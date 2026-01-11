В Госдуме предложили ввести новый механизм по безопасной покупке жилья
Депутаты уже разрабатывают соответствующий проект
11 января 2026, 17:05, ИА Амител
В Государственной Думе выдвинули инициативу о формировании особого банковского вклада для расчетов при операциях с недвижимостью. Об этом сообщил "Парламентской газете" глава Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Согласно его заявлению, средства, предназначенные для оплаты жилья, будут временно размещаться на депозитном счете, что даст возможность кредитным организациям удостоверять подлинность совершаемой сделки. В случае отказа продавца от реализации объекта покупатель получит полную сумму обратно.
Предполагается, что все расчеты будут осуществляться в электронном виде, а сама процедура – сопровождаться периодом ожидания для снижения вероятности мошеннических действий. Аксаков подчеркнул, что введение подобных мер необходимо для обеспечения защиты честных участников рынка недвижимости, как покупателей, так и продавцов, от действий мошенников, активизировавшихся в жилищной сфере.
17:29:01 11-01-2026
введение при строительстве эксроу-счетов только усложнило и удорожило это несчастное жилье...Но от жуликов не спасло...При СССР покупал дом.Договор купли-продажи от руки...регистрация в поселковом сельсовете...оплата наличкой...пара часов времени...
17:43:35 11-01-2026
Это типа предупреждение, что ли: без оплаты услуги посредника в лице банка не надейтесь, граждане, на безопасную покупку жилья!?
18:13:16 11-01-2026
Ни о чём! Стоимость сделки подорожает и для продавцов, и для покупателей, а гарантий не получат ни те, ни другие!
18:18:02 11-01-2026
бред.
если мошенники 3 месяца разводили жертву, то уж период охлождения тем более подождут.
и что мешает "пенсионеру -скамеру" после продажи, перевода/получения денег заявить что действовал по указу мошенников ?!
20:40:50 11-01-2026
Мошенники наверное ржут над принимаемыми законами.
09:16:29 12-01-2026
Гость (20:40:50 11-01-2026) Мошенники наверное ржут над принимаемыми законами. ... Они их принимают