В Госдуме спрогнозировали рост зарплат и доходов россиян в 2026 году
Самый значительный прирост ожидается в "оборонке", IT и промышленности
10 декабря 2025, 18:30, ИА Амител
В 2026 году реальные зарплаты россиян вырастут в среднем на 2,7–3,8%, а совокупные реальные доходы населения – на 1–2%. Такой прогноз в беседе с "Газетой.ru" озвучил зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.
По его словам, экономика вступает в фазу стабилизации, и темпы роста доходов будут умеренными, что соответствует задаче сдерживания инфляции. Основными драйверами станут:
-
дефицит кадров в ключевых отраслях;
-
повышение МРОТ на 20%, которое затронет около 4,5 млн работников;
-
доходы от банковских вкладов в условиях высоких ставок.
Наибольший рост зарплат – на 10–20% – ожидается в стратегических секторах: оборонно-промышленном комплексе, IT (особенно для специалистов по ИИ и кибербезопасности), промышленности и строительстве.
В то же время в розничной торговле, общепите и легкой промышленности прирост будет минимальным.
18:50:01 10-12-2025
Рост на 1-2% даже при официальной инфляции это обнищание. Не считая увеличения НДС, технологических сборов и ситуации с бензином.
С другой стороны не всё время же рекордный рост должен быть
22:05:28 10-12-2025
Ну да, зато коммуналку на 18 % в среднем поднимут, уже написали...
22:51:02 10-12-2025
Губернатор Самарской области на днях как раз высказал подобную мысль 🤣
«Дальше будет целый декабрь только рост. Почти все отрасли показывают рост. По-настоящему отрицательный рост — то есть у нас рынок, к сожалению, последние несколько лет отрицательный в связи с некоторыми явлениями. Поэтому здесь, как и в прошлом году, мы точно понимаем, что это будет не положительный рост, а отрицательный».