Эксперт по недвижимости оценил стоимость будущего ремонта в квартире Долиной
Только демонтаж может стоить более миллиона рублей
10 января 2026, 17:15, ИА Амител
Передача ключей от квартиры в Хамовниках, принадлежавшей певице Ларисе Долиной, вновь не состоялась 9 января. Как сообщает aif.ru, представитель артистки не имел полномочий на эту процедуру.
Покупательница Полина Лурье теперь вынуждена организовать ремонт в приобретенной недвижимости. Агент по недвижимости Константин Муравьев оценил стоимость полного демонтажа мебели и отделки.
«Демонтаж будет стоить примерно 1–1,3 млн рублей... За месяц квартира будет полностью вычищена под ноль. То есть будет готова как новостройка в черновом варианте», – заявил эксперт.
По его мнению, полный ремонт и оснащение могут достичь 60 млн рублей, или примерно 250 тыс. рублей за квадратный метр, "если делать красиво".
Эта ситуация является продолжением судебного спора. Мосгорсуд постановил выселить Долину до 30 декабря 2025 года, однако певица переносила даты выезда, а в итоге уехала из России до 20 января. Защита Лурье рассматривает обращение к судебным приставам для принудительного исполнения решения суда.
Ранее сообщалось, что Лариса Долина, судя по всему, завершила свой масштабный переезд из квартиры в Хамовниках. По данным Shot, вещи певицы были вывезены на трех машинах еще 5 января.
17:52:40 10-01-2026
Там был такой лютый гадюжник, что очищать до кирпича и бетона?
18:34:12 10-01-2026
Гость (17:52:40 10-01-2026) Там был такой лютый гадюжник, что очищать до кирпича и бетон... Причем здесь гадюжник? Там все было сделано под вкус конкретного, уже пожилого человека. А у нового собственника свое представление о красоте. Человек, заплативший за квартиру овер 100 КК уж наверное имеет право делать с ней все что угодно. А мне вот просто интересно - а вы бы в квартиру цыганского барона заехали и жили бы там спокойно? Вас бы все устраивало?
18:35:07 10-01-2026
Гость (17:52:40 10-01-2026) Там был такой лютый гадюжник, что очищать до кирпича и бетон... 5 комнат
120 м2
кафель и плитка на стенах
штукатурка/шпаклёвка (краска) на стенах
вывоз мусора
20:31:10 10-01-2026
Гость (17:52:40 10-01-2026) Там был такой лютый гадюжник, что очищать до кирпича и бетон... Ну, если у кого-то завалялись на ремонт лишние 60 млн . Бывает. Особенно у молодых мошенников, отжимающих квартиры у пожилых.
Кстати, что такое "гадюЖник"?
20:33:11 10-01-2026
Гость (17:52:40 10-01-2026) Там был такой лютый гадюжник, что очищать до кирпича и бетон...
Там был лютый колхоз в плане дизайна, особенно для человек, имеющего деньги и на дизайнеров, и на регулярный ремонт
17:32:54 11-01-2026
Гость (20:33:11 10-01-2026) Там был лютый колхоз в плане дизайна, особенно для челов... Судя по картинкам, квартира была оформлена нестандартно : не бело-серое; без выхода прямо из сортира к обеденному столу, мебели в стиле 60х и прочих "изысков" колхозанов-дизайнеров, окончивших курсы.
В прошлом веке ради таких козлоногих столиков и стульчиков 60х избавлялись от настоящей дубовой мебели, зачастую с резьбой ручной работы.
18:03:01 10-01-2026
В рояль, в рояль посмотрите