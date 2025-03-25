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Где зарегистрировать собаку в Барнауле и зачем это нужно? Инфографика

Регистрация и маркирование собак на территории Алтайского края с 1 января стали обязательными

25 марта 2025, 06:50, ИА Амител

С 1 января 2025 года в Алтайском крае регистрация собак и их маркирование (чипирование) стали обязательными. Теперь питомцы, которых нет в системе "Хорриот", вне закона. Пока идет переходный период, наказание за это не грозит. Однако времени осталось немного: уже с 1 июля владельцев, которые не успели или не захотели зарегистрировать своих питомцев, начнут наказывать рублем. И тут – как со штрафами ГАИ: выписывать их могут хоть каждый день. О том, как и где можно зарегистрировать собаку в Барнауле, сколько это стоит, – в нашей инфографике.

Где в Барнауле можно чипировать собаку?

Провести процедуру чипирования питомцу можно и нужно в возрасте от трех месяцев. Для этого необходимо обратиться в любую ветеринарную клинику. Эти расходы ложатся на плечи собственника. До 1 марта в государственных учреждениях региона действовал льготный период маркировки, когда владельцы оплачивали только стоимость чипа. Его цена – порядка 160 рублей.

Сейчас хозяевам нужно оплатить процедуру уже по новым расценкам. Ее стоимость варьируется от 600 рублей и выше, включая прием и консультацию ветеринара, чип и его введение.

Следующий шаг – питомца необходимо зарегистрировать в государственной ветеринарной системе "Хорриот". Эту услугу оказывают бесплатно.

А где можно зарегистрировать моего питомца?

В Алтайском крае регистрацию собак проводят только в учреждениях, подведомственных управлению ветеринарии. В Барнауле они расположены по адресам: ул. Короленко, 109, ул. Шевченко, 158. А с 1 апреля в столице Алтайского края откроют третью государственную ветлечебницу – на ул. Совхозной, 28. Кстати, в этих учреждениях за один визит можно и чипировать, и маркировать питомца.

Для того чтобы зарегистрировать собаку, в ветпункт нужно прийти вместе с ней. Перед процедурой потребуется заполнить заявление и согласие на обработку персональных данных. Из документов нужны только паспорта собственника и животного, если он у него есть.

Зачем ввели обязательную регистрацию собак?

Такое требование ввели, чтобы бороться с бродячими собаками и самовыгулом питомцев. С 1 июля 2025 года невыполнение обязанности по маркировке и регистрации животных будет грозить административной ответственностью. Штраф составит от трех до пяти тысяч рублей.

Барнаул Собаки

Комментарии 25

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....

07:04:46 25-03-2025

Котов птичек тараканов блох и клопов тож придется...

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Дюша

08:49:33 25-03-2025

Где понятно, а вот ЗАЧЕМ? Идите лесом со своим чипированием! И хватит запугивать. Моя собака живет НА МОЕЙ ЗЕМЛЕ!!! Хрен без санкции прокурора кого запущу.

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Дюша

08:54:09 25-03-2025

И хватит людям врать...Никакого отношения к регулированию численности бродяжек это не имеет, как не имеет никакого отношения к безопасности населения. В лучшем случае распил бюджета или подготовка к налогообложению владельцев. Но больше похоже на обкатку маркировки людей.

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Дюша

09:01:38 25-03-2025

Вы только почитайте этих клоунов!!!! Нашли собаку - обратитесь в ветклинику, там считают чип и найдут хозяина...Как эти идиоты представляют эту ситуацию в реальности? Сбежавшая собака так и далась незнакомцу себя поймать и отвезти в клинику...:-)...Нашедшему больше дел нет как ловить потеряшку и тащить к ветеринарам...:-)...Или они думают, что по звонку в ветклинику те бросятся со сканером бегать по дворам в поисках собаки?

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Гость

09:04:07 25-03-2025

В деревне собаки в будках то-же с чипами будут? А кто будет проверять? Полиция?

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31265165

09:06:52 25-03-2025

А если я не хочу соглашаться на обработку МОИХ персональных данных? Штраф до 5к, за что? Это просто пук в лужу!

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Гость

09:13:04 25-03-2025

Снова Андрейка загавкал.

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Дюша

09:13:42 25-03-2025

А что если хозяин не даст СОГЛАСИЯ на обработку персональных данных? Ведь это его право, а не обязанность.

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гость

09:33:14 25-03-2025

Дюша (09:13:42 25-03-2025) А что если хозяин не даст СОГЛАСИЯ на обработку персональных... так там же ясно написано-штраф от трех до пяти тысяч рублей и им абсолютно не интересно мнение человека их задача-получение штрафов

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Дюша

11:25:51 25-03-2025

гость (09:33:14 25-03-2025) так там же ясно написано-штраф от трех до пяти тысяч рублей ... Чтобы оштрафовать, они должны получить возможность установить факт отсутствия маркировки, а я не собираюсь их пускать на свою территорию.

