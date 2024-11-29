Паника и Трамп. Почему курс рубля резко обвалился и как долго продлится его падение?
Падение российской нацвалюты приблизилось к рекорду 2022 года, когда курс доллара составлял 120,3 рубля
29 ноября 2024, 11:20, ИА Амител
Российский валютный рынок последние дни переживает шок: курсы американского доллара и западного евро по отношению к российской нацвалюте преодолели психологический рубеж в 100 рублей. И продолжают расти. 27 ноября доллар превысил отметку 114 рублей (выше было только в марте 2022 года). Российские аналитики предполагали, что к концу года иностранная валюта подорожает, но ее отрыва в "космос" никто не ожидал. Почему так произошло, к чему приведет и когда стабилизируется – в материале amic.ru.
Причины и следствия
27 ноября одной из главных тем дня стал резкий рост иностранных валют: доллар достиг 114 рублей, а евро превысил 120 рублей. Укрепление курса американской и европейской валюты было ожидаемым. Неожиданностью стал их отрыв по отношению к российскому рублю. Аналитики считают, что в один большой ком соединились сразу несколько факторов.
Во-первых, укрепление доллара по отношению к основным мировым валютам. Это произошло после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США (курс доллара начал расти уже во время подсчета голосов на выборах). Это во многом связано с его объявленной политикой по спасению американской экономики за счет повышения пошлин на импортные товары и ужесточения монетарной политики.
Во-вторых, российские аналитики сходятся во мнении, что ослабили курс рубля новые санкции Минфина США: они ввели ограничения более чем против 50 банков, в том числе в отношении Газпромбанка. Через него проводились расчеты за российский газ с "недружественными" государствами. Это могло сократить приток валюты в страну и привести к ее дефициту.
И, в-третьих, российская валюта, по мнению аналитиков, "просела" из-за слухов и страхов: среди россиян распространилось мнение, что держать деньги на вкладах опасно, а высокие ставки могут привести к катастрофе. Из-за возможных (а отчасти – вымышленных) опасений за свои деньги жители страны начали активно скупать валюту.
Цифра
Сейчас на вкладах россияне держат колоссальную сумму – около 53 трлн рублей."Рост курса доллара по отношению к рублю начался вполне логично: сейчас в России не действуют обязательства по продаже 100% валютной выручки, поэтому экспортеры* максимально держат деньги на счетах, и предложений валюты не хватает. В последний санкционный пакет (по отношению к нашей стране. – Прим. ред.) включили Газпромбанк: тогда возникла опасность, что расчет в валюте будет осложнен, а это еще одно снижение поступлений валютной выручки. Именно эти факторы, на мой взгляд, спровоцировали падение рубля. Люди стали активно вкладываться в валюту. А дальше – как снежный ком: те, кто ожидали, что что-то произойдет, увидели, что рубль повалился, и побежали покупать. Это касается физических лиц. Был создан огромный спрос на валютном рынке", – объяснил amic.ru эксперт, кандидат экономических наук, финансовый директор ООО "Арсал" Артем Поломошнов.
Последствия и прогнозы
"Что же будет дальше" – вопрос, волнующий почти всех. Аналитики считают, что после "горячего" периода наступит охлаждение. Это произойдет в том числе и за счет предпринятых мер. Так, Центробанк уже заявил, что до конца года не будет покупать иностранную валюту на внутреннем рынке. По мнению Антона Поломошнова, этими действиями ЦБ дал четкий сигнал рынку: "Валюты будет достаточно".
Цифра
До приостановки операций по покупке валюты Банк России в ноябре ежедневно продавал валюту на внутреннем рынке в эквиваленте 4,2 млрд руб.
"Я думаю, что в течение какого-то времени ажиотажный спрос прекратится. Здесь накладываются и обязанности налогоплательщиков, в том числе экспортеров*, платить налоги. Чтобы это сделать, кто-то решит продать часть валютной выручки. Поэтому, я считаю, рынок должен уравновеситься. Не думаю, что рубль сильно укрепится, но и падение, которое было последние дни, должно прекратиться. Паника всегда прекращается, это закон рынка", – отметил Антон Поломошнов.
Российские аналитики также уверены: в ближайшее время произойдет откат, и курс доллара вернется к 100 рублям. При этом эксперты не исключают сценария, при котором россияне, поддавшись панике, начнут забирать деньги с депозитов, чтобы вложить их в другие сферы и отрасли. А это грозит уже другими сложностями.
