Задержан отец девочки, устроившей стрельбу по ученикам в брянской школе
Вчера у мужчины был день рождения, этим могла воспользоваться школьница
07 декабря 2023, 15:26, ИА Амител
В Брянске задержали отца 14-летней девочки, которая утром 7 декабря устроила стрельбу в гимназии № 5, сообщает Telegram-канал Shot.
Сейчас 53-летний мужчина находится на допросе: у него выясняют, как дочь получила доступ к ружью.
"Вчера у задержанного был день рождения. Этим и могла воспользоваться девочка для подготовки к кровавой расправе", – говорится в сообщении.
Напомним, девочка пронесла отцовское ружье в школу, спрятав его в тубусе. Выяснилось, что в гимназии не было металлодетектора. По последним данным, пострадали шестеро человек: одна ученица погибла, пятеро находятся в больнице. После расправы девочка покончила с собой.
16:06:47 07-12-2023
После расправы девочка покончила с собой.---- что стало причиной всего этого ужаса?!.. одноклассники так достали?..
19:32:01 07-12-2023
Гость (16:06:47 07-12-2023) После расправы девочка покончила с собой.---- что стало прич... Нездоровая психика.
22:41:44 07-12-2023
Гость (19:32:01 07-12-2023) Нездоровая психика.... Тебя травить, у тебя тоже психика нездоровой станет.
16:25:28 07-12-2023
Буллинг
11:06:33 08-12-2023
В школах сейчас вообще не работают. Все учителя после уроков побыстрее спешат свалить на платные доп. занятия. Психологи - лишь для отчетов. Полный бардак.