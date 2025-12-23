В Госдуме предложили ввести льготы за долгий трудовой стаж

Право на звание "Ветеран трудовой деятельности" получат мужчины с трудовым стажем не менее 40 лет и женщины со стажем от 35 лет

23 декабря 2025, 14:15, ИА Амител

Пенсионер на работе / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесли законопроект о создании в России новой почетной категории – "Ветеран трудовой деятельности". Ключевое отличие от существующего звания "Ветеран труда" – для получения статуса потребуется только длительный трудовой стаж, без обязательного наличия государственных или ведомственных наград, пишет РИА Новости.

Согласно инициативе, право на звание получат мужчины с трудовым (страховым) стажем не менее 40 лет и женщины со стажем от 35 лет. Это позволит поддержать граждан, которые десятилетиями добросовестно работали, но не были отмечены наградами.

«Задача государства – дать им возможность почувствовать, что их труд не остался незамеченным», – заявил Слуцкий.

Звание планируется подкрепить существенным пакетом социальных льгот. В него предлагают включить:

50%-ю компенсацию расходов на жилищно-коммунальные услуги;

бесплатное обеспечение протезами (кроме зубных) и протезно-ортопедическими изделиями;

сохранение права на медицинское обслуживание в поликлиниках, к которым гражданин был прикреплен в период работы;

преимущественное право на вступление в жилищные, гаражные кооперативы и на приобретение земельных участков;

внеочередной прием в организациях социального обслуживания;

первоочередную установку квартирного телефона.

Порядок и условия присвоения звания будет определять правительство РФ. В настоящее время федеральное звание "Ветеран труда" требует не только стажа, но и наличия наград, что оставляет без поддержки многих граждан.