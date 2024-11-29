Паника и Трамп. Почему курс рубля резко обвалился и как долго продлится его падение?

Падение российской нацвалюты приблизилось к рекорду 2022 года, когда курс доллара составлял 120,3 рубля

29 ноября 2024, 11:20, ИА Амител

Доллар и его последствия для экономики / Фото: amic.ru

Российский валютный рынок последние дни переживает шок: курсы американского доллара и западного евро по отношению к российской нацвалюте преодолели психологический рубеж в 100 рублей. И продолжают расти. 27 ноября доллар превысил отметку 114 рублей (выше было только в марте 2022 года). Российские аналитики предполагали, что к концу года иностранная валюта подорожает, но ее отрыва в "космос" никто не ожидал. Почему так произошло, к чему приведет и когда стабилизируется – в материале amic.ru.

Причины и следствия

27 ноября одной из главных тем дня стал резкий рост иностранных валют: доллар достиг 114 рублей, а евро превысил 120 рублей. Укрепление курса американской и европейской валюты было ожидаемым. Неожиданностью стал их отрыв по отношению к российскому рублю. Аналитики считают, что в один большой ком соединились сразу несколько факторов.

Во-первых, укрепление доллара по отношению к основным мировым валютам. Это произошло после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США (курс доллара начал расти уже во время подсчета голосов на выборах). Это во многом связано с его объявленной политикой по спасению американской экономики за счет повышения пошлин на импортные товары и ужесточения монетарной политики.

Во-вторых, российские аналитики сходятся во мнении, что ослабили курс рубля новые санкции Минфина США: они ввели ограничения более чем против 50 банков, в том числе в отношении Газпромбанка. Через него проводились расчеты за российский газ с "недружественными" государствами. Это могло сократить приток валюты в страну и привести к ее дефициту.

И, в-третьих, российская валюта, по мнению аналитиков, "просела" из-за слухов и страхов: среди россиян распространилось мнение, что держать деньги на вкладах опасно, а высокие ставки могут привести к катастрофе. Из-за возможных (а отчасти – вымышленных) опасений за свои деньги жители страны начали активно скупать валюту.

Цифра

Сейчас на вкладах россияне держат колоссальную сумму – около 53 трлн рублей."Рост курса доллара по отношению к рублю начался вполне логично: сейчас в России не действуют обязательства по продаже 100% валютной выручки, поэтому экспортеры* максимально держат деньги на счетах, и предложений валюты не хватает. В последний санкционный пакет (по отношению к нашей стране. – Прим. ред.) включили Газпромбанк: тогда возникла опасность, что расчет в валюте будет осложнен, а это еще одно снижение поступлений валютной выручки. Именно эти факторы, на мой взгляд, спровоцировали падение рубля. Люди стали активно вкладываться в валюту. А дальше – как снежный ком: те, кто ожидали, что что-то произойдет, увидели, что рубль повалился, и побежали покупать. Это касается физических лиц. Был создан огромный спрос на валютном рынке", – объяснил amic.ru эксперт, кандидат экономических наук, финансовый директор ООО "Арсал" Артем Поломошнов.

Последствия и прогнозы

"Что же будет дальше" – вопрос, волнующий почти всех. Аналитики считают, что после "горячего" периода наступит охлаждение. Это произойдет в том числе и за счет предпринятых мер. Так, Центробанк уже заявил, что до конца года не будет покупать иностранную валюту на внутреннем рынке. По мнению Антона Поломошнова, этими действиями ЦБ дал четкий сигнал рынку: "Валюты будет достаточно".



До приостановки операций по покупке валюты Банк России в ноябре ежедневно продавал валюту на внутреннем рынке в эквиваленте ЦифраДо приостановки операций по покупке валюты Банк России в ноябре ежедневно продавал валюту на внутреннем рынке в эквиваленте 4,2 млрд руб.

"Я думаю, что в течение какого-то времени ажиотажный спрос прекратится. Здесь накладываются и обязанности налогоплательщиков, в том числе экспортеров*, платить налоги. Чтобы это сделать, кто-то решит продать часть валютной выручки. Поэтому, я считаю, рынок должен уравновеситься. Не думаю, что рубль сильно укрепится, но и падение, которое было последние дни, должно прекратиться. Паника всегда прекращается, это закон рынка", – отметил Антон Поломошнов.

Российские аналитики также уверены: в ближайшее время произойдет откат, и курс доллара вернется к 100 рублям. При этом эксперты не исключают сценария, при котором россияне, поддавшись панике, начнут забирать деньги с депозитов, чтобы вложить их в другие сферы и отрасли. А это грозит уже другими сложностями.

"Если начнется массовое снятие с депозитов, скорее всего, последуют регулятивные меры со стороны Центробанка, правительства. Резкий отток вкладов угрожает банковской системе, поэтому ответные меры обязательны. Среди возможных: остановка инфляции очередным повышением ставки ЦБ, продажа 100% валютной выручки, чтобы успокоить население и понизить курс доллара", – отмечает Антон Поломошнов.

Однако он уверен: в течение ближайшей недели мы увидим, какие меры будет предпринимать правительство и на что оно нацелено.

"Сейчас именно правительство должно показать ориентиры", – резюмировал эксперт.

*Кто должен продавать валюту?

По указу президента продавать иностранную валюту в размере 80% от выручки должны все резиденты – участники внешнеэкономической деятельности, которые получают доход из-за рубежа. Например, поставщики нефти, газа и других товаров и услуг. Если компания выдавала займы и теперь получает валютные платежи в счет их погашения, то эти доходы не учитываются. Экспортеры – это российские компании или индивидуальные предприниматели. Продавать валюту обязаны только те из них, кто с 1 января 2022 года получал ее на свой транзитный счет – особый счет в банке, где собирается вся иностранная валюта.