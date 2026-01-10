Эксперт по недвижимости оценил стоимость будущего ремонта в квартире Долиной

Только демонтаж может стоить более миллиона рублей

10 января 2026, 17:15, ИА Амител

Лариса Долина / Фото: https://t.me/dolinaofficial

Передача ключей от квартиры в Хамовниках, принадлежавшей певице Ларисе Долиной, вновь не состоялась 9 января. Как сообщает aif.ru, представитель артистки не имел полномочий на эту процедуру.

Покупательница Полина Лурье теперь вынуждена организовать ремонт в приобретенной недвижимости. Агент по недвижимости Константин Муравьев оценил стоимость полного демонтажа мебели и отделки.

«Демонтаж будет стоить примерно 1–1,3 млн рублей... За месяц квартира будет полностью вычищена под ноль. То есть будет готова как новостройка в черновом варианте», – заявил эксперт.

По его мнению, полный ремонт и оснащение могут достичь 60 млн рублей, или примерно 250 тыс. рублей за квадратный метр, "если делать красиво".

Эта ситуация является продолжением судебного спора. Мосгорсуд постановил выселить Долину до 30 декабря 2025 года, однако певица переносила даты выезда, а в итоге уехала из России до 20 января. Защита Лурье рассматривает обращение к судебным приставам для принудительного исполнения решения суда.

Ранее сообщалось, что Лариса Долина, судя по всему, завершила свой масштабный переезд из квартиры в Хамовниках. По данным Shot, вещи певицы были вывезены на трех машинах еще 5 января.