикреплен в период работы;
-
преимущественное право на вступление в жилищные, гаражные кооперативы и на приобретение земельных участков;
-
внеочередной прием в организациях социального обслуживания;
-
первоочередную установку квартирного телефона.
Порядок и условия присвоения звания будет определять правительство РФ. В настоящее время федеральное звание "Ветеран труда" требует не только стажа, но и наличия наград, что оставляет без поддержки многих граждан.
14:22:32 23-12-2025
Может проще - адекватный расчет пенсии? Растёт стаж, растёт пенсия..!
14:25:39 23-12-2025
Гость (14:22:32 23-12-2025) Может проще - адекватный расчет пенсии? Растёт стаж, растёт ... И чтобы невыбранная пенсия переходила детям и внукам. Вот...но не распространялась на президентов и депуттаов )))
14:30:45 23-12-2025
"первоочередную установку квартирного телефона" )))
14:35:41 23-12-2025
Гость (14:22:32 23-12-2025) Может проще - адекватный расчет пенсии? Растёт стаж, растёт ... Почётной грамоты хватит.
14:41:30 23-12-2025
Какой в этом смысл, если до пенсии теперь не дожить? Особенно мужикам, у которых средняя продолжительность жизни на 10 лет ниже возраста выхода на пенсию. Только если погонникам, так у них итак все эти льготы есть. Предвыборный лохотрон, а кому он нужен?
15:02:01 23-12-2025
Ой ну не смешите меня товарищ слуцкий ..льготы по протезироанию сняли уже их нет у кого ветеранство с 2020 года. Земельный участок...говорите ..после такого стажа уже надо " другой " земельный участок бронировать..не хочу перечислять дальше
17:06:13 23-12-2025
Гость (15:02:01 23-12-2025) Ой ну не смешите меня товарищ слуцкий ..льготы по протезироа... он имел в виду участок земли на кладбище.
16:28:31 23-12-2025
Предложите поездку (просто поездку) по стране в любой уголок.. после надбавки за ЖКХ ещё надо уложиться..
16:40:49 23-12-2025
Очень нужное предложение, только ЕР зарубит однозначно!
18:38:31 23-12-2025
... И бесплатную путевку, в Сибирь!... Какие очереди в кооператив, какой домашний телефон, статья 40- летней давности?
22:50:21 23-12-2025
Так звание "Ветеран труда" дают и без наград(при выработке стажа),с госнаградами его можно получить на 5 лет раньше. Какую то туфту предложил.
02:14:01 24-12-2025
А как же льготный проезд на пригородном и городском транспорте?
13:30:49 24-12-2025
Наталья (22:50:21 23-12-2025) Так звание "Ветеран труда" дают и без наград(при выработке с... Это где такое дают?
13:35:40 24-12-2025
Наталья (22:50:21 23-12-2025) Так звание "Ветеран труда" дают и без наград(при выработке с... У меня 43года стаж и ничего не дают...
13:43:00 24-12-2025
Гость (13:35:40 24-12-2025) У меня 43года стаж и ничего не дают...... за 43 года можно было взять и закрыть с пяток ипотек, наскрести кучу акций Ростелекома, да мало ли что!
и щяс кататься по миру.
но, ясное дело, если задумываться о будущем и не надеяться на коммунимз грядущий неизбежно
14:13:20 24-12-2025
Musik (13:43:00 24-12-2025) за 43 года можно было взять и закрыть с пяток ипотек, наскре... Мусик, деточка, 43 года тому назад ипотек не было, это придумали современные российские банковские буржуины под огромные проценты, каких в мире нет. Этим самым создав Крепостное право, которое в России было отменено 19 февраля (3 марта по новому стилю) 1861 года.
08:29:02 25-12-2025
Musik (13:43:00 24-12-2025) за 43 года можно было взять и закрыть с пяток ипотек, наскре... Откуда ты такой провокатор взялся?Смотрю ,чего бы не писали,ты тут как тут.И всегда против общего мнения.Наверно по долгу службы,возражаешь экстремистам?За серебреники.
13:59:23 24-12-2025
"Порядок и условия присвоения звания будет определять правительство РФ. В настоящее время федеральное звание "Ветеран труда" требует не только стажа, но и наличия наград, что оставляет без поддержки многих граждан." === Коню понятно, что медалей на всех не хватает, получают медали только приближённо - избранные, льстецы и так далее по списку другой марали. Жена получала ветеранские, но как только стала инвалидом, то ЕДВ позорно отобрали.
16:53:18 25-12-2025
В прошлом году я вышла на пенсию, стаж более 35 лет, у меня нет никаких льгот, в нашем красноярском крае их просто отменили за 2 года до моей пенсии. Раньше за этот стаж давали ветерана труда красноярского края и были льготы по квартплате, еще какие то, точно не помню. Мне дали только транспортную карту на проезд в крае на автобусах и перечисляют на нее 217 руб, а пополнять эту карту надо на 500 р, короче я ее забросила и не пользуюсь. Вот такая забота государства о пенсионерах за трудовой стаж. И если сейчас примут такое решение депутаты для будущих пенсионеров, то мы то все равно останемся в пролете....