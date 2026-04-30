Мошенники придумали новую схему обмана россиян с арендой дач

Эксперты посоветовали проверять объявления об аренде недвижимости и не переводить деньги в качестве предоплаты

30 апреля 2026, 12:33, ИА Амител

Мошенник / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Платформа "Мошеловка" Народного фронта предупредила о распространении мошеннических схем при аренде дач, сообщает РИА Новости.

Злоумышленники размещают объявления о сдаче в аренду несуществующих объектов и просят внести предоплату — после получения денег они исчезают.

Как пояснили в пресс‑службе платформы, мошенники могут выступать как в роли арендодателей, так и в роли арендаторов. В типичном сценарии арендодатель предлагает уютный домик — демонстрирует привлекательные фото, — но на деле такого объекта не существует.

Еще одна распространенная схема — когда один и тот же объект предлагают сразу нескольким потенциальным арендаторам. Мошенники собирают предоплату с каждого и перестают выходить на связь.

"Мошеловка" дала несколько рекомендаций, чтобы избежать обмана. Во-первых, арендаторам не стоит переводить полную предоплату до заключения сделки, а перед арендой желательно лично осмотреть объект либо поручить это доверенному лицу.

Во-вторых, арендодателям следует передавать ключи и подписывать договор только после того, как деньги фактически поступят на счет, — не стоит полагаться на скриншоты из онлайн‑банка. Также важно не соглашаться на возврат "ошибочно переведенных" средств от незнакомцев: это классическая мошенническая схема с поддельным платежом.

