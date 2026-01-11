В Госдуме предложили ввести новый механизм по безопасной покупке жилья

Депутаты уже разрабатывают соответствующий проект

11 января 2026, 17:05, ИА Амител

Строительство жилья в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Государственной Думе выдвинули инициативу о формировании особого банковского вклада для расчетов при операциях с недвижимостью. Об этом сообщил "Парламентской газете" глава Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Согласно его заявлению, средства, предназначенные для оплаты жилья, будут временно размещаться на депозитном счете, что даст возможность кредитным организациям удостоверять подлинность совершаемой сделки. В случае отказа продавца от реализации объекта покупатель получит полную сумму обратно.

Предполагается, что все расчеты будут осуществляться в электронном виде, а сама процедура – сопровождаться периодом ожидания для снижения вероятности мошеннических действий. Аксаков подчеркнул, что введение подобных мер необходимо для обеспечения защиты честных участников рынка недвижимости, как покупателей, так и продавцов, от действий мошенников, активизировавшихся в жилищной сфере.