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Задержан отец девочки, устроившей стрельбу по ученикам в брянской школе

Вчера у мужчины был день рождения, этим могла воспользоваться школьница

07 декабря 2023, 15:26, ИА Амител

Фото: sledcom.ru
Фото: sledcom.ru

В Брянске задержали отца 14-летней девочки, которая утром 7 декабря устроила стрельбу в гимназии № 5, сообщает Telegram-канал Shot.

Сейчас 53-летний мужчина находится на допросе: у него выясняют, как дочь получила доступ к ружью.

"Вчера у задержанного был день рождения. Этим и могла воспользоваться девочка для подготовки к кровавой расправе", – говорится в сообщении.

Напомним, девочка пронесла отцовское ружье в школу, спрятав его в тубусе. Выяснилось, что в гимназии не было металлодетектора. По последним данным, пострадали шестеро человек: одна ученица погибла, пятеро находятся в больнице. После расправы девочка покончила с собой.

чрезвычайное происшествие
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Комментарии 5

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Гость

16:06:47 07-12-2023

После расправы девочка покончила с собой.---- что стало причиной всего этого ужаса?!.. одноклассники так достали?..

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Гость

19:32:01 07-12-2023

Гость (16:06:47 07-12-2023) После расправы девочка покончила с собой.---- что стало прич... Нездоровая психика.

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Гость

22:41:44 07-12-2023

Гость (19:32:01 07-12-2023) Нездоровая психика.... Тебя травить, у тебя тоже психика нездоровой станет.

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...

16:25:28 07-12-2023

Буллинг

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Андрей

11:06:33 08-12-2023

В школах сейчас вообще не работают. Все учителя после уроков побыстрее спешат свалить на платные доп. занятия. Психологи - лишь для отчетов. Полный бардак.

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