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Дюша

09:25:43 25-03-2025

Снова подключили своих халуев проплаченых...Всё равно людям рот и глаза не закроете...

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Гость

09:27:22 25-03-2025

- "Штраф составит от трех до пяти тысяч рублей" В одной новосибирской деревне, тамошний бургомистр штраф сделал шесть тысяч, а если эту собачонку поймают отловщики собак, то к шести накинут еще тридцать тысяч.

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Дюша

11:21:52 25-03-2025

Гость (09:27:22 25-03-2025) - "Штраф составит от трех до пяти тысяч рублей" В одной ново... Если какие то отловшики залезут на мой участок - получат пару стрел из арбалета по мягким местам, после чего я спущу на них пса и никакой бургомистр им не поможет.

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Гость

11:36:01 25-03-2025

Дюша (11:21:52 25-03-2025) Если какие то отловшики залезут на мой участок - получат пар... за арбалет 5 за собаку прибавят 2 за натравливание десяточку. В итоге на 17 лет законопатят и выствят штраф в 5 тыщ за нечипированность

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Дюша

12:35:31 25-03-2025

Гость (11:36:01 25-03-2025) за арбалет 5 за собаку прибавят 2 за натравливание десяточку... Ничего не будет...Это защита собственности от незаконного проникновения. Для того люди и держат сторожевых собак.

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Гость

11:50:36 25-03-2025

Читаешь комменты, все правильно люди излагают. С самого начала было понятно, для кого и чего.. Удивляет другое. Почти везде стоят минусы. Такое впечатление, что кто написал статейку по чьему-то указанию, тот и ставит оценки.

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89977978

12:08:07 25-03-2025

Гость (11:50:36 25-03-2025) Читаешь комменты, все правильно люди излагают. С самого нача... Зоошиза имитирует поведение своих любимцев, то есть сбиваются в озлобленную стаю и остервенело минусят. Но это им не поможет! Здравый смысл победит! Большинство людей адекватные и поддерживают усыпление бродячих собак.

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Гость

15:18:40 25-03-2025

89977978 (12:08:07 25-03-2025) Зоошиза имитирует поведение своих любимцев, то есть сбиваютс... ----- господи, да кому вы нужны)) все нормальные владельцы собак уже их чипировали за 200 р. и спокойно гуляют с ними по улицам😄 ну а дюши всякие пусть сидят и злятся на своих участках и теории заговора придумывают))

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Гость

15:32:10 25-03-2025

Гость (15:18:40 25-03-2025) ----- господи, да кому вы нужны)) все нормальные владельцы с... А Дюша всякая сидит за забором и отгавкивается...

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Дюша

16:05:59 25-03-2025

Гость (15:32:10 25-03-2025) А Дюша всякая сидит за забором и отгавкивается...... Лучше отгавкиваться, чем дармоедов от власти кормить...

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4565654

12:05:26 25-03-2025

Собачий чип должен иметь открытое внешнее управление по вайфай и блютусу, а так же содержать не менее 50 грамм интересного вещества, чтобы при любой агрессии любой человек мог направил на собаку телефон и КАБУМ тут же !

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Дюша

12:37:39 25-03-2025

4565654 (12:05:26 25-03-2025) Собачий чип должен иметь открытое внешнее управление по вайф... Сначала на собаках, потом тебе такой вошьют...

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Гость

16:44:38 25-03-2025

Дюша (12:37:39 25-03-2025) Сначала на собаках, потом тебе такой вошьют...... Тебя конец света не пугает? Тоже, пишут, уже скоро😆

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Дюша

18:06:14 25-03-2025

Гость (16:44:38 25-03-2025) Тебя конец света не пугает? Тоже, пишут, уже скоро😆... А когда отключат?

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Дюша

08:55:40 26-03-2025

Пусть в жизни всем воздастся по заслугам.
И депутат, что подписал Закон,
Вернется в мир голодною собакой,
Никто ей даже кости не подаст.
Загонят в угол палками и криком,
И видя жалкий и испуганный оскал,
Сочтут опасной и петлю накинут,
Сук выберут и выполнят приказ.
И будут с хохотом смотреть,
Как дергаются лапы, язык повиснет,
Выпрямится хвост…
Придут домой и ухмыляясь лихо
В аккаунтах своих напишут пост,
Как выполнили долг перед отчизной,
Спасли страну, избавили от блох…
И если кто желает заступиться (за собачку),
Конец его конечно будет плох…
И всякий их поддержит несомненно,
И всяк исходу будет только рад…
Такой судьбы и я тебе желаю,
Закон сей подписавший депутат…

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