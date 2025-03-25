Где зарегистрировать собаку в Барнауле и зачем это нужно? Инфографика

Регистрация и маркирование собак на территории Алтайского края с 1 января стали обязательными

25 марта 2025, 06:50, ИА Амител

С 1 января 2025 года в Алтайском крае регистрация собак и их маркирование (чипирование) стали обязательными. Теперь питомцы, которых нет в системе "Хорриот", вне закона. Пока идет переходный период, наказание за это не грозит. Однако времени осталось немного: уже с 1 июля владельцев, которые не успели или не захотели зарегистрировать своих питомцев, начнут наказывать рублем. И тут – как со штрафами ГАИ: выписывать их могут хоть каждый день. О том, как и где можно зарегистрировать собаку в Барнауле, сколько это стоит, – в нашей инфографике.



Где в Барнауле можно чипировать собаку?

Провести процедуру чипирования питомцу можно и нужно в возрасте от трех месяцев. Для этого необходимо обратиться в любую ветеринарную клинику. Эти расходы ложатся на плечи собственника. До 1 марта в государственных учреждениях региона действовал льготный период маркировки, когда владельцы оплачивали только стоимость чипа. Его цена – порядка 160 рублей.

Сейчас хозяевам нужно оплатить процедуру уже по новым расценкам. Ее стоимость варьируется от 600 рублей и выше, включая прием и консультацию ветеринара, чип и его введение.

Следующий шаг – питомца необходимо зарегистрировать в государственной ветеринарной системе "Хорриот". Эту услугу оказывают бесплатно.

А где можно зарегистрировать моего питомца?

В Алтайском крае регистрацию собак проводят только в учреждениях, подведомственных управлению ветеринарии. В Барнауле они расположены по адресам: ул. Короленко, 109, ул. Шевченко, 158. А с 1 апреля в столице Алтайского края откроют третью государственную ветлечебницу – на ул. Совхозной, 28. Кстати, в этих учреждениях за один визит можно и чипировать, и маркировать питомца.

Для того чтобы зарегистрировать собаку, в ветпункт нужно прийти вместе с ней. Перед процедурой потребуется заполнить заявление и согласие на обработку персональных данных. Из документов нужны только паспорта собственника и животного, если он у него есть.

Зачем ввели обязательную регистрацию собак?

Такое требование ввели, чтобы бороться с бродячими собаками и самовыгулом питомцев. С 1 июля 2025 года невыполнение обязанности по маркировке и регистрации животных будет грозить административной ответственностью. Штраф составит от трех до пяти тысяч рублей.