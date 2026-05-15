В Госдуме предупредили о новой схеме мошенников через рекламу в мобильных играх

Злоумышленники предлагают "легкий заработок" или "госпрограммы", вынуждают перейти на фальшивый сайт, а затем похищают деньги и аккаунты на "Госуслугах"

15 мая 2026, 07:34, ИА Амител

Мошенники. Ноутбук / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

Член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" ("Единая Россия") Антон Немкин в беседе с РИА Новости рассказал о новой уловке мошенников — они все чаще обманывают россиян через рекламу в мобильных играх.

«Человек воспринимает игровое приложение как безопасное пространство, поэтому уровень критичности снижается. Этим активно пользуются злоумышленники: под видом рекламы "госпрограмм", быстрого заработка или инвестиционных сервисов они переводят пользователя на поддельные сайты, где собирают персональные данные и получают доступ к финансовой информации», — пояснил депутат.

По его словам, аферисты комбинируют социальную инженерию с психологическим давлением. После того как жертва оставляет свои данные, с ней связывается лжеконсультант, который убеждает в легальности происходящего: показывает фальшивые графики доходности и поддельные лицензии.

Главная задача мошенников — вовлечь жертву в переводы как можно быстрее, не давая времени на проверку информации или совет с близкими.

Немкин отметил, что преступники нередко получают доступ к аккаунтам на "Госуслугах", а затем оформляют кредиты и совершают другие незаконные операции.

«Поэтому компрометация аккаунта становится уже не отдельным инцидентом, а частью комплексной атаки на человека», — подчеркнул парламентарий.

Он напомнил, что ни государственные структуры, ни легальные инвестиционные компании не предлагают заработок через случайную рекламу в играх и не требуют срочных переводов. Любые такие предложения — признак мошенничества.