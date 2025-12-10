НОВОСТИОбщество

В Госдуме спрогнозировали рост зарплат и доходов россиян в 2026 году

Самый значительный прирост ожидается в "оборонке", IT и промышленности

10 декабря 2025, 18:30, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В 2026 году реальные зарплаты россиян вырастут в среднем на 2,7–3,8%, а совокупные реальные доходы населения – на 1–2%. Такой прогноз в беседе с "Газетой.ru" озвучил зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

По его словам, экономика вступает в фазу стабилизации, и темпы роста доходов будут умеренными, что соответствует задаче сдерживания инфляции. Основными драйверами станут:

  • дефицит кадров в ключевых отраслях;

  • повышение МРОТ на 20%, которое затронет около 4,5 млн работников;

  • доходы от банковских вкладов в условиях высоких ставок.

Наибольший рост зарплат – на 10–20% – ожидается в стратегических секторах: оборонно-промышленном комплексе, IT (особенно для специалистов по ИИ и кибербезопасности), промышленности и строительстве.

В то же время в розничной торговле, общепите и легкой промышленности прирост будет минимальным. 

Ранее депутат ГД рассказал россиянам, как добиться индексации зарплаты.

Гость

18:50:01 10-12-2025

Рост на 1-2% даже при официальной инфляции это обнищание. Не считая увеличения НДС, технологических сборов и ситуации с бензином.
С другой стороны не всё время же рекордный рост должен быть

Гость

22:05:28 10-12-2025

Ну да, зато коммуналку на 18 % в среднем поднимут, уже написали...

Гость

22:51:02 10-12-2025

Губернатор Самарской области на днях как раз высказал подобную мысль 🤣

«Дальше будет целый декабрь только рост. Почти все отрасли показывают рост. По-настоящему отрицательный рост — то есть у нас рынок, к сожалению, последние несколько лет отрицательный в связи с некоторыми явлениями. Поэтому здесь, как и в прошлом году, мы точно понимаем, что это будет не положительный рост, а отрицательный».

