Задержан отец девочки, устроившей стрельбу по ученикам в брянской школе

Вчера у мужчины был день рождения, этим могла воспользоваться школьница

07 декабря 2023, 15:26, ИА Амител

Фото: sledcom.ru

В Брянске задержали отца 14-летней девочки, которая утром 7 декабря устроила стрельбу в гимназии № 5, сообщает Telegram-канал Shot.

Сейчас 53-летний мужчина находится на допросе: у него выясняют, как дочь получила доступ к ружью.

"Вчера у задержанного был день рождения. Этим и могла воспользоваться девочка для подготовки к кровавой расправе", – говорится в сообщении.

Напомним, девочка пронесла отцовское ружье в школу, спрятав его в тубусе. Выяснилось, что в гимназии не было металлодетектора. По последним данным, пострадали шестеро человек: одна ученица погибла, пятеро находятся в больнице. После расправы девочка покончила с собой.