"Если начнется массовое снятие с депозитов, скорее всего, последуют регулятивные меры со стороны Центробанка, правительства. Резкий отток вкладов угрожает банковской системе, поэтому ответные меры обязательны. Среди возможных: остановка инфляции очередным повышением ставки ЦБ, продажа 100% валютной выручки, чтобы успокоить население и понизить курс доллара", – отмечает Антон Поломошнов.
Однако он уверен: в течение ближайшей недели мы увидим, какие меры будет предпринимать правительство и на что оно нацелено.
"Сейчас именно правительство должно показать ориентиры", – резюмировал эксперт.
*Кто должен продавать валюту?
По указу президента продавать иностранную валюту в размере 80% от выручки должны все резиденты – участники внешнеэкономической деятельности, которые получают доход из-за рубежа. Например, поставщики нефти, газа и других товаров и услуг. Если компания выдавала займы и теперь получает валютные платежи в счет их погашения, то эти доходы не учитываются. Экспортеры – это российские компании или индивидуальные предприниматели. Продавать валюту обязаны только те из них, кто с 1 января 2022 года получал ее на свой транзитный счет – особый счет в банке, где собирается вся иностранная валюта.
11:27:23 29-11-2024
Вернётся к 100 рублям... А надо что б к 60 ти хотя бы
11:56:16 29-11-2024
Гость (11:27:23 29-11-2024) Вернётся к 100 рублям... А надо что б к 60 ти хотя бы... Лучше к 6
12:37:53 29-11-2024
Гость (11:56:16 29-11-2024) Лучше к 6... А может к 60 копейкам?
11:55:46 29-11-2024
поддавшись панике, начнут забирать деньги с депозитов, чтобы вложить их в другие сферы и отрасли --- в какие? В производство масла? В доллары? Везде можно пролететь
13:38:53 29-11-2024
Гость (11:55:46 29-11-2024) поддавшись панике, начнут забирать деньги с депозитов, чтобы...
в акции Газпрома пока они по рублю. потом все равно отскочат
11:56:05 29-11-2024
Какие доллары. У нас и рублей то нету... Ишачим за еду и ЖКХ
13:31:40 29-11-2024
надо было до 1000 руб за доллар курс на пару недель поднять. Ходить и фамилии записывать кто на продукцию цены поднял. А потом когда все закончится взять ночью из постели и допросить - а были ли у них основания и если не было - в тюрьму
14:41:33 29-11-2024
Гость 13:31:40 29-11-2024
Вы немного не понимаете, что вы говорите. Вот коммерсант закупил на $100 долларов 100кг масла продал и заработал $130, а тут фигак доллар стал в 10 раз дороже. И получается на $100 он сможет сможет купить 10 кг, вместо 100 кг.
Вопрос:
1. Что будет, если в магазине окажется 13 кг вместо 100кг? Будет ли дефицит и хватит ли его всем?
2. Где ему взять $1000 вместо предыдущих $100, чтобы закрыть потребности покупателей?
3. Взять кредит по 40% - кто в итоге за него платить будет?
4. Потратить всю свою прибыль? так зачем ему? он же не за спасибо работает
Согласен, что собственники могут получать сотни миллионов в месяц чистой прибыли, но реализуют они за тот же месяц на миллиарды и их чистой прибыли при скачке в 10 раз ни на что не хватит..
17:49:00 29-11-2024
Гость (14:41:33 29-11-2024) Гость 13:31:40 29-11-2024Вы немного не понимаете, что вы... Вы внимательно прочитайте что сами написали еще раз(если доллар подорожал в 10 раз,то он на него в 10 раз больше купит масла,а не меньше)
20:33:32 29-11-2024
выборы влияют на цену рубля....угараете? На цену рубля дожны влиять ресурсы. А ресурсов в нашей стране больше чем в какой либо из имеющихся, а значит рубль должен быть наисильнейшей валютой укрепленной ресурсами а не подсчетом голосов дедушки в парике! На сама деле на курс рубля судя по всему влияет гнилая верхушка ЦБ. Именно тут в тылу прорвались враги и ГРАБЯТ народ, прверащая население страны в нищебродов!
10:30:46 30-11-2024
ну уже ведь эксперды все обьяснили , зачем вы нагнетаете опять )